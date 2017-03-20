Символическая сборная 20-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

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Вратарь



Александр Беленов, «Уфа»

Александр Беленов продолжает творить чудеса в воротах новой команды. «Уфа» продолжает не пропускать и исправно набирать очки после зимней паузы.

Оборона



Марио Фернандес, ЦСКА

Марио Фернандес вновь был неподражаем на правом фланге ЦСКА. В тяжелейшей выездной победе над «Тереком» бразилец поучаствовал как автор решающего паса.

Соломон Кверквелия, «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Соломон Кверквелия из всей тройки центральных защитников «железнодорожников» провёл самый качественный матч против «Спартака». Лидер чемпионата немало атаковал, но благодаря защитникам «Локо» к отскочившим в опасную зону мячам красно-белые почти не успевали.

Сесар Навас, «Ростов»

Очередной матч на высоком уровне провёл главный центральный защитник «Ростова» Сесар Навас. У «Крыльев Советов» практически не было опасных моментов, за исключением одного штрафного удара.



Доменико Кришито, «Зенит»

Лучшим левым защитником тура стал игрок «Зенита» Доменико Кришито. Помимо просто качественного матча на счету итальянца гол в ворота тульского «Арсенала».

Полузащита



Роман Зобнин, «Спартак»

Сменивший за сезон не одну позицию Роман Зобнин в отсутствие Дениса Глушакова выходит в самом центре полузащиты. Как и в игре с «Анжи», против «Локомотива» Зобнин отлично смотрелся на, пожалуй, родном для себя участке поля.



Алан Дзагоев, ЦСКА

Лидер ЦСКА Алан Дзагоев проделал огромный объём работы в центре полузащиты «армейцев» в воскресном матче против «Терека». Именно игра «десятки» ЦСКА во многом помогла красно-синим добиться победы в сложнейшем выездном матче.



Квинси Промес, «Спартак»

Слабовато выступивший в прошлой игре с «Анжи» Квинси Промес в матче 20-го тура против «Локомотива» забил единственный гол «Спартака» и играл как настоящий лидер.



Алексей Ионов, ЦСКА

Продолжает забивать после перерыва Алексей Ионов. Именно его гол в ворота «Терека» стал решающим в этой встрече.

Мигел Данни, «Зенит»

Лидер «Зенита» Мигел Данни потихоньку обретает форму после третьего за карьеру разрыва крестообразных связок. В игре с «Арсеналом» Данни напомнил лучшую версию себя, забив шикарный гол.