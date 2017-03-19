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19 марта 2017, 23:12 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Данни: На Дзюбе был чистый пенальти!

Капитан «Зенита», забивший первый гол в чемпионате после возвращения, поделился эмоциями от игры.

Капитан Зенита забивший первый гол в чемпионате после возвращения поделился эмоциями от игры. Увеличить
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— В первую очередь хочу поздравить команду с победой, — сказал португалец. — Последние 7−8 игр мы испытывали сложности. Поэтому эти три очка были очень важны для всех нас. И, конечно, счастлив, что забил после 10 месяцев вне игры и третьей очень серьезной травмы.

— В первом тайме с «Арсеналом» снова не все получалось, согласны?

— Считаю, что и в первой половине играли неплохо. Здорово играл наш вратарь. Поэтому во время перерыва мы сказали, что надо продолжать играть так же. Что и привело нас в итоге к положительному результату.

— Забили не только вы, но и Кришито, которого называете свои братом.

— Счастлив этому — Кришито действительно мне как брат. Победа в связи с этим сегодня особенно вкусная. Но главное — сам факт успеха.

 — Что скажете по поводу пенальти и вашего гола — в этих эпизодах арбитр принимал правильные решения?

— Пенальти на Дзюбе был на все сто процентов. Игрок «Арсенала» его буквально обнял. В случае со мной микроскопический офсайд был. Но сколько раз наша команда страдала из-за судейских ошибок! Это футбол — здесь все случается. Судьи, как и мы, могут ошибаться.

— После прошлого тура вы отставали от «Спартака» на 8 очков. Теперь на 6.

— Это, конечно, чуть лучше. Но и туров осталось меньше. С другой стороны, уверен, что у нас есть все шансы прийти к финишу первыми.

Сергей ЦИММЕРМАН
из Санкт-Петербурга.

19.03.2017 19:30 Зрители 16903 основной раунд: 20-й тур Петровский
Зенит 2:0 Арсенал Т
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Сергей Кирьяков
Голы
51′ Доменико Кришито 4
53′ Мигел Алвеш Данни (В. Жулиану, А. Дзюба) 10
Составы
Андрей Лунев 99
Ибрагим Цаллагов 30
Доменико Кришито 4
Луиш Нету 13
Бранислав Иванович 60
Артур Юсупов 14
Артем Дзюба 22
61′ Эрнани 33
36′ 74′ Александр Кокорин 9
Александр Кержаков 11
87′ Мигел Алвеш Данни (к) 10
Роберт Мак 29
81′ Виктор де Паула Жулиану 7
Йоан Молло 24
25 Владимир Габулов (к) 53′
9 Кирилл Комбаров
98 Михаил Александров
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
26 Мусса Думбья
39 Игорь Горбатенко
62 Александру Бурчану
86 Иван Каменов Иванов 77′
79 Даниил Буранов
18 Никита Бурмистров 49′
84 Олег Власов
19 Федерико Иван Расич 67′
88 Игорь Шевченко
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 0
13 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 1
14 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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