«Зениту» не хватает характера, ЦСКА начал меняться. Обзор Ловчева

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Из праздника вернулись в будни

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 19.03.2017, 14:00 0:0 Крылья Советов Ростов

Посмотрел эту игру и вспомнил давние слова Романа Шаронова, сказанные им после матча с «Томью». Несколькими днями ранее он вместе с «Рубином» обыграл «Барселону». И вот его спрашивают в Томске: «Что было самым сложным сегодня?». Он ответил: «Из праздника вернуться в будни».

Наверное, поэтому и «Ростов», выдающий яркие матчи против грандов в еврокубках, в РФПЛ порой выглядит серо. Полупустой стадион, поле не лучшего качества, соперник, который не так именит. Это все не добавляет мотивации. И если защитники привыкли играть на преодоление, терпеть, то игрокам атаки нужен какой-то задор, вдохновение. Хотя и по такой игре «Ростов» мог выиграть. Но, в целом, блеклый матч для обеих команд.

Когда Скрипченко только пришел, игроки воодушевились. Но это не от того, что они при одном тренере хотели играть, а при другом — нет. Тут чисто психология. А когда изменения становятся обыденными, то все возвращается на свои места. И, наверное, то, что показывают сейчас игроки «Крыльев» — это их норма.

«Краснодар» — в пути

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 19.03.2017, 16:30 0:0 Краснодар Уфа

У «Краснодара» нет наконечника в атаке. Вандерсон сильно сбавил по сравнению с тем, что было пару лет назад. Сейчас он — никакой. Ари в другой команде играет. Смолов — травмирован. Вот и получается, что в лучший в нападении — новичок Классон. Но к нему еще надо приглядеться. Швед недавно пришел, поэтому, естественно, он рвется доказывать. Посмотрим за ним на дистанции. В целом, не покидает ощущение, что «Краснодар» ушел от своей фирменной игры, но к другой игре еще не пришел.

ЦСКА начал меняться

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 19.03.2017, 16:30 0:1 Терек ЦСКА

ЦСКА становится похожим на «Уфу». Команда выстроена, организована, очень рациональна. Но проблемы в атаке по-прежнему существуют. Ни Витиньо, ни Ионов, ни Чалов с Оланаре, вышедшие на замену, не дотягивают до уровня Думбия, Мусы, Вагнера.

Зато команда очень дисциплинирована в защите — ударить по своим воротам не дают. У Акинфеева, несмотря на то, что матч был выездной, практически не было работы. Это придает уверенности атакующим игрокам. Они знают, что братья Березуцкие и Васин — надежны, поэтому смелее креативят. Тот же Фернандес здорово подключался в атаку.

ЦСКА стал меняться. Раньше при потере мяча игроки сразу садились в защиту, теперь стараются вернуть его на чужой половине поля. Тогда возникают ситуации три в три, четыре в четыре. Поэтому это самое страшное оружие в мировом футболе сейчас. ЦСКА так и забил свой гол. Отняли мяч в прессинге и соорудили быструю атаку.

Правда, в атаке такой же слаженности, как в защите, нет. Когда «Терек» в концовке пошел ва-банк, а у ЦСКА стали появляться хорошие шансы для контратак, армейцы в основном принимали неверные решения. То пас не в ту сторону, то открывающийся игрок не туда забежит. Но чем дальше, тем больше будет получаться. И тем больше будет очков и голов у ЦСКА.

Маловато

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 19.03.2017, 19:30 2:0 Зенит Арсенал Т

Первый тайм «Зенита» понравился. Надо, конечно, сделать скидку, что играли с одним из аутсайдеров. Но все же было много подач с флангов, Дзюба выигрывал борьбу, сбрасывал. После таких сбросов Данни попал в перекладину, а после удара Жулиано выручил Габулов. Он, кстати, несколько раз спасал в стопроцентных моментах.

Был ли «Зенит» хорош, как раньше? Нет. Кокорин в очередной раз пустышкой пробегал — ничего не меняется. И во втором тайме игра уже шла ничейная, но защитник «Арсенала» Беляев зачем-то сфолил в штрафной, задержав руками зенитовца. В принципе в эту трехминутку все и решилось.

Несмотря на победу у меня абсолютно нет уверенности, что «Зенит» будет всех обыгрывать. Маловато они создали для домашней игры. Маловато. Отмечу Лунева. Играл спокойно, уверенно. Если так продолжит, станет основным.

В эпизоде с голом Данни был офсайд. Но это ошибка бокового арбитра. Что тут добавить? «Зенит» пошумел и продолжает шуметь по поводу незасчитанного гола в Перми. Это давление на судей. Никто ведь из руководителей и игроков не сказал: «Чего натворил Нету, зачем он выбил мяч из пустых ворот?». Нет, кричат, что судьи убили.

Ребят, вы играете пока неважно, не на тот бюджет, который выделен на вас. И на мощнейшую скамейку запасных: Ломбертс, Анюков, Молло, Шатов, Жирков. Целая команда, которая могла бы сама стать чемпионом!

Говорил уже, что ничья «Спартака» с «Локомотивом» — это хороший результат. Очко в копилку положено. С «Локо» всем будет трудно — и ЦСКА, и «Зениту». Им обоим еще играть с командой Семина. Это раз. И второй момент: «Спартак» в очередной раз показал характер, которые далеко не всегда показывает «Зенит» в нынешнем сезоне. Поэтому питерцы будут терять очки.