Погоня!
Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру. Оба преследователя им воспользовались: вчера армейцы победили на выезде «Терек», петербуржцы обыграли дома «Арсенал». Отрыв
красно-белых сократился до шести очков.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Спартак» выжал всего себя до последней капли, но сделать большее в этот вечер было невозможно. «Локо» не отдал бы ничью ни за что и ни при каких обстоятельствах. Просто не отдал бы, и все. Самедов и Промес, которых камера выхватила сразу после игры, стали лучшим тому доказательством. Первый с финальным свистком рухнул на газон как подкошенный. Второй шел в сторону скамейки и, не обращая внимания на камеру, отчаянно орал на самого себя: «Черт, черт!».
Никто и не говорил, что «Спартаку» будет просто. Воспользоваться подушкой безопасности, которую обеспечила стратегически важная победа над «Анжи» в прошлом туре, пришлось уже сейчас. Возможно, дележ очков с «Локо» — не самый болезненный удар, но сил встреча отняла много. А ее результат заставил притормозить.
Этим тут же воспользовались претенденты — непробиваемый ЦСКА и мотивированный задетым самолюбием «Зенит».
То, как армейцы действуют в обороне, впечатляет. С каждым матчем становится все понятнее, чем же Виктор Гончаренко занимался на сборах и почему так тщательно скрывал процесс. Ноль пропущенных мячей за три игры — серьезный показатель. И пусть в одной из них соперником была «Томь», но в
Манера, в которой ЦСКА добывает очки, понравится не всем. По части справедливости — никаких вопросов, все заслуженно и закономерно, но эстетическая составляющая хромает. Понятно, что оценивать такие вещи сложно, но визуально «Спартак» и «Зенит» выглядят ярче. Не так механически, что ли. Не случайно Гончаренко, как и Слуцкого, называют «техногенным» тренером.
Но эта техногенность, как видим, приносит результат. В трех весенних матчах ЦСКА набрал 7 очков, «Спартак» — 5, «Зенит» — 4. Благодаря этому армейцы не только сократили отставание от лидера, но и сделались полноправным вторым претендентом на золото.
Или уже первым?
Вопрос, кто из двух клубов — «Зенит» или ЦСКА — станет главным соперником «Спартака», пока что остается открытым. Мнение читателей «СЭ», которым мы предложили проголосовать на нашем сайте, разделилось примерно поровну, с небольшим преимуществом армейцев (55 процентов на 45). Вполне вероятно, что оба этих клуба, которые между собой уже сыграли, сядут спартаковцам на пятки.
Похожего мнения придерживаются многие эксперты, например бывший армеец Ролан Гусев, который назвал отрыв
Что ж, борьба за титул входит в самую острую фазу. Расправляет плечи закованный в броню ЦСКА. Оживает «Зенит». Соперники не простят Каррере даже намека на расслабленность. Впереди — десять беспощадных туров.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
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