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19 марта 2017, 19:51 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

У тренера вратарей «Уфы» Юрия Перескокова на три минуты остановилось сердце

Во время перелёта «Уфы» в Краснодар на игру 20-го тура против «Краснодара» у тренера вратарей Юрия Перескокова случился сердечный приступ.

К трапу самолёта была срочно подана машина скорой помощи. Как стало известно корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину, у Перескокова на три минуты остановилось сердце. Стараниями врачей тренера удалось реанимировать. Сейчас состояние Юрия Перескокова остаётся тяжёлым, он находится под наблюдением врачей в Краснодаре.

В «Уфе» решили не сообщать об этом событии, так как оно произошло незадолго до матча с «Краснодаром». Матч закончился со счётом 0:0, «Уфа» продлила серию без поражений в РФПЛ до четырёх матчей.

«Чемпионат» желает здоровья Юрию Перескокову и надеется на его скорейшее выздоровление.

19.03.2017 16:30 Зрители 15365 основной раунд: 20-й тур Арена Краснодар
Краснодар 0:0 Уфа
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Сергей Семак
Составы
Андрей Синицын 88
Виталий Калешин 17
Сергей Петров 98
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Маурисио Перейра 33
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Шарль Каборе 77
79′ Виктор Классон 16
Рикардо Лаборде 21
46′ Илья Жигулев 15
Павел Мамаев 7
58′ Роман Шишкин 30
Юрий Газинский 8
31 Александр Беленов
33 Александр Сухов
3 Павел Аликин (к) 80′
17 Дмитрий Живоглядов
45 Александр Пуцко 36′
13 Азамат Засеев
19 Иван Пауревич
21 Кехинде Фатаи
39 Дмитрий Стоцкий 80′ 41′
57 Вячеслав Кротов
7 Дмитрий Сысуев 67′
5 Боян Йокич
93 Кэтэлин Карп 62′
9 Ондржей Ванек
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 2
6 Удары в створ 2
5 Угловые 3
13 Фолы 20
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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