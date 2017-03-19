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19 марта 2017, 19:46 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Шалимов увяз в уфимском бетоне

«Краснодар» не сумел обыграть дома «Уфу» в матче 20-го тура чемпионата России.

Краснодар не сумел обыграть дома Уфу в матче 20-го тура чемпионата России. Увеличить
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«Уфа» опять не пропустила. При Сергее Семаке башкирский клуб вообще не знает, что это такое. А ведь прошло уже четыре матча! И если «Анжи», «Терек» и «Крылья» — соперники не самые грозные (хотя с «Тереком» уфимцы играли как раз в Грозном), то гостевая встреча с «Краснодаром» — испытание серьезнейшее.

Наверное, нет смысла рассуждать, в чем кроется главный секрет уфимской непробиваемости. Вариантов масса:

— тренерский талант Семака, который впервые в жизни работает самостоятельно.

— «багаж» Виктора Гончаренко, строившего эту команду.

— игра голкипера Беленова, проводящего выдающийся сезон.

— проблемы соперника.

— банальное везение.

Все эти факторы были в наличие и на этот раз. Начнем с трудностей хозяев. На неделе «Краснодар» проиграл дома «Сельте» и прекратил выступление в Лиге Европы. Но ладно бы неудача случилась в равном бою. Тогда никто не бросил бы камень в сторону команды Игоря Шалимова. Однако клуб из Виго был очевидно сильнее. И в первую очередь — ментально. «Быки» словно изначально слабо верили в успех.

Для «быков» осечка стала вторым сильным психологическим ударом в весенней части чемпионата. Первым был вылет из Кубка России от «Урала». Главным антигероем стал тогда Федор Смолов, не забивший два пенальти.

Но, как говорится, с кем не бывает. Те промахи не отменяли того факта, что Федор — лучший бомбардир прошлого чемпионата России и лидер бомбардирской гонки нынешнего. Через несколько дней после «Урала» «Краснодар» играл со «Спартаком», и Смолов получил в том матче травму… Как же не хватало его против «Сельты» и против «Уфы»!

Моменты у ворот Беленова возникали не регулярно, но в достаточном количестве. И будь на острие у хозяев по-настоящему забивной форвард, никакое везение и никакая ловкость Беленова не спасли бы «Уфу» от поражения. Однако вместо форварда с инстинктом убийцы на ударной позиции оказывались то Классон, ткнувший мяч в падении мимо дальнего угла, то Шишкин, пробивший головой точно в руки вратарю, то вышедший на замену Мамаев, то Перейра, но все-таки главное умение последних работа — раздавать, а не забивать.

При этом непосредственно нападающего Вандерсона уфимцы грамотно закрыли. Бразилец вышел из тени только ближе к концовке, когда «Краснодар» перешел уже на откровенный навал. Но свои шансы, как и против «Сельты», загубил.

Ну, а Беленов заслужил отдельных слов восхищения. Несколько раз он проявил настоящие чудеса реакции, а уверенность от него исходила такая, что даже зрители у телевизора ее ощущали. Что уж говорить про защитников «Уфы», которые бились отчаянно и вдохновенно. Если так и дальше пойдет, то полушутливые разговоры про башкирский клуб в еврокубках станут реальностью. Ведь от «Краснодара» команда Семака отстает всего на одно очко.

19.03.2017 16:30 Зрители 15365 основной раунд: 20-й тур Арена Краснодар
Краснодар 0:0 Уфа
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Сергей Семак
Составы
Андрей Синицын 88
Виталий Калешин 17
Сергей Петров 98
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Маурисио Перейра 33
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Шарль Каборе 77
79′ Виктор Классон 16
Рикардо Лаборде 21
46′ Илья Жигулев 15
Павел Мамаев 7
58′ Роман Шишкин 30
Юрий Газинский 8
31 Александр Беленов
33 Александр Сухов
3 Павел Аликин (к) 80′
17 Дмитрий Живоглядов
45 Александр Пуцко 36′
13 Азамат Засеев
19 Иван Пауревич
21 Кехинде Фатаи
39 Дмитрий Стоцкий 80′ 41′
57 Вячеслав Кротов
7 Дмитрий Сысуев 67′
5 Боян Йокич
93 Кэтэлин Карп 62′
9 Ондржей Ванек
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 2
6 Удары в створ 2
5 Угловые 3
13 Фолы 20
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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