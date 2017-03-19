Ролан Гусев: У ЦСКА и «Спартака» равные шансы на золото
Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев — о победе в Грозном и шансах армейцев на чемпионство.
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— ЦСКА многие критиковали за скучный футбол в матче с «Зенита». Как вам сегодня игра армейцев?
— Игра в Грозном получилась качественной. Особенно со стороны ЦСКА. Армейцы очень строго действовали в обороне, практически ничего не дали создать «Тереку».
— А в атаке?
— Прилично смотрелись Витинью, Дзагоев, Ионов.
— Счет по игре?
— Да, заслуженная победа.
— У Ионова три гола в двух матчах. Так он скоро и Траоре догонит, который в первой части чемпионата забил пять мячей?
— Дай бог ему продолжить в том же духе. Если будет реализовывать свои моменты, ему вполне по силам забить пять мячей и даже больше. Почему нет?
— Видно, что Витинью повзрослел?
— Конечно! Совершено другой футболист. Видно, что
— Оланаре
— Это и понятно. Он очень много пропустил. Надо еще набрать форму. Но потенциал виден. Верю, что постепенно он вернется на свой прежний уровень.
— Как вам Тошич на позиции левого бровочника?
— Зорану тяжеловато. Нужно же не только атаковать, но и обороняться. Приходится много отрабатывать сзади. Тут, думаю, все зависит от его желания. Если хочет играть, сможет перестроиться.
— Игнашевич остался в запасе. Гончаренко продолжит менять его с Василием Березуцким в следующих матчах?
— Да, ротация продолжится. Мы еще точно увидим Сергея на поле. Гончаренко будет тасовать тройку центральных защитников —
— Сегодня заметили
— Гости просто безукоризненно сыграли в обороне. На твердую пятерку. Тактическая схема сработала в защите. Что касается атаки, то пока еще есть определенные шероховатости.
— Дуэт форвардов
— Наверное. Хотя этим форвардам еще нужно найти общий язык. Впереди много работы. Со временем притрутся.
— Удел молодого Чалова — выходить на замену?
— Я бы не сбрасывал Федора со счета, как, кстати, и Жамалетдинов. Чалову еще предоставят шанс. Но пока он, думаю, еще будет выходить на замену.
— Отрыв от «Спартака» составляет шесть очков.
— Это абсолютно не критично! Борьба за золото продолжится до последнего тура. Все впереди!
— «Спартак», на ваш взгляд, сейчас не выглядит таким уже грозным?
— Пока я не вижу «Спартак» чемпионом. Есть задел в шесть очков, есть неплохая игра в атаке — именно в атаке, но… Золото отдавать
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