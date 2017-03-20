Валерий Газзаев: Чемпионская гонка в РФПЛ только начинается

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В начале марта возобновились матчи российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Первые туры ознаменовались еще большим отрывом московского «Спартака» от второго места, судейскими скандалами, а также невысокой посещаемостью игр целого ряда команд.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, ныне занимающий пост заместителя председателя комитета Госдумы по спорту, физической культуре, туризму и делам молодежи, в беседе с корреспондентом «Известий Азаматом Бостановым поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ, высказался на тему судейства в российском первенстве и выделил лучших игроков нынешнего сезона.

— С момента возобновления чемпионата «Спартак» упрочил свое лидерство, еще больше оторвавшись от ближайших преследователей. Итог чемпионской гонки предопределен?

— Пока рано делать выводы — гонка в РФПЛ только начинается. Да, красно-белые находятся в хорошей форме и стабильно набирают очки, но не стоит списывать со счетов ЦСКА и «Зенит». Впереди 10 туров, на кону 30 очков, так что в турнирной таблице всё еще может измениться. Думаю, именно эти три команды и будут бороться за чемпионство. Вмешаться в борьбу за медали также могут «Краснодар и «Ростов — эти коллективы сейчас показывают стабильную и привлекательную игру.

— Матч между «Зенитом и «Амкаром в 19-м туре закончился судейским скандалом. Каково ваше мнение о работе арбитров в нынешнем сезоне?

— Я считаю, что судейство в нашем чемпионате отвратительное. Безусловно, гол петербуржцев надо было засчитывать. Да и пенальти на Артеме Дзюбе был однозначно. Печально, что после каждого тура главной темой для разговоров становятся не игра команд, интересные тактические задумки или прекрасные индивидуальные действия игроков, а судейство. Российский футбольный союз (РФС) должен обратить на это пристальное внимание.

— Помимо судейства, актуальной вновь стала проблема качества футбольных полей.

— Такая проблема действительно существует. Не понимаю, как «Крылья Советов могут проводить свой домашний матч не в Самаре, а в Уфе (18-й тур РФПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив был перенесен в Уфу из-за плохого состояния газона на стадионе в Самаре. — «Известия). В подобных ситуациях нужно принимать строгие меры. Если клуб не в состоянии привести в порядок свое футбольное поле, то к нему должны применяться дисциплинарные наказания. Предлагаю в таких случаях засчитывать принимающей стороне техническое поражение 0:3. Уверен, тогда клубы начнут активнее приводить поля в порядок.

— Президент РФС Виталий Мутко выступил с инициативой штрафовать команды за низкую посещаемость игр. Как привлечь болельщиков на матчи чемпионата России?

— Невозможно насильно заставить болельщиков ходить на стадион. В первую очередь команда должна показывать привлекательную игру — тогда и зритель придет. Должны быть организованы благоприятные условия, нужно развивать инфраструктуру, строить стадионы. Посмотрите на «Спартак и ЦСКА — их матчи стабильно собирают солидную аудиторию болельщиков. Оба клуба играют на новых прекрасных аренах, демонстрируют красивый футбол. Отсюда и высокая посещаемость. А как иначе привлечь зрителей на матчи — не ставить же фанатов под дуло автомата?

— Кого бы вы назвали лучшим футболистом текущего чемпионата?