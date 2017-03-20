Валерий Газзаев: Чемпионская гонка в РФПЛ только начинается
Экс-наставник ЦСКА и сборной России — о лидерстве «Спартака», раскладах в чемпионате страны, судействе и низкой посещаемости стадионов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В начале марта возобновились матчи российской футбольной
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, ныне занимающий пост заместителя председателя комитета Госдумы по спорту, физической культуре, туризму и делам молодежи, в беседе с корреспондентом «Известий Азаматом Бостановым поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ, высказался на тему судейства в российском первенстве и выделил лучших игроков нынешнего сезона.
— С момента возобновления чемпионата «Спартак» упрочил свое лидерство, еще больше оторвавшись от ближайших преследователей. Итог чемпионской гонки предопределен?
— Пока рано делать выводы — гонка в РФПЛ только начинается. Да,
— Матч между «Зенитом и «Амкаром в 19-м туре закончился судейским скандалом. Каково ваше мнение о работе арбитров в нынешнем сезоне?
— Я считаю, что судейство в нашем чемпионате отвратительное. Безусловно, гол петербуржцев надо было засчитывать. Да и пенальти на Артеме Дзюбе был однозначно. Печально, что после каждого тура главной темой для разговоров становятся не игра команд, интересные тактические задумки или прекрасные индивидуальные действия игроков, а судейство. Российский футбольный союз (РФС) должен обратить на это пристальное внимание.
— Помимо судейства, актуальной вновь стала проблема качества футбольных полей.
— Такая проблема действительно существует. Не понимаю, как «Крылья Советов могут проводить свой домашний матч не в Самаре, а в Уфе (18-й тур РФПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив был перенесен в Уфу
— Президент РФС Виталий Мутко выступил с инициативой штрафовать команды за низкую посещаемость игр. Как привлечь болельщиков на матчи чемпионата России?
— Невозможно насильно заставить болельщиков ходить на стадион. В первую очередь команда должна показывать привлекательную игру — тогда и зритель придет. Должны быть организованы благоприятные условия, нужно развивать инфраструктуру, строить стадионы. Посмотрите на «Спартак и ЦСКА — их матчи стабильно собирают солидную аудиторию болельщиков. Оба клуба играют на новых прекрасных аренах, демонстрируют красивый футбол. Отсюда и высокая посещаемость. А как иначе привлечь зрителей на матчи — не ставить же фанатов под дуло автомата?
— Кого бы вы назвали лучшим футболистом текущего чемпионата?
— Не могу выделить
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter