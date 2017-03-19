У тренера вратарей «Уфы» Юрия Перескокова на три минуты остановилось сердце
Во время перелёта «Уфы» в Краснодар на игру 20-го тура против «Краснодара» у тренера вратарей Юрия Перескокова случился сердечный приступ.
К трапу самолёта была срочно подана машина скорой помощи. Как стало известно корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину, у Перескокова на три минуты остановилось сердце. Стараниями врачей тренера удалось реанимировать. Сейчас состояние Юрия Перескокова остаётся тяжёлым, он находится под наблюдением врачей в Краснодаре.
В «Уфе» решили не сообщать об этом событии, так как оно произошло незадолго до матча с «Краснодаром». Матч закончился со счётом 0:0, «Уфа» продлила серию без поражений в РФПЛ до четырёх матчей.
«Чемпионат» желает здоровья Юрию Перескокову и надеется на его скорейшее выздоровление.
|19.03.2017 16:30
|Зрители 15365
|основной раунд: 20-й тур
|Арена Краснодар
Главные тренеры
|Игорь Шалимов
|Сергей Семак
Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|2
|6
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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