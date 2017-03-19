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19 марта 2017, 22:14 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Кирьяков заявил, что ошибки судей в матче с ФК «Зенит» — это «рука Питера»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 мар — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков заявил, что его команда проиграла «Зениту» в матче чемпионата России из-за судейских ошибок.

Главный тренер тульского Арсенала Сергей <span class=error>Кирьяков</span> заявил что его команда проиграла Зениту в матче чемпионата России <nobr>из-за </nobr>судейских ошибок. Увеличить
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В воскресенье «Зенит» на своем поле нанес поражение тульскому «Арсеналу» со счетом 2:0 в матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и сократил отрыв от «Спартака» до шести очков.

«Мы разочарованы работой судейской бригады. Два момента в начале второго тайма были ключевыми. Все знают, что Дзюба в штрафной провоцирует. Увы, судейские решения, как и во втором мяче… Явно было вне игры! Получили два мяча в свои ворота. Мы страдаем от судейских ошибок, решений. Истерика, которую поднял “Зенит” после матча в Перми сыграла свою роль. Они добились того, чего хотели. В прошлом матче была рука Москвы, сейчас — рука Питера. Такой клуб не нуждается в помощи арбитров», — сказал Кирьяков журналистам.

19.03.2017 19:30 Зрители 16903 основной раунд: 20-й тур Петровский
Зенит 2:0 Арсенал Т
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Сергей Кирьяков
Голы
51′ Доменико Кришито 4
53′ Мигел Алвеш Данни (В. Жулиану, А. Дзюба) 10
Составы
Андрей Лунев 99
Ибрагим Цаллагов 30
Доменико Кришито 4
Луиш Нету 13
Бранислав Иванович 60
Артур Юсупов 14
Артем Дзюба 22
61′ Эрнани 33
36′ 74′ Александр Кокорин 9
Александр Кержаков 11
87′ Мигел Алвеш Данни (к) 10
Роберт Мак 29
81′ Виктор де Паула Жулиану 7
Йоан Молло 24
25 Владимир Габулов (к) 53′
9 Кирилл Комбаров
98 Михаил Александров
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
26 Мусса Думбья
39 Игорь Горбатенко
62 Александру Бурчану
86 Иван Каменов Иванов 77′
79 Даниил Буранов
18 Никита Бурмистров 49′
84 Олег Власов
19 Федерико Иван Расич 67′
88 Игорь Шевченко
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 0
13 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 1
14 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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