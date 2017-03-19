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Отметим, что это лучший показатель посещаемости за последние шесть туров.

Самым посещаемым стал матч «Локомотив» — «Спартак», который собрал 27402 зрителя. Это лучший результат железнодорожников в сезоне. А меньше всего болельщиков пришло на игру «Томь» — «Амкар» — всего 2600.