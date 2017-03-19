Мирча Луческу: «Зенит» сильнее и «Спартака», и ЦСКА

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— У Сергея Кирьякова большие претензии к судейству? Как вы прокомментируете работу арбитров?

— Я бы лучше прокомментировал игру, а не судейство. В моменте с первым голом был чистый пенальти. Защитник потерял позицию, обхватил Дзюбу руками и завалил его на траву. Если бы мы смогли реализовать 6 или 7 моментов, вопрос о судействе вообще бы не стоял. Что касается игры — она была хорошей с обеих сторон. Мы создали много голевых ситуаций. Больше, чем было у всех остальных команд в этом туре. Доволен группой игроков, которые вышли в основе. Данни после длительного перерыва заявил о себе. Но это еще не тот Данни которого вы знаете. Он еще прибавит в ближайшее время. В моменте с голом он показал высокое мастерство. Доволен Луневым, который сыграл здорово. Могу ответить Цаллагова — он провел хороший второй тайм. Это вариант на правый фланг обороны. Эрнани тоже выглядел убедительно на позиции опорного хава. Все новички играли с уверенностью. Сказалось большое количество матчей на сборах. В какой-то мере не хватило резкости действиям в завершающей стадии атаки. Не было такой агрессии, как у ЦСКА, который забил свой единственный гол в Грозном, когда в штрафную ворвались 4−5 футболистов.

«Арсенал» — хорошая квалифицированная команда. Он внимательно сыграл в обороне, показал хороший прессинг в атаке. Пытались действовать длинными передачами. Мы были готовы к этому. Иванович справился с высокорослым Расичем. Может быть, гости не имели много голевых моментов, но были ситуации, когда они создавали нам проблемы. Надеюсь, эта победа придаст нам уверенности. Надеюсь, в ближайших матчах после паузы мы покажем футбол, который радует болельщиков. Наша команда сейчас переживает период трансформации, отсутствует человек шесть из состава прошлого года. Мы создаем новый коллектив. Уверен, у нас все получится.

— Сегодня был эксперимент с составом?

— Это не эксперимент. Все эти игроки принадлежат клубу «Зенит». Они должны использовать свои шансы. Если я их поставил в состав — обязаны показать себя на сто процентов. Непростой момент, когда вводишь в состав такую группу новичков, но я был уверен, что ребята покажут себя с хорошей стороны. Была видна уверенность в их действиях. Я никогда не делаю экспериментов на футбольном поле. Использую футболистов, которые действительно хотят играть.

— Что с Файзулиным? Есть шанс, что он вернется в этом сезоне?

— Увы, он опять на операции. Пропустит два месяца, а потом начнется период восстановления. Также травмирован Смольников, он работает по индивидуальной программе. Надеюсь скоро появится в общей группе.

— Реально ли бороться за первое место или стоит сосредоточится на второй-третьей позициях?

— Даже в таком составе мы сильнее всех остальных команд — и «Спартака», и ЦСКА. Если взять все очные встречи с лидерами, а также с «Краснодаром» и «Ростовом» — мы выглядели намного лучше соперников. В какой-то момент чего-то не хватило. И я знаю, чего нам не хватило. В противном случае было бы на 7−8 очков больше. Наш атакующий зрелищный футбол нравится зрителям, особенно, когда мы играем дома. Вижу реакцию наших болельщиков, наших футболистов. Вижу удовлетворение на поле. Если мы еще станем реализовывать моменты, все будет великолепно. Мы имеем полное преимущество во владении мячом над всеми соперниками, но чего-то не хватает. Если контролируешь мяч 65 процентов времени — значит знаешь как играть. Уверен мы вернемся к к той игре что была у нас осенью.

Сергей КИРЬЯКОВ: «АРСЕНАЛ» РАЗОЧАРОВАН СУДЕЙСТВОМ

Главный тренер гостей подверг критике работу судейской бригады.

— Мы разочарованы. Прежде всего, работой судейской бригады, — сказал Киряков. — Думаю, два момента в начале второго тайма были ключевыми. Все знают, что Дзюба провоцирует в штрафной, мы предупреждали об этом игроков, но судья принял такое решение… Перед вторым голом, сфолили на Александрове, а потом было явное «вне игры». Так получили два мяча в свои ворота. Страдаем от ошибок судей. Та истерика, которую поднял «Зенит» после матча с «Амкаром», сыграла свою роль. Они добились, чего хотели. В прошлом матче была рука Москвы, а теперь рука Питера, наверное. Такой клуб, как «Зенит» не нуждается в помощи арбитров.

Мы выбрали оборонительную тактику. Было два момента в первом тайме, когда не смогли разобраться после скидок в непосредственной близости от наших ворот — Данни попал в штангу и выручил Габулов. При выходе из обороны допускали много ошибок. Контратакующая игра не получилась. А два момента в начале второго тайма предопределили дальнейший ход игры. Жаль, что Власов в концовке не реализовал свой момент. У нас осталось бы несколько минут, чтобы организовать давление на ворота соперника и попытаться сравнять счет.

— У вашей команды есть страх перед грандами премьер-лиги?

— Страхов нет ни перед кем. Но в зависимости от соперника мы выбираем схему на матч, составляем план. Понятно, что против «Зенита» бессмысленно играть в открытый футбол. Сегодня была выбрана соответствующая тактика. Такая же тактика будет выбираться против других команд, которые борются за призовые места.

— Почему в российском футболе не появляются молодые звезды?

— Это не моя работа, а академий. В том числе, и питерской. Вроде бы она работает давно, но отдача маленькая. Нет воспитанников, которые доросли бы до сборной. То, что мы находимся на 60-м месте в рейтинге ФИФА — это плачевно. Нужно сообща заниматься этим вопросом. Составить программу. Она уже разрабатывалась, но не знаю, вышла или нет. Нам нужны таланты. В мое время их было достаточно. Росла целая плеяда футболистов, которые доросли до сборной. Но сейчас такого нет. Я сам долгое время работал в системе РФС. Мы даже в юношеском возрасте уступаем всем ведущим странам.

— Габулов показал, что он супервратарь. Не хотите предложить его Черчесову в сборную?

— Думаю, что Станислав Саламович тщательно следит за всеми кандидатами на эту позицию. Он вправе сделать свой выбор. Есть Акинфеев и несколько кандидатов на роль номер два. В последних играх Габулов серьезно заявил о том, что может быть таким кандидатом.