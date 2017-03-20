Семак заявил, что будет доволен 5-м местом ФК «Уфа» по итогам чемпионата России
КРАСНОДАР, 20 мар —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в интервью агентству «Р-Спорт» заявил, что будет доволен, если уфимский клуб займет пятое место по итогам сезона в чемпионате России по футболу.
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«Уфа» после 20 туров в чемпионате России с 32 очками расположилась на пятой строчке турнирной таблицы. Также башкирский клуб вышел в полуфинал Кубка страны, где 5 апреля сыграет с московским «Локомотивом».
«Да, конечно, — ответил Семак на вопрос, будет ли он доволен пятым местом “Уфы” по итогам сезона. — Мы перестраиваемся вместе с командой. И
Семак признался, что, несмотря на то, что при переходе из «Зенита», где он был помощником главного тренера, в «Уфу» на должность наставника, он пошел на понижение зарплаты, финансовый аспект не являлся для него решающим.
«Финансовый аспект, в любом случае, не является для меня главенствующим. Для меня была сложность в том, насколько семье будет сложно. Это было важнее. А что касается работы, то, естественно, мне хотелось работать самостоятельно. Было предложение, и я его принял. Это самый лучший шанс узнать, насколько это нравится мне, и насколько я гожусь для этой работы», — добавил Семак.
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