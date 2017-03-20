Геннадий Орлов: Кирьяков говорит, что Дзюба провоцирует? Так не попадайтесь!
Известный телекомментатор — о матче «Зенит» — «Арсенал».
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СЛОВА КИРЬЯКОВА? РОМАНЦЕВ ТАК НЕ ГОВОРИЛ…
— После матча «Зенита» вновь обсуждают не столько игру, сколько судейство…
— Спокойно к этому отношусь. Так всегда будет.
— Почему?
— Это нормально. Я комментирую матчи серии А. Знаете, что говорят про «Ювентус»? «Туринцы начинают матч уже при счете 1:0». Мол, судьи на его стороне. В принципе, так всегда относятся к командам, которые лидируют. Так будут говорить и про «Спартак». А откуда пошла крылатая фраза «Гинер все купил»? Оттуда же. Ребята, это составляющая часть футбольного шоу. Нужно привыкнуть.
— Тогда что скажете о двух самых обсуждаемых сейчас моментах матча с «Арсеналом». Пенальти на Дзюбе и гол Данни?
— Пенальти, на мой взгляд, был. А второй момент… Я так и не понял, почему возмущались игроки «Арсенала». Шла длинная атака, футболист гостей упал — левый защитник. Но
— Данни признал, что был микроскопический офсайд.
— Вы знаете, по телекартинке сложно его определить. Камера под углом. В кадр попадает лайнсмен. Он стоит и ждет. Нам пока еще не хватает точности показа. Нам нужно еще ярче и яснее транслировать игры.
— Сергей Кирьяков после игры заявил: «Та истерика, которую поднял “Зенит” после матча с “Амкаром”, сыграла свою роль».
— Пусть он это говорит. Я, правда, никогда таких вещей не слышал от Романцева. Он выиграл столько титулов, но таких фраз я от него не слышал. Нынешние тренеры ведут себя
— Что «но»?
— «Зенит» сегодня сильнее «Арсенала». Ну что тут поделать? Я еще слышал другую фразу Кирьякова. Он сказал: туляки еще до игры знали, что Дзюба провоцирует в штрафной. Хорошо. Тогда не попадайтесь на его провокации! И Криштиану Роналду провоцирует. Что дальше? Почему Беляев обнял в том эпизоде Дзюбу? Не мог сыграть иначе? У судьи даже сомнений не возникло — он сразу дал свисток и указал на точку.
КЕРЖАКОВ СЫГРАЛ ПОЛЕЗНЕЕ КОКОРИНА
— После матча с «Амкаром» вы сказали, что игра у «Зенита» пока не поставлена. Что теперь?
— Изменения видны. Команда физически набирает форму. Появляется скорость. Удачно сыграл Эрнани. Он смотрелся увереннее, чем Хави Гарсия. В целом, понравился Цаллагов, на уроне действовал вратарь. Кришито лучше играть левым защитником.
— Что скажете про Ивановича?
— С ним в паре в центре обороны прибавляет Нету. То же самое было и при Гарае. Защита действовала увереннее.
— Жирков остался в запасе…
— Ну и что? Еще неизвестно, кто лучше смотрится на фланге — Кришито или Жирков.
— Иванович вернул себе место в составе?
— Да. Он крепко встал на свою позицию в центре защиты. Главное, что команда набирает физические кондиции. Появляется уверенность.
— Дзюба получил травму и может не поехать в сборную. У Кокорина появился шанс попасть в национальную команду или все равно не дотягивает?
— Нет. Я думаю, Черчесов его не вызовет. Вышел Кержаков и сыграл полезнее Кокорина, создал голевой момент. А Кокорин? Нет… Сухая статистика. И потом Черчесову нужно попробовать и Полоза, и Бухарова. Главный тренер, считаю, придерживается спортивного принципа. А помните, что делал Капелло?
— Что?
— Вызывал молодых игроков непонятно почему. Нельзя матчи превращать в тренировочные спарринги. Речь же идет о рейтинге.
У «СПАРТАКА» ПОКА НЕТ КОМБИНАЦИОННОЙ ИГРЫ
— Шесть очков от «Спартака» — это,
— Все только начинается! Конечно, есть определенный задел, но «Спартаку» будет трудно. Я не могу сказать, что у
— А у «Зенита» поставлена?
— Тоже нет. Играют в рваном ритме. Так же действует и ЦСКА. В зависимости от эпизода. В этом смысле более сбалансированной выглядит «Ростов». Но и у дончан есть свои трудности.
— Какие?
— На выезде не могут забить. Силенок не хватает. У них
|19.03.2017 19:30
|Зрители 16903
|основной раунд: 20-й тур
|Петровский
|Мирча Луческу
|Сергей Кирьяков
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
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- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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