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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29132099/
19 марта 2017, 22:45 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Зенит» прервал голевое молчание

В первом весеннем матче чемпионата России на «Петровском» Зенит прервал длительную безголевую серию и победил «Арсенал».

В первом весеннем матче чемпионата России на Петровском Зенит' прервал длительную <span class=error>безголевую</span> серию и победил Арсенал. Увеличить
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ВЕСЕННЯЯ ДЕПРЕССИЯ

Все знают, что Петербург — город весьма депрессивный. Достоевский, Блок, «В Питере — пить» — тренд на грусть, печаль и тлен держится веками. А что еще делать под таким небом и при такой погоде? Зеленый цвет футбольного поля вроде бы должен настраивать на позитивный лад, но после поражения в Перми многие болельщики «Зенита» не удержались и сорвались в депрессию. Перемешанную с горькой самоиронией. На подступах к «Петровскому» на полном серьезе рассуждали о том, что ничья «Спартака» с «Локомотивом» — это не повод для радости, ведь красно-белые увеличили отрыв от петербуржцев до девяти очков, а вот смогут ли сине-бело-голубые сделать ответный ход и победить «Арсенал» — большой вопрос.

АНТИДЕПРЕССАНТ ТИМОЩУК

Лекарством от болельщицкой и командной депрессии, видимо, должен стать приход Анатолия Тимощука. Говорят, бывший капитан «Зенита» и, по совместительству, давний знакомый Луческу возьмет на себя роль буфера между суровым тренером и футболистами. Понять, насколько полезен этот ход, можно будет через пару месяцев, но Лодыгин после возвращения лучшего друга явно повеселел. Голкипера не смутил даже тот факт, что в матче против «Арсенала» он остался в запасе. В перерыве Лодыгин выглядел самым счастливым из оставшихся разминаться игроков — веселился и порывался поиграть в догонялки.

Еще одним антидепрессантом должна была стать перетряска состава. Луческу словно принял к сведению все упреки в том, что слабо использует новичков и бросил в бой сразу четверых игроков, пришедших зимой — Лунева, Цаллагова, Ивановича и Эрнани.

ПОДАРКИ КОКОРИНУ: АВТОМАТ И «ГОРЧИЧНИК»

Перед входом на «Петровский» растянули баннер-афишу по матчу «Зенит» — «Арсенал». Главный герой рекламы — Александр Кокорин. В воскресенье форвард «Зенита» праздновал день рождения. Одним баннером подарки не ограничились — двое болельщиков подарили нападающему точную копию автомата Калашникова. Видимо, чтобы АК-9 забивал голы со скорострельностью АК-74 или АК-47, на худой конец.

Свой подарок Кокорину сделал и Артем Дзюба. По ходу первого тайма центрфорвард несколько раз смещался на левый фланг, открывая зону перед воротами для именинника. Но тот подарками не воспользовался — даже после весьма удобного навеса от Цаллагова пробил головой намного выше ворот.

В итоге единственным футбольным подарком для Кокорина так и осталась желтая карточка за фол на Муссе Думбья в конце первого тайма, в середине же второго именинника заменили на Александра Кержакова и с поля он уходил под свист трибун.

Еще двумя неудачниками первой половины игры стали Жулиану с Данни. Оба упустили по вернейшему голевому моменту, причем этими промахами атакующая активность петербуржцев до перерыва и ограничилась. «Петровский», глядя на бесконечное перекатывание мяча, минуте на 30-й разразился отчаянным криком: «Где футбол?» Но голов до перерыва так и не увидел.

Единственным светлым пятном первого тайма в составе «Зенита» остался Иванович. Серб попал в стартовый состав впервые после выездной встречи с «Андерлехтом» и показал, что играть в футбол он не разучился, пару раз здорово останавливая атаки «Арсенала».

КТО ВИДЕЛ ДРИБЛИНГ ЦАЛЛАГОВА?

Футбол публике показали сразу после перерыва. Дзюба с самого начала матча довольно успешно боролся с защитниками «Арсенала» в воздухе, шикарный момент с ударом Данни в перекладину возник именно после скидки центрфорвада. К началу второго тайма Артем успел так достать Беляева, что тот завалил зенитовца в штрафной. Кришито с пенальти открыл счет и после этого хозяев словно подменили.

Жулиану волшебным образом нашел общий язык с Данни и классной передачей отправил португальца забивать второй гол.

Раскрылся и Цаллагов, заигравший на правом фланге, как Анюков в лучшие годы — с дриблингом, резкими подключениями в атаку и классными передачами в штрафную. Одну из них Дзюба чуть было не преобразовал в гол.

«Зенит» прервал голевое молчание в премьер-лиге, тянувшееся с прошлого года и все-таки сократил отставание от «Спартака».

19.03.2017 19:30 Зрители 16903 основной раунд: 20-й тур Петровский
Зенит 2:0 Арсенал Т
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Сергей Кирьяков
Голы
51′ Доменико Кришито 4
53′ Мигел Алвеш Данни (В. Жулиану, А. Дзюба) 10
Составы
Андрей Лунев 99
Ибрагим Цаллагов 30
Доменико Кришито 4
Луиш Нету 13
Бранислав Иванович 60
Артур Юсупов 14
Артем Дзюба 22
61′ Эрнани 33
36′ 74′ Александр Кокорин 9
Александр Кержаков 11
87′ Мигел Алвеш Данни (к) 10
Роберт Мак 29
81′ Виктор де Паула Жулиану 7
Йоан Молло 24
25 Владимир Габулов (к) 53′
9 Кирилл Комбаров
98 Михаил Александров
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
26 Мусса Думбья
39 Игорь Горбатенко
62 Александру Бурчану
86 Иван Каменов Иванов 77′
79 Даниил Буранов
18 Никита Бурмистров 49′
84 Олег Власов
19 Федерико Иван Расич 67′
88 Игорь Шевченко
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 0
13 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 1
14 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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