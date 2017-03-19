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19 марта 2017, 23:15 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Матч «Локомотив» — «Спартак» стал самым посещаемым в 20-м туре

Матчи 20-го тура премьер-лиги посетили 99411 человек, средняя аудитория одного матча составила 12426 человек. Стадионы заполнились на 52%.

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Отметим, что это лучший показатель посещаемости за последние шесть туров.

Самым посещаемым стал матч «Локомотив» — «Спартак», который собрал 27402 зрителя. Это лучший результат железнодорожников в сезоне. А меньше всего болельщиков пришло на игру «Томь» — «Амкар» — всего 2600.

После 20-го тура средняя посещаемость премьер-лиги составляет 11210 человек.

18.03.2017 16:30 Зрители 27402 основной раунд: 20-й тур Локомотив
Локомотив М 1:1 Спартак М
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Массимо Каррера
Голы
41′ Арикленес да Силва Ари (В. Игнатьев) 90
10 Квинси Промес (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 52′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
34′ Владислав Игнатьев 20
Виталий Денисов 29
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
84′ Арикленес да Силва Ари 90
Игорь Денисов 27
46′ Ведран Чорлука (к) 14
Неманья Пейчинович 5
73′ 76′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Маркес Битанкур Майкон 7
63′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
32 Артем Ребров (к)
38 Андрей Ещенко 79′
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Лукас Мартинс Фернанду 29′
47 Роман Зобнин
7 Джано Ананидзе 70′
71 Ивелин Попов
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 5
7 Угловые 4
15 Фолы 16
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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