Андрей Будогосский: Пенальти в ворота «Арсенала» сомнений не вызывает

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— Ваше мнение о назначенном в ворота «Арсенала» пенальти?

— Эпизод не вызывает каких-то сомнений. По первому впечатлению есть основания поддержать арбитра. Повторюсь, по первому впечатлению — это мое личное мнение.

— Второй эпизод — было ли положение «вне игры», когда Данни забивал второй гол «Зенита»?

— Надо смотреть эпизод очень внимательно. Такие моменты ориентированы на поддержку атаки. Не хотел бы давать однозначную оценку. Надо обсудить ситуацию с коллегами, с теми, кто непосредственно занимается работой с ассистентами. Должен получить и оценку инспектора, который наверняка просматривает дополнительные материалы, он находится в ПТС основного вещателя.

— Планируете обсудить моменты на заседании контрольно-квалификационной комиссии?

— По одиннадцатиметровому вряд ли что-то будем обсуждать.

— Как его трактуете?

— Задержка соперника руками. Мы на это обращали внимание еще на зимнем сборе в Турции. Случаи задержек и захватов в футболе получают достаточно широкое распространение. Причем порой речь не идет о том, с какой силой произведен захват, вопрос в последствиях. Необязательно в результате этих действий футболист должен упасть. Если задержка руками привела к тому, что игрок лишился хорошей позиции, потерял контроль над мячом, то это дает основания для назначения одиннадцатиметрового удара. Что касается второго эпизода, то можно вынести эпизод на рассмотрение. В комиссии собраны профессионалы, они вынесут свой вердикт.

— На ваш взгляд, повтор второго эпизода во время телетрансляции, связанный с возможным офсайдом, дает полное впечатление о моменте?

— Четкого ощущения у меня нет. Бывают моменты, когда можно сказать однозначно. Сейчас такого не могу утверждать. Есть, при всем при этом, важная составляющая — то, что говорят сегодня в УЕФА и ФИФА: футбол ориентирован на поддержку атаки. И, в конце концов, помощнику бывает очень сложно ухватить момент, когда незначительная часть тела игрока находится ближе к линии ворот, чем соперник. В этом случае есть рекомендации — поддержать атаку.

— Во время трансляции матча комментатор Геннадий Орлов подверг критике вашу работу. Есть что ответить?

— К его высказываниям, будем говорить так, не прислушивался.