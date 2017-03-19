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19 марта 2017, 21:45 | Футбол: Премьер-лига | РБК-Спорт

«Зенит» забил два гола за минуту и одержал первую победу в 2017 году

«Зенит» выиграл в двадцатом туре чемпионата России у «Арсенала». Санкт-Петербургский клуб сократил отставание от «Спартака» до шести очков.

Зенит выиграл в двадцатом туре чемпионата России у Арсенала. <nobr>Санкт-петербургский</nobr> клуб сократил отставание от Спартака до шести очков. Увеличить
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Матч между «Зенитом» и «Арсеналом», который состоялся на петербургском стадионе «Крестовский», завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. В первом тайме «Зенит» имел территориальное и игровое преимущество, однако забить не смог. Хозяева открыли счет только после перерыва, когда арбитр Алексей Еськов назначил пенальти в ворота Владимира Габулова. Максим Беляев в своей штрафной руками завалил Артем Дзюбу, и судья усмотрел нарушение со стороны тульского защитника. Пенальти реализовал Доменико Кришито.

Через минуту после этого гола счет стал 2:0. Сразу после того, как «Арсенал» начал с центра поля, хозяева перехватили мяч, Жулиано сделал пас на Мигеля Данни, тот вышел один на один и по дуге забросил мяч в девятку ворот Габулова. Вратарь «Арсенала» пытался оспорить этот гол, так как, во-первых, капитан «Зенита» находился в офсайде, а во-вторых, в момент атаки «Зенита» на газоне лежал один из игроков «Арсенала» и у арбитра были основания остановить игру.

19.03.2017 19:30 основной раунд: 20-й тур Петровский
Зенит 2:0 Арсенал Т
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Сергей Кирьяков
Голы
51′ Доменико Кришито 4
53′ Мигел Алвеш Данни (В. Жулиану, А. Дзюба) 10
Составы
Андрей Лунев 99
Ибрагим Цаллагов 30
Доменико Кришито 4
Луиш Нету 13
Бранислав Иванович 60
Артур Юсупов 14
Артем Дзюба 22
61′ Эрнани 33
36′ 74′ Александр Кокорин 9
Александр Кержаков 11
87′ Мигел Алвеш Данни (к) 10
Роберт Мак 29
81′ Виктор де Паула Жулиану 7
Йоан Молло 24
25 Владимир Габулов (к) 53′
9 Кирилл Комбаров
98 Михаил Александров
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
26 Мусса Думбья
39 Игорь Горбатенко
62 Александру Бурчану
86 Иван Каменов Иванов 77′
79 Даниил Буранов
18 Никита Бурмистров 49′
84 Олег Власов
19 Федерико Иван Расич 67′
88 Игорь Шевченко
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 0
13 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 1
14 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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