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«Спартак» выжал всего себя до последней капли, но сделать большее в этот вечер было невозможно. «Локо» не отдал бы ничью ни за что и ни при каких обстоятельствах. Просто не отдал бы, и все. Самедов и Промес, которых камера выхватила сразу после игры, стали лучшим тому доказательством. Первый с финальным свистком рухнул на газон как подкошенный. Второй шел в сторону скамейки и, не обращая внимания на камеру, отчаянно орал на самого себя: «Черт, черт!».

Никто и не говорил, что «Спартаку» будет просто. Воспользоваться подушкой безопасности, которую обеспечила стратегически важная победа над «Анжи» в прошлом туре, пришлось уже сейчас. Возможно, дележ очков с «Локо» — не самый болезненный удар, но сил встреча отняла много. А ее результат заставил притормозить.

Этим тут же воспользовались претенденты — непробиваемый ЦСКА и мотивированный задетым самолюбием «Зенит».

То, как армейцы действуют в обороне, впечатляет. С каждым матчем становится все понятнее, чем же Виктор Гончаренко занимался на сборах и почему так тщательно скрывал процесс. Ноль пропущенных мячей за три игры — серьезный показатель. И пусть в одной из них соперником была «Томь», но в другой-то — «Зенит»! Да и «Терек», хоть и переживает кризис, на своем поле традиционно опасен. Тот же «Зенит» в этом сезоне уехал из Грозного побежденным.

Манера, в которой ЦСКА добывает очки, понравится не всем. По части справедливости — никаких вопросов, все заслуженно и закономерно, но эстетическая составляющая хромает. Понятно, что оценивать такие вещи сложно, но визуально «Спартак» и «Зенит» выглядят ярче. Не так механически, что ли. Не случайно Гончаренко, как и Слуцкого, называют «техногенным» тренером.

Но эта техногенность, как видим, приносит результат. В трех весенних матчах ЦСКА набрал 7 очков, «Спартак» — 5, «Зенит» — 4. Благодаря этому армейцы не только сократили отставание от лидера, но и сделались полноправным вторым претендентом на золото.

Или уже первым?

Вопрос, кто из двух клубов — «Зенит» или ЦСКА — станет главным соперником «Спартака», пока что остается открытым. Мнение читателей «СЭ», которым мы предложили проголосовать на нашем сайте, разделилось примерно поровну, с небольшим преимуществом армейцев (55 процентов на 45). Вполне вероятно, что оба этих клуба, которые между собой уже сыграли, сядут спартаковцам на пятки.

Похожего мнения придерживаются многие эксперты, например бывший армеец Ролан Гусев, который назвал отрыв красно-белых совсем не критичным. Узел действительно получается туговатым, и, прежде чем «Спартак» сыграет с «Зенитом» (уже через два тура!), даже не стоит пытаться что-то развязать. А ведь команде Карреры еще предстоят матчи с ЦСКА и «Ростовом» — мы тоже об этом помним. Судя по тому, как убивался в Черкизове «Локомотив», на лидера все настраиваются сверхэмоционально. С одной стороны, это должно быть лестно — «Спартак» снова уважают, и не за прошлое, а за настоящее. Но с другой — силы могут кончиться раньше, чем нужно. Причем как физические, так и моральные. Воплощением обеих составляющих после матча с «Локо» стали те самые Самедов и Промес….

Что ж, борьба за титул входит в самую острую фазу. Расправляет плечи закованный в броню ЦСКА. Оживает «Зенит». Соперники не простят Каррере даже намека на расслабленность. Впереди — десять беспощадных туров.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.