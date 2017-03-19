Ролан Гусев: У ЦСКА и «Спартака» равные шансы на золото

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— ЦСКА многие критиковали за скучный футбол в матче с «Зенита». Как вам сегодня игра армейцев?

— Игра в Грозном получилась качественной. Особенно со стороны ЦСКА. Армейцы очень строго действовали в обороне, практически ничего не дали создать «Тереку».

— А в атаке?

— Прилично смотрелись Витинью, Дзагоев, Ионов.

— Счет по игре?

— Да, заслуженная победа.

— У Ионова три гола в двух матчах. Так он скоро и Траоре догонит, который в первой части чемпионата забил пять мячей?

— Дай бог ему продолжить в том же духе. Если будет реализовывать свои моменты, ему вполне по силам забить пять мячей и даже больше. Почему нет?

— Видно, что Витинью повзрослел?

— Конечно! Совершено другой футболист. Видно, что по-другому относится к делу. Сейчас уже адаптировался в ЦСКА.

— Оланаре по-прежнему тяжеловат?

— Это и понятно. Он очень много пропустил. Надо еще набрать форму. Но потенциал виден. Верю, что постепенно он вернется на свой прежний уровень.

— Как вам Тошич на позиции левого бровочника?

— Зорану тяжеловато. Нужно же не только атаковать, но и обороняться. Приходится много отрабатывать сзади. Тут, думаю, все зависит от его желания. Если хочет играть, сможет перестроиться.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW">@PFC_CSKA_MOSCOW</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 20-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#ТерекЦСКА</a> 0:1 28' Алексей Ионов <a href="https://t.co/APyAmy7Y95">pic.twitter.com/APyAmy7Y95</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/843464426116276225">19 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Игнашевич остался в запасе. Гончаренко продолжит менять его с Василием Березуцким в следующих матчах?

— Да, ротация продолжится. Мы еще точно увидим Сергея на поле. Гончаренко будет тасовать тройку центральных защитников — кто-то будет оставаться в запасе.

— Сегодня заметили какие-то слабости в игре ЦСКА?

— Гости просто безукоризненно сыграли в обороне. На твердую пятерку. Тактическая схема сработала в защите. Что касается атаки, то пока еще есть определенные шероховатости.

— Дуэт форвардов Ионов-Витинью на сегодняшний день оптимальный для ЦСКА?

— Наверное. Хотя этим форвардам еще нужно найти общий язык. Впереди много работы. Со временем притрутся.

— Удел молодого Чалова — выходить на замену?

— Я бы не сбрасывал Федора со счета, как, кстати, и Жамалетдинов. Чалову еще предоставят шанс. Но пока он, думаю, еще будет выходить на замену.

— Отрыв от «Спартака» составляет шесть очков.

— Это абсолютно не критично! Борьба за золото продолжится до последнего тура. Все впереди!

— «Спартак», на ваш взгляд, сейчас не выглядит таким уже грозным?