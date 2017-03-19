Данни: На Дзюбе был чистый пенальти!
Капитан «Зенита», забивший первый гол в чемпионате после возвращения, поделился эмоциями от игры.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— В первую очередь хочу поздравить команду с победой, — сказал португалец. — Последние 7−8 игр мы испытывали сложности. Поэтому эти три очка были очень важны для всех нас. И, конечно, счастлив, что забил после 10 месяцев вне игры и третьей очень серьезной травмы.
— В первом тайме с «Арсеналом» снова не все получалось, согласны?
— Считаю, что и в первой половине играли неплохо. Здорово играл наш вратарь. Поэтому во время перерыва мы сказали, что надо продолжать играть так же. Что и привело нас в итоге к положительному результату.
— Забили не только вы, но и Кришито, которого называете свои братом.
— Счастлив этому — Кришито действительно мне как брат. Победа в связи с этим сегодня особенно вкусная. Но главное — сам факт успеха.
— Что скажете по поводу пенальти и вашего гола — в этих эпизодах арбитр принимал правильные решения?
— Пенальти на Дзюбе был на все сто процентов. Игрок «Арсенала» его буквально обнял. В случае со мной микроскопический офсайд был. Но сколько раз наша команда страдала
— После прошлого тура вы отставали от «Спартака» на 8 очков. Теперь на 6.
— Это, конечно, чуть лучше. Но и туров осталось меньше. С другой стороны, уверен, что у нас есть все шансы прийти к финишу первыми.
Сергей ЦИММЕРМАН
из
|19.03.2017 19:30
|Зрители 16903
|основной раунд: 20-й тур
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|Мирча Луческу
|Сергей Кирьяков
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|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
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|Удары (всего)
|7
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|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|1
|14
|Фолы
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|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
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