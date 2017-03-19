Шалимов увяз в уфимском бетоне
«Краснодар» не сумел обыграть дома «Уфу» в матче 20-го тура чемпионата России.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Уфа» опять не пропустила. При Сергее Семаке башкирский клуб вообще не знает, что это такое. А ведь прошло уже четыре матча! И если «Анжи», «Терек» и «Крылья» — соперники не самые грозные (хотя с «Тереком» уфимцы играли как раз в Грозном), то гостевая встреча с «Краснодаром» — испытание серьезнейшее.
Наверное, нет смысла рассуждать, в чем кроется главный секрет уфимской непробиваемости. Вариантов масса:
— тренерский талант Семака, который впервые в жизни работает самостоятельно.
— «багаж» Виктора Гончаренко, строившего эту команду.
— игра голкипера Беленова, проводящего выдающийся сезон.
— проблемы соперника.
— банальное везение.
Все эти факторы были в наличие и на этот раз. Начнем с трудностей хозяев. На неделе «Краснодар» проиграл дома «Сельте» и прекратил выступление в Лиге Европы. Но ладно бы неудача случилась в равном бою. Тогда никто не бросил бы камень в сторону команды Игоря Шалимова. Однако клуб из Виго был очевидно сильнее. И в первую очередь — ментально. «Быки» словно изначально слабо верили в успех.
Для «быков» осечка стала вторым сильным психологическим ударом в весенней части чемпионата. Первым был вылет из Кубка России от «Урала». Главным антигероем стал тогда Федор Смолов, не забивший два пенальти.
Но, как говорится, с кем не бывает. Те промахи не отменяли того факта, что Федор — лучший бомбардир прошлого чемпионата России и лидер бомбардирской гонки нынешнего. Через несколько дней после «Урала» «Краснодар» играл со «Спартаком», и Смолов получил в том матче травму… Как же не хватало его против «Сельты» и против «Уфы»!
Моменты у ворот Беленова возникали не регулярно, но в достаточном количестве. И будь на острие у хозяев
При этом непосредственно нападающего Вандерсона уфимцы грамотно закрыли. Бразилец вышел из тени только ближе к концовке, когда «Краснодар» перешел уже на откровенный навал. Но свои шансы, как и против «Сельты», загубил.
Ну, а Беленов заслужил отдельных слов восхищения. Несколько раз он проявил настоящие чудеса реакции, а уверенность от него исходила такая, что даже зрители у телевизора ее ощущали. Что уж говорить про защитников «Уфы», которые бились отчаянно и вдохновенно. Если так и дальше пойдет, то полушутливые разговоры про башкирский клуб в еврокубках станут реальностью. Ведь от «Краснодара» команда Семака отстает всего на одно очко.
|19.03.2017 16:30
|Зрители 15365
|основной раунд: 20-й тур
|Арена Краснодар
|Игорь Шалимов
|Сергей Семак
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|2
|6
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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