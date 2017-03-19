«Зенит» прервал голевое молчание

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ВЕСЕННЯЯ ДЕПРЕССИЯ

Все знают, что Петербург — город весьма депрессивный. Достоевский, Блок, «В Питере — пить» — тренд на грусть, печаль и тлен держится веками. А что еще делать под таким небом и при такой погоде? Зеленый цвет футбольного поля вроде бы должен настраивать на позитивный лад, но после поражения в Перми многие болельщики «Зенита» не удержались и сорвались в депрессию. Перемешанную с горькой самоиронией. На подступах к «Петровскому» на полном серьезе рассуждали о том, что ничья «Спартака» с «Локомотивом» — это не повод для радости, ведь красно-белые увеличили отрыв от петербуржцев до девяти очков, а вот смогут ли сине-бело-голубые сделать ответный ход и победить «Арсенал» — большой вопрос.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Предпоследний матч "Зенита" на "Петровском". Хочется в это верить) <a href="https://t.co/aArEzkQnk2">pic.twitter.com/aArEzkQnk2</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/843485784728633345">19 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

АНТИДЕПРЕССАНТ ТИМОЩУК

Лекарством от болельщицкой и командной депрессии, видимо, должен стать приход Анатолия Тимощука. Говорят, бывший капитан «Зенита» и, по совместительству, давний знакомый Луческу возьмет на себя роль буфера между суровым тренером и футболистами. Понять, насколько полезен этот ход, можно будет через пару месяцев, но Лодыгин после возвращения лучшего друга явно повеселел. Голкипера не смутил даже тот факт, что в матче против «Арсенала» он остался в запасе. В перерыве Лодыгин выглядел самым счастливым из оставшихся разминаться игроков — веселился и порывался поиграть в догонялки.

Еще одним антидепрессантом должна была стать перетряска состава. Луческу словно принял к сведению все упреки в том, что слабо использует новичков и бросил в бой сразу четверых игроков, пришедших зимой — Лунева, Цаллагова, Ивановича и Эрнани.

ПОДАРКИ КОКОРИНУ: АВТОМАТ И «ГОРЧИЧНИК»

Перед входом на «Петровский» растянули баннер-афишу по матчу «Зенит» — «Арсенал». Главный герой рекламы — Александр Кокорин. В воскресенье форвард «Зенита» праздновал день рождения. Одним баннером подарки не ограничились — двое болельщиков подарили нападающему точную копию автомата Калашникова. Видимо, чтобы АК-9 забивал голы со скорострельностью АК-74 или АК-47, на худой конец.

Свой подарок Кокорину сделал и Артем Дзюба. По ходу первого тайма центрфорвард несколько раз смещался на левый фланг, открывая зону перед воротами для именинника. Но тот подарками не воспользовался — даже после весьма удобного навеса от Цаллагова пробил головой намного выше ворот.

В итоге единственным футбольным подарком для Кокорина так и осталась желтая карточка за фол на Муссе Думбья в конце первого тайма, в середине же второго именинника заменили на Александра Кержакова и с поля он уходил под свист трибун.

Еще двумя неудачниками первой половины игры стали Жулиану с Данни. Оба упустили по вернейшему голевому моменту, причем этими промахами атакующая активность петербуржцев до перерыва и ограничилась. «Петровский», глядя на бесконечное перекатывание мяча, минуте на 30-й разразился отчаянным криком: «Где футбол?» Но голов до перерыва так и не увидел.

Единственным светлым пятном первого тайма в составе «Зенита» остался Иванович. Серб попал в стартовый состав впервые после выездной встречи с «Андерлехтом» и показал, что играть в футбол он не разучился, пару раз здорово останавливая атаки «Арсенала».

КТО ВИДЕЛ ДРИБЛИНГ ЦАЛЛАГОВА?

Футбол публике показали сразу после перерыва. Дзюба с самого начала матча довольно успешно боролся с защитниками «Арсенала» в воздухе, шикарный момент с ударом Данни в перекладину возник именно после скидки центрфорвада. К началу второго тайма Артем успел так достать Беляева, что тот завалил зенитовца в штрафной. Кришито с пенальти открыл счет и после этого хозяев словно подменили.

Жулиану волшебным образом нашел общий язык с Данни и классной передачей отправил португальца забивать второй гол.

Раскрылся и Цаллагов, заигравший на правом фланге, как Анюков в лучшие годы — с дриблингом, резкими подключениями в атаку и классными передачами в штрафную. Одну из них Дзюба чуть было не преобразовал в гол.