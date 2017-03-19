ЦСКА начал погоню за «Спартаком». Армейцы обыграли «Терек»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Красно-синие проводили первый официальный матч на выезде под руководством Виктора Гончаренко. И сразу в Грозном, где всегда происходит проверка характера. Не отличаясь в целом изысками, тем более в отсутствие Олега Иванова, которому в пятницу удалили в Москве гланды и полипы, «Терек» на своем поле обычно боевит, напорист и неуступчив.

А ЦСКА — участник чемпионской гонки. Более того, после 19-го тура он обошел на полкорпуса «Зенит», выдвинувшись на вторую строчку в таблице, где его не видали с конца сентября, и превратился в ближайшего преследователя лидера.

У москвичей в тройку центральных защитников, как и в матче первого весеннего тура с «Зенитом» (0:0), вошли оба брата Березуцких. Вместе с тем, позицию левого «бровочника», как и во встрече с «Томью» (4:0), занял Тошич — новинка, которая выглядела намеком на атакующие намерения. Пару нападающих во второй раз подряд составили Ионов и Витинью. Но одно дело иметь дело с расхристанным соперником, другое — с недовольным собой «Тереком», который рискует вновь упустить путевку в еврокубки.

ФАКТОР МАРИУ ФЕРНАНДЕСА

Не забивавший в трех турах кряду клуб из столицы Чеченской республики, в отличие от ЦСКА, внес коррективу как раз в переднюю линию — с первых минут игру начал Лебеденко, а не Роши. И к делу хозяева приступили решительно и мощно. Но за громом не последовало грозы. Армейцы поддержали предложенный высокий темп и принялись отвечать атакой на атаку. Матч команд, которых можно было бы заподозрить в повышенном внимании к обороне, начался с места в карьер.

У грозненцев открывался Бериша. Красно-синие искали подходы преимущественно справа, где подключался вперед Мариу Фернандес. В ту же зону врывался Головин. После скидки головой Витинью на ударной позиции в районе 11-метровой оказался Ионов, но небольшое промедление привело к тому, что удар заблокировал Анхель.

Резвый дебют сменился умеренным продолжением. «Терек» стремился контролировать мяч и проявлял старание, но при приближении к штрафной площади интересных вариантов не находил. ЦСКА же быстро разворачивал ответные выпады. Городов не без труда перевел удар Головина со средней дистанции под перекладину. А потом удалась результативная контратака.

Она пошла после отбора Вернблума на чужой половине поля у Дьембера. Витинью подхватил мяч, бросил его на ход Мариу Фернандесу, который подкрепил активность конкретикой, умчавшись, будто спринтер, от Мохаммади. На прострел с фланга откликнулись сразу три партнера, включая успевшего к дальней штанге Витинью. Но его роль ограничилась страховкой. Мяч в ворота заталкивали Дзагоев с Ионовым, который до дубля в ворота «Томи» не забил в сезоне ни одного гола.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW">@PFC_CSKA_MOSCOW</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 20-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#ТерекЦСКА</a> 0:1 28' Алексей Ионов <a href="https://t.co/APyAmy7Y95">pic.twitter.com/APyAmy7Y95</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/843464426116276225">19 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Обстоятельства требовали от «Терека» чрезвычайных мер, однако общая картина с началом второго тайма не изменилась. Разок хозяева воспользовались разрывом в линиях у соперника и провели выпад «три против трех». Удар Кузяева пришелся мимо цели. Но это крохи. Давление на ворота гостей организовать не удавалось. За счет хорошего движения армейцы возвели в середине поля серьезный заслон. С одной стороны, москвичи разрушали игру соперника, с другой, сами угрожали воротам соперника. Причем, по-прежнему на правом фланге работал фактор Мариу Фернандеса.

РАХИМОВ ДАЖЕ СНЯЛ С ИГРЫ ТРЕХ ЛИДЕРОВ

Рашид Рахимов прибег к редкому в тренерской практике шагу — произвел тройную замену, перестроив свою команду на схему с тремя защитниками. Да еще снял тех, кто теоретически был призван определять игру команды в атаке — пришедших зимой Оздоева и Беришу, а также лучшего бомбардира клуба Балая. Что это было: выражение крайней досады, психологический ход или акт отчаяния?

Для начала вышедший на замену нападающий Мбенг помог собственному вратарю, вынеся головой мяч с линии ворот после удара головой В. Березуцкого. Чуть позже сенегалец проверил бдительность Акинфеева ударом с острого угла. Но даже примитивный навал зрители так и не увидели. ЦСКА держал игру под контролем и спокойно довел ее до победы.