Мирча Луческу: «Зенит» сильнее и «Спартака», и ЦСКА
Главный тренер «Зенита» отказался разбирать судейство, но заявил, что в моменте с нарушением на Артеме Дзюбе был чистый пенальти.
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— У Сергея Кирьякова большие претензии к судейству? Как вы прокомментируете работу арбитров?
— Я бы лучше прокомментировал игру, а не судейство. В моменте с первым голом был чистый пенальти. Защитник потерял позицию, обхватил Дзюбу руками и завалил его на траву. Если бы мы смогли реализовать 6 или 7 моментов, вопрос о судействе вообще бы не стоял. Что касается игры — она была хорошей с обеих сторон. Мы создали много голевых ситуаций. Больше, чем было у всех остальных команд в этом туре. Доволен группой игроков, которые вышли в основе. Данни после длительного перерыва заявил о себе. Но это еще не тот Данни которого вы знаете. Он еще прибавит в ближайшее время. В моменте с голом он показал высокое мастерство. Доволен Луневым, который сыграл здорово. Могу ответить Цаллагова — он провел хороший второй тайм. Это вариант на правый фланг обороны. Эрнани тоже выглядел убедительно на позиции опорного хава. Все новички играли с уверенностью. Сказалось большое количество матчей на сборах. В
«Арсенал» — хорошая квалифицированная команда. Он внимательно сыграл в обороне, показал хороший прессинг в атаке. Пытались действовать длинными передачами. Мы были готовы к этому. Иванович справился с высокорослым Расичем. Может быть, гости не имели много голевых моментов, но были ситуации, когда они создавали нам проблемы. Надеюсь, эта победа придаст нам уверенности. Надеюсь, в ближайших матчах после паузы мы покажем футбол, который радует болельщиков. Наша команда сейчас переживает период трансформации, отсутствует человек шесть из состава прошлого года. Мы создаем новый коллектив. Уверен, у нас все получится.
— Сегодня был эксперимент с составом?
— Это не эксперимент. Все эти игроки принадлежат клубу «Зенит». Они должны использовать свои шансы. Если я их поставил в состав — обязаны показать себя на сто процентов. Непростой момент, когда вводишь в состав такую группу новичков, но я был уверен, что ребята покажут себя с хорошей стороны. Была видна уверенность в их действиях. Я никогда не делаю экспериментов на футбольном поле. Использую футболистов, которые действительно хотят играть.
— Что с Файзулиным? Есть шанс, что он вернется в этом сезоне?
— Увы, он опять на операции. Пропустит два месяца, а потом начнется период восстановления. Также травмирован Смольников, он работает по индивидуальной программе. Надеюсь скоро появится в общей группе.
— Реально ли бороться за первое место или стоит сосредоточится на
— Даже в таком составе мы сильнее всех остальных команд — и «Спартака», и ЦСКА. Если взять все очные встречи с лидерами, а также с «Краснодаром» и «Ростовом» — мы выглядели намного лучше соперников. В
Сергей КИРЬЯКОВ: «АРСЕНАЛ» РАЗОЧАРОВАН СУДЕЙСТВОМ
Главный тренер гостей подверг критике работу судейской бригады.
— Мы разочарованы. Прежде всего, работой судейской бригады, — сказал Киряков. — Думаю, два момента в начале второго тайма были ключевыми. Все знают, что Дзюба провоцирует в штрафной, мы предупреждали об этом игроков, но судья принял такое решение… Перед вторым голом, сфолили на Александрове, а потом было явное «вне игры». Так получили два мяча в свои ворота. Страдаем от ошибок судей. Та истерика, которую поднял «Зенит» после матча с «Амкаром», сыграла свою роль. Они добились, чего хотели. В прошлом матче была рука Москвы, а теперь рука Питера, наверное. Такой клуб, как «Зенит» не нуждается в помощи арбитров.
Мы выбрали оборонительную тактику. Было два момента в первом тайме, когда не смогли разобраться после скидок в непосредственной близости от наших ворот — Данни попал в штангу и выручил Габулов. При выходе из обороны допускали много ошибок. Контратакующая игра не получилась. А два момента в начале второго тайма предопределили дальнейший ход игры. Жаль, что Власов в концовке не реализовал свой момент. У нас осталось бы несколько минут, чтобы организовать давление на ворота соперника и попытаться сравнять счет.
— У вашей команды есть страх перед грандами
— Страхов нет ни перед кем. Но в зависимости от соперника мы выбираем схему на матч, составляем план. Понятно, что против «Зенита» бессмысленно играть в открытый футбол. Сегодня была выбрана соответствующая тактика. Такая же тактика будет выбираться против других команд, которые борются за призовые места.
— Почему в российском футболе не появляются молодые звезды?
— Это не моя работа, а академий. В том числе, и питерской. Вроде бы она работает давно, но отдача маленькая. Нет воспитанников, которые доросли бы до сборной. То, что мы находимся на 60-м месте в рейтинге ФИФА — это плачевно. Нужно сообща заниматься этим вопросом. Составить программу. Она уже разрабатывалась, но не знаю, вышла или нет. Нам нужны таланты. В мое время их было достаточно. Росла целая плеяда футболистов, которые доросли до сборной. Но сейчас такого нет. Я сам долгое время работал в системе РФС. Мы даже в юношеском возрасте уступаем всем ведущим странам.
— Габулов показал, что он супервратарь. Не хотите предложить его Черчесову в сборную?
— Думаю, что Станислав Саламович тщательно следит за всеми кандидатами на эту позицию. Он вправе сделать свой выбор. Есть Акинфеев и несколько кандидатов на роль номер два. В последних играх Габулов серьезно заявил о том, что может быть таким кандидатом.
Сергей ЯРЕМЕНКО
из
|19.03.2017 19:30
|Зрители 16903
|основной раунд: 20-й тур
|Петровский
|Мирча Луческу
|Сергей Кирьяков
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
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