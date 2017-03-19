«Зенит» прервал голевое молчание
В первом весеннем матче чемпионата России на «Петровском» Зенит прервал длительную безголевую серию и победил «Арсенал».
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ВЕСЕННЯЯ ДЕПРЕССИЯ
Все знают, что Петербург — город весьма депрессивный. Достоевский, Блок, «В Питере — пить» — тренд на грусть, печаль и тлен держится веками. А что еще делать под таким небом и при такой погоде? Зеленый цвет футбольного поля вроде бы должен настраивать на позитивный лад, но после поражения в Перми многие болельщики «Зенита» не удержались и сорвались в депрессию. Перемешанную с горькой самоиронией. На подступах к «Петровскому» на полном серьезе рассуждали о том, что ничья «Спартака» с «Локомотивом» — это не повод для радости, ведь
АНТИДЕПРЕССАНТ ТИМОЩУК
Лекарством от болельщицкой и командной депрессии, видимо, должен стать приход Анатолия Тимощука. Говорят, бывший капитан «Зенита» и, по совместительству, давний знакомый Луческу возьмет на себя роль буфера между суровым тренером и футболистами. Понять, насколько полезен этот ход, можно будет через пару месяцев, но Лодыгин после возвращения лучшего друга явно повеселел. Голкипера не смутил даже тот факт, что в матче против «Арсенала» он остался в запасе. В перерыве Лодыгин выглядел самым счастливым из оставшихся разминаться игроков — веселился и порывался поиграть в догонялки.
Еще одним антидепрессантом должна была стать перетряска состава. Луческу словно принял к сведению все упреки в том, что слабо использует новичков и бросил в бой сразу четверых игроков, пришедших зимой — Лунева, Цаллагова, Ивановича и Эрнани.
ПОДАРКИ КОКОРИНУ: АВТОМАТ И «ГОРЧИЧНИК»
Перед входом на «Петровский» растянули
Свой подарок Кокорину сделал и Артем Дзюба. По ходу первого тайма центрфорвард несколько раз смещался на левый фланг, открывая зону перед воротами для именинника. Но тот подарками не воспользовался — даже после весьма удобного навеса от Цаллагова пробил головой намного выше ворот.
В итоге единственным футбольным подарком для Кокорина так и осталась желтая карточка за фол на Муссе Думбья в конце первого тайма, в середине же второго именинника заменили на Александра Кержакова и с поля он уходил под свист трибун.
Еще двумя неудачниками первой половины игры стали Жулиану с Данни. Оба упустили по вернейшему голевому моменту, причем этими промахами атакующая активность петербуржцев до перерыва и ограничилась. «Петровский», глядя на бесконечное перекатывание мяча, минуте на 30-й разразился отчаянным криком: «Где футбол?» Но голов до перерыва так и не увидел.
Единственным светлым пятном первого тайма в составе «Зенита» остался Иванович. Серб попал в стартовый состав впервые после выездной встречи с «Андерлехтом» и показал, что играть в футбол он не разучился, пару раз здорово останавливая атаки «Арсенала».
КТО ВИДЕЛ ДРИБЛИНГ ЦАЛЛАГОВА?
Футбол публике показали сразу после перерыва. Дзюба с самого начала матча довольно успешно боролся с защитниками «Арсенала» в воздухе, шикарный момент с ударом Данни в перекладину возник именно после скидки центрфорвада. К началу второго тайма Артем успел так достать Беляева, что тот завалил зенитовца в штрафной. Кришито с пенальти открыл счет и после этого хозяев словно подменили.
Жулиану волшебным образом нашел общий язык с Данни и классной передачей отправил португальца забивать второй гол.
Раскрылся и Цаллагов, заигравший на правом фланге, как Анюков в лучшие годы — с дриблингом, резкими подключениями в атаку и классными передачами в штрафную. Одну из них Дзюба чуть было не преобразовал в гол.
«Зенит» прервал голевое молчание в
|19.03.2017 19:30
|Зрители 16903
|основной раунд: 20-й тур
|Петровский
|Мирча Луческу
|Сергей Кирьяков
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- (к)
- Капитан команды
- Гол
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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