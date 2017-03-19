Данни: На Дзюбе был чистый пенальти!

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— В первую очередь хочу поздравить команду с победой, — сказал португалец. — Последние 7−8 игр мы испытывали сложности. Поэтому эти три очка были очень важны для всех нас. И, конечно, счастлив, что забил после 10 месяцев вне игры и третьей очень серьезной травмы.

— В первом тайме с «Арсеналом» снова не все получалось, согласны?

— Считаю, что и в первой половине играли неплохо. Здорово играл наш вратарь. Поэтому во время перерыва мы сказали, что надо продолжать играть так же. Что и привело нас в итоге к положительному результату.

— Забили не только вы, но и Кришито, которого называете свои братом.

— Счастлив этому — Кришито действительно мне как брат. Победа в связи с этим сегодня особенно вкусная. Но главное — сам факт успеха.

— Что скажете по поводу пенальти и вашего гола — в этих эпизодах арбитр принимал правильные решения?

— Пенальти на Дзюбе был на все сто процентов. Игрок «Арсенала» его буквально обнял. В случае со мной микроскопический офсайд был. Но сколько раз наша команда страдала из-за судейских ошибок! Это футбол — здесь все случается. Судьи, как и мы, могут ошибаться.

— После прошлого тура вы отставали от «Спартака» на 8 очков. Теперь на 6.

— Это, конечно, чуть лучше. Но и туров осталось меньше. С другой стороны, уверен, что у нас есть все шансы прийти к финишу первыми.