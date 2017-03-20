«Зениту» не хватает характера, ЦСКА начал меняться. Обзор Ловчева
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев — о матчах воскресенья в РФПЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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Из праздника вернулись в будни
Посмотрел эту игру и вспомнил давние слова Романа Шаронова, сказанные им после матча с «Томью». Несколькими днями ранее он вместе с «Рубином» обыграл «Барселону». И вот его спрашивают в Томске: «Что было самым сложным сегодня?». Он ответил: «Из праздника вернуться в будни».
Наверное, поэтому и «Ростов», выдающий яркие матчи против грандов в еврокубках, в РФПЛ порой выглядит серо. Полупустой стадион, поле не лучшего качества, соперник, который не так именит. Это все не добавляет мотивации. И если защитники привыкли играть на преодоление, терпеть, то игрокам атаки нужен
Когда Скрипченко только пришел, игроки воодушевились. Но это не от того, что они при одном тренере хотели играть, а при другом — нет. Тут чисто психология. А когда изменения становятся обыденными, то все возвращается на свои места. И, наверное, то, что показывают сейчас игроки «Крыльев» — это их норма.
«Краснодар» — в пути
У «Краснодара» нет наконечника в атаке. Вандерсон сильно сбавил по сравнению с тем, что было пару лет назад. Сейчас он — никакой. Ари в другой команде играет. Смолов — травмирован. Вот и получается, что в лучший в нападении — новичок Классон. Но к нему еще надо приглядеться. Швед недавно пришел, поэтому, естественно, он рвется доказывать. Посмотрим за ним на дистанции. В целом, не покидает ощущение, что «Краснодар» ушел от своей фирменной игры, но к другой игре еще не пришел.
ЦСКА начал меняться
ЦСКА становится похожим на «Уфу». Команда выстроена, организована, очень рациональна. Но проблемы в атаке
Зато команда очень дисциплинирована в защите — ударить по своим воротам не дают. У Акинфеева, несмотря на то, что матч был выездной, практически не было работы. Это придает уверенности атакующим игрокам. Они знают, что братья Березуцкие и Васин — надежны, поэтому смелее креативят. Тот же Фернандес здорово подключался в атаку.
ЦСКА стал меняться. Раньше при потере мяча игроки сразу садились в защиту, теперь стараются вернуть его на чужой половине поля. Тогда возникают ситуации три в три, четыре в четыре. Поэтому это самое страшное оружие в мировом футболе сейчас. ЦСКА так и забил свой гол. Отняли мяч в прессинге и соорудили быструю атаку.
Правда, в атаке такой же слаженности, как в защите, нет. Когда «Терек» в концовке пошел
Маловато
Первый тайм «Зенита» понравился. Надо, конечно, сделать скидку, что играли с одним из аутсайдеров. Но все же было много подач с флангов, Дзюба выигрывал борьбу, сбрасывал. После таких сбросов Данни попал в перекладину, а после удара Жулиано выручил Габулов. Он, кстати, несколько раз спасал в стопроцентных моментах.
Был ли «Зенит» хорош, как раньше? Нет. Кокорин в очередной раз пустышкой пробегал — ничего не меняется. И во втором тайме игра уже шла ничейная, но защитник «Арсенала» Беляев
Несмотря на победу у меня абсолютно нет уверенности, что «Зенит» будет всех обыгрывать. Маловато они создали для домашней игры. Маловато. Отмечу Лунева. Играл спокойно, уверенно. Если так продолжит, станет основным.
В эпизоде с голом Данни был офсайд. Но это ошибка бокового арбитра. Что тут добавить? «Зенит» пошумел и продолжает шуметь по поводу незасчитанного гола в Перми. Это давление на судей. Никто ведь из руководителей и игроков не сказал: «Чего натворил Нету, зачем он выбил мяч из пустых ворот?». Нет, кричат, что судьи убили.
Ребят, вы играете пока неважно, не на тот бюджет, который выделен на вас. И на мощнейшую скамейку запасных: Ломбертс, Анюков, Молло, Шатов, Жирков. Целая команда, которая могла бы сама стать чемпионом!
Говорил уже, что ничья «Спартака» с «Локомотивом» — это хороший результат. Очко в копилку положено. С «Локо» всем будет трудно — и ЦСКА, и «Зениту». Им обоим еще играть с командой Семина. Это раз. И второй момент: «Спартак» в очередной раз показал характер, которые далеко не всегда показывает «Зенит» в нынешнем сезоне. Поэтому питерцы будут терять очки.
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