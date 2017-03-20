Геннадий Орлов: Кирьяков говорит, что Дзюба провоцирует? Так не попадайтесь!

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СЛОВА КИРЬЯКОВА? РОМАНЦЕВ ТАК НЕ ГОВОРИЛ…

— После матча «Зенита» вновь обсуждают не столько игру, сколько судейство…

— Спокойно к этому отношусь. Так всегда будет.

— Почему?

— Это нормально. Я комментирую матчи серии А. Знаете, что говорят про «Ювентус»? «Туринцы начинают матч уже при счете 1:0». Мол, судьи на его стороне. В принципе, так всегда относятся к командам, которые лидируют. Так будут говорить и про «Спартак». А откуда пошла крылатая фраза «Гинер все купил»? Оттуда же. Ребята, это составляющая часть футбольного шоу. Нужно привыкнуть.

— Тогда что скажете о двух самых обсуждаемых сейчас моментах матча с «Арсеналом». Пенальти на Дзюбе и гол Данни?

— Пенальти, на мой взгляд, был. А второй момент… Я так и не понял, почему возмущались игроки «Арсенала». Шла длинная атака, футболист гостей упал — левый защитник. Но потом-то он встал и побежал. Никакой травмы не получил, бегал, даже чуть гол не забил. Так что игровой момент. Мне сложно дать однозначную оценку. Не знаю….

— Данни признал, что был микроскопический офсайд.

— Вы знаете, по телекартинке сложно его определить. Камера под углом. В кадр попадает лайнсмен. Он стоит и ждет. Нам пока еще не хватает точности показа. Нам нужно еще ярче и яснее транслировать игры.

— Сергей Кирьяков после игры заявил: «Та истерика, которую поднял “Зенит” после матча с “Амкаром”, сыграла свою роль».

— Пусть он это говорит. Я, правда, никогда таких вещей не слышал от Романцева. Он выиграл столько титулов, но таких фраз я от него не слышал. Нынешние тренеры ведут себя по-другому. Что ж, это их право. У нас же свобода слова. Так? Но….

— Что «но»?

— «Зенит» сегодня сильнее «Арсенала». Ну что тут поделать? Я еще слышал другую фразу Кирьякова. Он сказал: туляки еще до игры знали, что Дзюба провоцирует в штрафной. Хорошо. Тогда не попадайтесь на его провокации! И Криштиану Роналду провоцирует. Что дальше? Почему Беляев обнял в том эпизоде Дзюбу? Не мог сыграть иначе? У судьи даже сомнений не возникло — он сразу дал свисток и указал на точку.

КЕРЖАКОВ СЫГРАЛ ПОЛЕЗНЕЕ КОКОРИНА

— После матча с «Амкаром» вы сказали, что игра у «Зенита» пока не поставлена. Что теперь?

— Изменения видны. Команда физически набирает форму. Появляется скорость. Удачно сыграл Эрнани. Он смотрелся увереннее, чем Хави Гарсия. В целом, понравился Цаллагов, на уроне действовал вратарь. Кришито лучше играть левым защитником.

— Что скажете про Ивановича?

— С ним в паре в центре обороны прибавляет Нету. То же самое было и при Гарае. Защита действовала увереннее.

— Жирков остался в запасе…

— Ну и что? Еще неизвестно, кто лучше смотрится на фланге — Кришито или Жирков.

— Иванович вернул себе место в составе?

— Да. Он крепко встал на свою позицию в центре защиты. Главное, что команда набирает физические кондиции. Появляется уверенность.

— Дзюба получил травму и может не поехать в сборную. У Кокорина появился шанс попасть в национальную команду или все равно не дотягивает?

— Нет. Я думаю, Черчесов его не вызовет. Вышел Кержаков и сыграл полезнее Кокорина, создал голевой момент. А Кокорин? Нет… Сухая статистика. И потом Черчесову нужно попробовать и Полоза, и Бухарова. Главный тренер, считаю, придерживается спортивного принципа. А помните, что делал Капелло?

— Что?

— Вызывал молодых игроков непонятно почему. Нельзя матчи превращать в тренировочные спарринги. Речь же идет о рейтинге.

У «СПАРТАКА» ПОКА НЕТ КОМБИНАЦИОННОЙ ИГРЫ

— Шесть очков от «Спартака» — это, по-вашему, ничто?

— Все только начинается! Конечно, есть определенный задел, но «Спартаку» будет трудно. Я не могу сказать, что у красно-белых поставлена комбинационная игра.

— А у «Зенита» поставлена?

— Тоже нет. Играют в рваном ритме. Так же действует и ЦСКА. В зависимости от эпизода. В этом смысле более сбалансированной выглядит «Ростов». Но и у дончан есть свои трудности.

— Какие?