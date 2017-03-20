Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29132721/
20 марта 2017, 0:56 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Геннадий Орлов: Кирьяков говорит, что Дзюба провоцирует? Так не попадайтесь!

Известный телекомментатор — о матче «Зенит» — «Арсенал».

Известный телекомментатор — о матче Зенит — Арсенал. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

СЛОВА КИРЬЯКОВА? РОМАНЦЕВ ТАК НЕ ГОВОРИЛ…

— После матча «Зенита» вновь обсуждают не столько игру, сколько судейство…

— Спокойно к этому отношусь. Так всегда будет.

— Почему?

— Это нормально. Я комментирую матчи серии А. Знаете, что говорят про «Ювентус»? «Туринцы начинают матч уже при счете 1:0». Мол, судьи на его стороне. В принципе, так всегда относятся к командам, которые лидируют. Так будут говорить и про «Спартак». А откуда пошла крылатая фраза «Гинер все купил»? Оттуда же. Ребята, это составляющая часть футбольного шоу. Нужно привыкнуть.

— Тогда что скажете о двух самых обсуждаемых сейчас моментах матча с «Арсеналом». Пенальти на Дзюбе и гол Данни?

— Пенальти, на мой взгляд, был. А второй момент… Я так и не понял, почему возмущались игроки «Арсенала». Шла длинная атака, футболист гостей упал — левый защитник. Но потом-то он встал и побежал. Никакой травмы не получил, бегал, даже чуть гол не забил. Так что игровой момент. Мне сложно дать однозначную оценку. Не знаю….

— Данни признал, что был микроскопический офсайд.

— Вы знаете, по телекартинке сложно его определить. Камера под углом. В кадр попадает лайнсмен. Он стоит и ждет. Нам пока еще не хватает точности показа. Нам нужно еще ярче и яснее транслировать игры.

— Сергей Кирьяков после игры заявил: «Та истерика, которую поднял “Зенит” после матча с “Амкаром”, сыграла свою роль».

— Пусть он это говорит. Я, правда, никогда таких вещей не слышал от Романцева. Он выиграл столько титулов, но таких фраз я от него не слышал. Нынешние тренеры ведут себя по-другому. Что ж, это их право. У нас же свобода слова. Так? Но….

— Что «но»?

— «Зенит» сегодня сильнее «Арсенала». Ну что тут поделать? Я еще слышал другую фразу Кирьякова. Он сказал: туляки еще до игры знали, что Дзюба провоцирует в штрафной. Хорошо. Тогда не попадайтесь на его провокации! И Криштиану Роналду провоцирует. Что дальше? Почему Беляев обнял в том эпизоде Дзюбу? Не мог сыграть иначе? У судьи даже сомнений не возникло — он сразу дал свисток и указал на точку.

КЕРЖАКОВ СЫГРАЛ ПОЛЕЗНЕЕ КОКОРИНА

— После матча с «Амкаром» вы сказали, что игра у «Зенита» пока не поставлена. Что теперь?

— Изменения видны. Команда физически набирает форму. Появляется скорость. Удачно сыграл Эрнани. Он смотрелся увереннее, чем Хави Гарсия. В целом, понравился Цаллагов, на уроне действовал вратарь. Кришито лучше играть левым защитником.

— Что скажете про Ивановича?

— С ним в паре в центре обороны прибавляет Нету. То же самое было и при Гарае. Защита действовала увереннее.

— Жирков остался в запасе…

— Ну и что? Еще неизвестно, кто лучше смотрится на фланге — Кришито или Жирков.

— Иванович вернул себе место в составе?

— Да. Он крепко встал на свою позицию в центре защиты. Главное, что команда набирает физические кондиции. Появляется уверенность.

— Дзюба получил травму и может не поехать в сборную. У Кокорина появился шанс попасть в национальную команду или все равно не дотягивает?

— Нет. Я думаю, Черчесов его не вызовет. Вышел Кержаков и сыграл полезнее Кокорина, создал голевой момент. А Кокорин? Нет… Сухая статистика. И потом Черчесову нужно попробовать и Полоза, и Бухарова. Главный тренер, считаю, придерживается спортивного принципа. А помните, что делал Капелло?

— Что?

— Вызывал молодых игроков непонятно почему. Нельзя матчи превращать в тренировочные спарринги. Речь же идет о рейтинге.

У «СПАРТАКА» ПОКА НЕТ КОМБИНАЦИОННОЙ ИГРЫ

— Шесть очков от «Спартака» — это, по-вашему, ничто?

— Все только начинается! Конечно, есть определенный задел, но «Спартаку» будет трудно. Я не могу сказать, что у красно-белых поставлена комбинационная игра.

— А у «Зенита» поставлена?

— Тоже нет. Играют в рваном ритме. Так же действует и ЦСКА. В зависимости от эпизода. В этом смысле более сбалансированной выглядит «Ростов». Но и у дончан есть свои трудности.

— Какие?

— На выезде не могут забить. Силенок не хватает. У них все-таки много возрастных ребят. Плюс — короткая скамейка. Если те же Гацкан и Калачев выпадают, это сразу чувствуется.

19.03.2017 19:30 Зрители 16903 основной раунд: 20-й тур Петровский
Зенит 2:0 Арсенал Т
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Сергей Кирьяков
Голы
51′ Доменико Кришито 4
53′ Мигел Алвеш Данни (В. Жулиану, А. Дзюба) 10
Составы
Андрей Лунев 99
Ибрагим Цаллагов 30
Доменико Кришито 4
Луиш Нету 13
Бранислав Иванович 60
Артур Юсупов 14
Артем Дзюба 22
61′ Эрнани 33
36′ 74′ Александр Кокорин 9
Александр Кержаков 11
87′ Мигел Алвеш Данни (к) 10
Роберт Мак 29
81′ Виктор де Паула Жулиану 7
Йоан Молло 24
25 Владимир Габулов (к) 53′
9 Кирилл Комбаров
98 Михаил Александров
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
26 Мусса Думбья
39 Игорь Горбатенко
62 Александру Бурчану
86 Иван Каменов Иванов 77′
79 Даниил Буранов
18 Никита Бурмистров 49′
84 Олег Власов
19 Федерико Иван Расич 67′
88 Игорь Шевченко
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 0
13 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 1
14 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Погоня!

Погоня!

Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру. Оба преследователя им воспользовались: вчера армейцы победили на выезде «Терек», петербуржцы обыграли дома «Арсенал». Отрыв красно-белых сократился до шести очков.
Еще 7 новостей  Все новости
19 марта

Названа причина смерти Сергея Гимаева

У Криштиану Роналду сдали нервы

Главная сенсация Кубка Гагарина