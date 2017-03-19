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19 марта 2017, 22:27 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Файзулин вновь прооперирован, два месяца он проведет на костылях

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о состоянии игроков Игоря Смольникова и Виктора Файзулина.

— Файзулин сможет сыграть в этом сезоне?
— К сожалению, его опять прооперировали. Еще два месяца будет на костылях. Потом снова начнется восстановление. Смольников пока тоже травмирован, работает по своей программе. Надеемся, Игорь скоро вернется, — приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Доменико Кришито, реализовавший пенальти, и Мигель Данни.

После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. О лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Арсенал» через день примет «Томь».

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