Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29131302/
19 марта 2017, 20:38 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Ролан Гусев: У ЦСКА и «Спартака» равные шансы на золото

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев — о победе в Грозном и шансах армейцев на чемпионство.

Бывший полузащитник ЦСКА — о победе в Грозном и шансах армейцев на <span class=error>чемпионство</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— ЦСКА многие критиковали за скучный футбол в матче с «Зенита». Как вам сегодня игра армейцев?

— Игра в Грозном получилась качественной. Особенно со стороны ЦСКА. Армейцы очень строго действовали в обороне, практически ничего не дали создать «Тереку».

— А в атаке?

— Прилично смотрелись Витинью, Дзагоев, Ионов.

— Счет по игре?

— Да, заслуженная победа.

— У Ионова три гола в двух матчах. Так он скоро и Траоре догонит, который в первой части чемпионата забил пять мячей?

— Дай бог ему продолжить в том же духе. Если будет реализовывать свои моменты, ему вполне по силам забить пять мячей и даже больше. Почему нет?

— Видно, что Витинью повзрослел?

— Конечно! Совершено другой футболист. Видно, что по-другому относится к делу. Сейчас уже адаптировался в ЦСКА.

— Оланаре по-прежнему тяжеловат?

— Это и понятно. Он очень много пропустил. Надо еще набрать форму. Но потенциал виден. Верю, что постепенно он вернется на свой прежний уровень.

— Как вам Тошич на позиции левого бровочника?

— Зорану тяжеловато. Нужно же не только атаковать, но и обороняться. Приходится много отрабатывать сзади. Тут, думаю, все зависит от его желания. Если хочет играть, сможет перестроиться.

— Игнашевич остался в запасе. Гончаренко продолжит менять его с Василием Березуцким в следующих матчах?

— Да, ротация продолжится. Мы еще точно увидим Сергея на поле. Гончаренко будет тасовать тройку центральных защитников — кто-то будет оставаться в запасе.

— Сегодня заметили какие-то слабости в игре ЦСКА?

— Гости просто безукоризненно сыграли в обороне. На твердую пятерку. Тактическая схема сработала в защите. Что касается атаки, то пока еще есть определенные шероховатости.

— Дуэт форвардов Ионов-Витинью на сегодняшний день оптимальный для ЦСКА?

— Наверное. Хотя этим форвардам еще нужно найти общий язык. Впереди много работы. Со временем притрутся.

— Удел молодого Чалова — выходить на замену?

— Я бы не сбрасывал Федора со счета, как, кстати, и Жамалетдинов. Чалову еще предоставят шанс. Но пока он, думаю, еще будет выходить на замену.

— Отрыв от «Спартака» составляет шесть очков.

— Это абсолютно не критично! Борьба за золото продолжится до последнего тура. Все впереди!

— «Спартак», на ваш взгляд, сейчас не выглядит таким уже грозным?

— Пока я не вижу «Спартак» чемпионом. Есть задел в шесть очков, есть неплохая игра в атаке — именно в атаке, но… Золото отдавать красно-белым рано. Скажу даже больше. Шансы на чемпионство у «Спартака», ЦСКА и «Зенита» — равны.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
19 марта

Названа причина смерти Сергея Гимаева

У Криштиану Роналду сдали нервы

Главная сенсация Кубка Гагарина