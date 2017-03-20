Игроки ЦСКА после победы над «Тереком» получили три выходных

С 23 марта они возобновят работу на базе в Ватутинках, сообщает Bobsoccer.



В полном составе «армейцы» вновь соберутся во второй половине следующей недели. Следующий официальный матч ЦСКА проведёт на домашней арене 2 апреля — с «Крыльями Советов» в 21-м туре Премьер-Лиги.



После 20 туров подопечные Виктора Гончаренко занимают второе место в таблице, уступая лидирующему «Спартаку» шесть очков.