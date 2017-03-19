«Зенит» забил два гола за минуту и одержал первую победу в 2017 году

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Матч между «Зенитом» и «Арсеналом», который состоялся на петербургском стадионе «Крестовский», завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. В первом тайме «Зенит» имел территориальное и игровое преимущество, однако забить не смог. Хозяева открыли счет только после перерыва, когда арбитр Алексей Еськов назначил пенальти в ворота Владимира Габулова. Максим Беляев в своей штрафной руками завалил Артем Дзюбу, и судья усмотрел нарушение со стороны тульского защитника. Пенальти реализовал Доменико Кришито.
Через минуту после этого гола счет стал 2:0. Сразу после того, как «Арсенал» начал с центра поля, хозяева перехватили мяч, Жулиано сделал пас на Мигеля Данни, тот вышел один на один и по дуге забросил мяч в девятку ворот Габулова. Вратарь «Арсенала» пытался оспорить этот гол, так как, во-первых, капитан «Зенита» находился в офсайде, а во-вторых, в момент атаки «Зенита» на газоне лежал один из игроков «Арсенала» и у арбитра были основания остановить игру.