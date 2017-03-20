Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29134728/
20 марта 2017, 9:31 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Семак заявил, что будет доволен 5-м местом ФК «Уфа» по итогам чемпионата России

КРАСНОДАР, 20 мар — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в интервью агентству «Р-Спорт» заявил, что будет доволен, если уфимский клуб займет пятое место по итогам сезона в чемпионате России по футболу.

<em>КРАСНОДАР 20 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr></em> Главный тренер Уфы Сергей <span class=error>Семак</span> в интервью агентству Р-Спорт заявил что будет доволен если уфимский клуб займет пятое место по итогам сезона в чемпионате России по футболу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Уфа» после 20 туров в чемпионате России с 32 очками расположилась на пятой строчке турнирной таблицы. Также башкирский клуб вышел в полуфинал Кубка страны, где 5 апреля сыграет с московским «Локомотивом».

«Да, конечно, — ответил Семак на вопрос, будет ли он доволен пятым местом “Уфы” по итогам сезона. — Мы перестраиваемся вместе с командой. И какие-то фрагментарные моменты у нас получаются, но и есть то, что не получается. В любом случае, мы должны делать максимум из того, что можем, а далее будем смотреть».

Семак признался, что, несмотря на то, что при переходе из «Зенита», где он был помощником главного тренера, в «Уфу» на должность наставника, он пошел на понижение зарплаты, финансовый аспект не являлся для него решающим.

«Финансовый аспект, в любом случае, не является для меня главенствующим. Для меня была сложность в том, насколько семье будет сложно. Это было важнее. А что касается работы, то, естественно, мне хотелось работать самостоятельно. Было предложение, и я его принял. Это самый лучший шанс узнать, насколько это нравится мне, и насколько я гожусь для этой работы», — добавил Семак.

Уфа
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Гимнастка Мустафина продает «олимпийский» автомобиль из-за обстоятельств

Пьяные убили чемпиона мира по пауэрлифтингу, он на них «не так посмотрел»