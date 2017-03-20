Файзулин пропустит не менее 2 месяцев, Смольников близок к возвращению в строй

«К сожалению, Файзулин был опять прооперирован. Ещё два месяца он будет на костылях, а потом опять начнётся восстановление.



Что касается Смольникова, то он работает по индивидуальной программе. Надеемся, что скоро появится в основной группе», — сказал Луческу на пресс-конференции.