«Анжи» возвращается в Махачкалу

Махачкалинский «Анжи» кардинально меняет курс своего развития. Согласно новой политике, после смены владельца клуб будет делать ставку в основном на собственных воспитанников. Смена курса не могла не сказаться и на бытовых условиях: по информации «Известий», команда уже переехала в Махачкалу и теперь будет на постоянной основе базироваться в Дагестане. Звучит странно, но ранее весь состав махачкалинского клуба большую часть времени находился в Москве — тренировочный процесс проходил либо на тренировочной базе в Кратово Раменского района, либо в Новогорске. В Махачкалу команда ездила только на домашние матчи и переодически проводила там тренировки.

Информацию о переезде «Анжи» в Дагестан «Известиям» подтвердил голкипер махачкалинцев Давид Юрченко.

— Мы сейчас так и живем, — сообщил капитан дагестанского клуба. — Все наши спортсмены профессионалы, и мы прекрасно понимаем, для чего это нужно, — чтобы команда была цельной в плане взаимопонимания, чтобы все были объединены командным духом. Сейчас мы живем в Махачкале — это очень спокойный город, кругом адекватные люди, и мне очень приятно здесь находиться. Никто не против этого. В прошлом году было по-другому — мы временами жили в Раменском, временами в Махачкале. Но всё было пропорционально. Половину времени в Дагестане, половину — в Подмосковье. Сейчас постоянно живем в Махачкале, и всех это полностью удовлетворяет.

«Привычка» тренироваться в столице появилась у «Анжи», когда владельцем команды являлся Сулейман Керимов. Иначе привлечь звезд мирового масштаба в дагестанский клуб было сложно: статусные футболисты не хотели на постоянной основе проживать в Махачкале. В итоге руководство клуба пошло на уступки звездным игрокам и перенесло базу клуба в подмосковное Кратово. Чуть позже «Анжи» передислоцировался на еще более удобную территорию — в спортивный комплекс «Лужники.

После того как в 2013 году Сулейман Керимов объявил о смене вектора развития клуба и сокращении финансирования, «Анжи» вернулся в Дагестан. Но в начале нынешнего сезона, после того как в составе махачкалинцев вновь появилось несколько статусных игроков, клуб снова перебрался в Москву.

В новом сезоне «Анжи» набрал 20 очков в 19 играх в РФПЛ. С этим показателем махачкалинцы занимают 10-е место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей дагестанский клуб отделяет всего четыре очка, а от зоны вылета — пять очков.