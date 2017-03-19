Андрей Будогосский: Пенальти в ворота «Арсенала» сомнений не вызывает
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью «СЭ» прокомментировал два эпизода из матча «Зенит» — «Арсенал».
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Видимо, что-то случилось...
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— Ваше мнение о назначенном в ворота «Арсенала» пенальти?
— Эпизод не вызывает
— Второй эпизод — было ли положение «вне игры», когда Данни забивал второй гол «Зенита»?
— Надо смотреть эпизод очень внимательно. Такие моменты ориентированы на поддержку атаки. Не хотел бы давать однозначную оценку. Надо обсудить ситуацию с коллегами, с теми, кто непосредственно занимается работой с ассистентами. Должен получить и оценку инспектора, который наверняка просматривает дополнительные материалы, он находится в ПТС основного вещателя.
— Планируете обсудить моменты на заседании
— По одиннадцатиметровому вряд ли
— Как его трактуете?
— Задержка соперника руками. Мы на это обращали внимание еще на зимнем сборе в Турции. Случаи задержек и захватов в футболе получают достаточно широкое распространение. Причем порой речь не идет о том, с какой силой произведен захват, вопрос в последствиях. Необязательно в результате этих действий футболист должен упасть. Если задержка руками привела к тому, что игрок лишился хорошей позиции, потерял контроль над мячом, то это дает основания для назначения одиннадцатиметрового удара. Что касается второго эпизода, то можно вынести эпизод на рассмотрение. В комиссии собраны профессионалы, они вынесут свой вердикт.
— На ваш взгляд, повтор второго эпизода во время телетрансляции, связанный с возможным офсайдом, дает полное впечатление о моменте?
— Четкого ощущения у меня нет. Бывают моменты, когда можно сказать однозначно. Сейчас такого не могу утверждать. Есть, при всем при этом, важная составляющая — то, что говорят сегодня в УЕФА и ФИФА: футбол ориентирован на поддержку атаки. И, в конце концов, помощнику бывает очень сложно ухватить момент, когда незначительная часть тела игрока находится ближе к линии ворот, чем соперник. В этом случае есть рекомендации — поддержать атаку.
— Во время трансляции матча комментатор Геннадий Орлов подверг критике вашу работу. Есть что ответить?
— К его высказываниям, будем говорить так, не прислушивался.
|19.03.2017 19:30
|Зрители 16903
|основной раунд: 20-й тур
|Петровский
|Мирча Луческу
|Сергей Кирьяков
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
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