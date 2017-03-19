У тренера вратарей «Уфы» Юрия Перескокова на три минуты остановилось сердце

К трапу самолёта была срочно подана машина скорой помощи. Как стало известно корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину, у Перескокова на три минуты остановилось сердце. Стараниями врачей тренера удалось реанимировать. Сейчас состояние Юрия Перескокова остаётся тяжёлым, он находится под наблюдением врачей в Краснодаре.



В «Уфе» решили не сообщать об этом событии, так как оно произошло незадолго до матча с «Краснодаром». Матч закончился со счётом 0:0, «Уфа» продлила серию без поражений в РФПЛ до четырёх матчей.



«Чемпионат» желает здоровья Юрию Перескокову и надеется на его скорейшее выздоровление.