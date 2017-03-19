К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье «Зенит» на своем поле нанес поражение тульскому «Арсеналу» со счетом 2:0 в матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и сократил отрыв от «Спартака» до шести очков.

«Мы разочарованы работой судейской бригады. Два момента в начале второго тайма были ключевыми. Все знают, что Дзюба в штрафной провоцирует. Увы, судейские решения, как и во втором мяче… Явно было вне игры! Получили два мяча в свои ворота. Мы страдаем от судейских ошибок, решений. Истерика, которую поднял “Зенит” после матча в Перми сыграла свою роль. Они добились того, чего хотели. В прошлом матче была рука Москвы, сейчас — рука Питера. Такой клуб не нуждается в помощи арбитров», — сказал Кирьяков журналистам.