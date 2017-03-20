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20 марта 2017, 9:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Игроки ЦСКА после победы над «Тереком» получили три выходных

Футболисты московского ЦСКА, которые останутся во время паузы в РФПЛ на матчи национальных команд в расположении клуба, после победы над «Тереком» получили три выходных дня.

С 23 марта они возобновят работу на базе в Ватутинках, сообщает Bobsoccer.

В полном составе «армейцы» вновь соберутся во второй половине следующей недели. Следующий официальный матч ЦСКА проведёт на домашней арене 2 апреля — с «Крыльями Советов» в 21-м туре Премьер-Лиги.

После 20 туров подопечные Виктора Гончаренко занимают второе место в таблице, уступая лидирующему «Спартаку» шесть очков.

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Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру. Оба преследователя им воспользовались: вчера армейцы победили на выезде «Терек», петербуржцы обыграли дома «Арсенал». Отрыв красно-белых сократился до шести очков.
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