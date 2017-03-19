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19 марта 2017, 23:14 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Андрей Будогосский: Пенальти в ворота «Арсенала» сомнений не вызывает

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью «СЭ» прокомментировал два эпизода из матча «Зенит» — «Арсенал».

Глава департамента судейства и инспектирования <span class=error>РФС</span> в интервью СЭ прокомментировал два эпизода из матча Зенит — Арсенал. Увеличить
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— Ваше мнение о назначенном в ворота «Арсенала» пенальти?

— Эпизод не вызывает каких-то сомнений. По первому впечатлению есть основания поддержать арбитра. Повторюсь, по первому впечатлению — это мое личное мнение.

— Второй эпизод — было ли положение «вне игры», когда Данни забивал второй гол «Зенита»?

— Надо смотреть эпизод очень внимательно. Такие моменты ориентированы на поддержку атаки. Не хотел бы давать однозначную оценку. Надо обсудить ситуацию с коллегами, с теми, кто непосредственно занимается работой с ассистентами. Должен получить и оценку инспектора, который наверняка просматривает дополнительные материалы, он находится в ПТС основного вещателя.

— Планируете обсудить моменты на заседании контрольно-квалификационной комиссии?

— По одиннадцатиметровому вряд ли что-то будем обсуждать.

— Как его трактуете?

— Задержка соперника руками. Мы на это обращали внимание еще на зимнем сборе в Турции. Случаи задержек и захватов в футболе получают достаточно широкое распространение. Причем порой речь не идет о том, с какой силой произведен захват, вопрос в последствиях. Необязательно в результате этих действий футболист должен упасть. Если задержка руками привела к тому, что игрок лишился хорошей позиции, потерял контроль над мячом, то это дает основания для назначения одиннадцатиметрового удара. Что касается второго эпизода, то можно вынести эпизод на рассмотрение. В комиссии собраны профессионалы, они вынесут свой вердикт.

— На ваш взгляд, повтор второго эпизода во время телетрансляции, связанный с возможным офсайдом, дает полное впечатление о моменте?

— Четкого ощущения у меня нет. Бывают моменты, когда можно сказать однозначно. Сейчас такого не могу утверждать. Есть, при всем при этом, важная составляющая — то, что говорят сегодня в УЕФА и ФИФА: футбол ориентирован на поддержку атаки. И, в конце концов, помощнику бывает очень сложно ухватить момент, когда незначительная часть тела игрока находится ближе к линии ворот, чем соперник. В этом случае есть рекомендации — поддержать атаку.

— Во время трансляции матча комментатор Геннадий Орлов подверг критике вашу работу. Есть что ответить?

— К его высказываниям, будем говорить так, не прислушивался.

19.03.2017 19:30 Зрители 16903 основной раунд: 20-й тур Петровский
Зенит 2:0 Арсенал Т
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Сергей Кирьяков
Голы
51′ Доменико Кришито 4
53′ Мигел Алвеш Данни (В. Жулиану, А. Дзюба) 10
Составы
Андрей Лунев 99
Ибрагим Цаллагов 30
Доменико Кришито 4
Луиш Нету 13
Бранислав Иванович 60
Артур Юсупов 14
Артем Дзюба 22
61′ Эрнани 33
36′ 74′ Александр Кокорин 9
Александр Кержаков 11
87′ Мигел Алвеш Данни (к) 10
Роберт Мак 29
81′ Виктор де Паула Жулиану 7
Йоан Молло 24
25 Владимир Габулов (к) 53′
9 Кирилл Комбаров
98 Михаил Александров
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
26 Мусса Думбья
39 Игорь Горбатенко
62 Александру Бурчану
86 Иван Каменов Иванов 77′
79 Даниил Буранов
18 Никита Бурмистров 49′
84 Олег Власов
19 Федерико Иван Расич 67′
88 Игорь Шевченко
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 0
13 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 1
14 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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