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20 марта 2017, 10:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Файзулин пропустит не менее 2 месяцев, Смольников близок к возвращению в строй

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после победы над тульским «Арсеналом» (2:0) в матче 20-го тура РФПЛ сообщил, что полузащитник команды Виктор Файзулин был прооперирован и пропустит не менее двух месяцев, а защитник Игорь Смольников вернётся к тренировкам в общей группе в ближайшее время.

«К сожалению, Файзулин был опять прооперирован. Ещё два месяца он будет на костылях, а потом опять начнётся восстановление.

Что касается Смольникова, то он работает по индивидуальной программе. Надеемся, что скоро появится в основной группе», — сказал Луческу на пресс-конференции.

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