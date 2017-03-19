Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29131133/
19 марта 2017, 19:57 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

ЦСКА начал погоню за «Спартаком». Армейцы обыграли «Терек»

Армейцы добились минимальной победы в Грозном, сократив отставание от «Спартака» до шести очков.

Армейцы сократили отставание от лидера до шести очков. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Красно-синие проводили первый официальный матч на выезде под руководством Виктора Гончаренко. И сразу в Грозном, где всегда происходит проверка характера. Не отличаясь в целом изысками, тем более в отсутствие Олега Иванова, которому в пятницу удалили в Москве гланды и полипы, «Терек» на своем поле обычно боевит, напорист и неуступчив.

А ЦСКА — участник чемпионской гонки. Более того, после 19-го тура он обошел на полкорпуса «Зенит», выдвинувшись на вторую строчку в таблице, где его не видали с конца сентября, и превратился в ближайшего преследователя лидера.

У москвичей в тройку центральных защитников, как и в матче первого весеннего тура с «Зенитом» (0:0), вошли оба брата Березуцких. Вместе с тем, позицию левого «бровочника», как и во встрече с «Томью» (4:0), занял Тошич — новинка, которая выглядела намеком на атакующие намерения. Пару нападающих во второй раз подряд составили Ионов и Витинью. Но одно дело иметь дело с расхристанным соперником, другое — с недовольным собой «Тереком», который рискует вновь упустить путевку в еврокубки.

ФАКТОР МАРИУ ФЕРНАНДЕСА

Не забивавший в трех турах кряду клуб из столицы Чеченской республики, в отличие от ЦСКА, внес коррективу как раз в переднюю линию — с первых минут игру начал Лебеденко, а не Роши. И к делу хозяева приступили решительно и мощно. Но за громом не последовало грозы. Армейцы поддержали предложенный высокий темп и принялись отвечать атакой на атаку. Матч команд, которых можно было бы заподозрить в повышенном внимании к обороне, начался с места в карьер.

У грозненцев открывался Бериша. Красно-синие искали подходы преимущественно справа, где подключался вперед Мариу Фернандес. В ту же зону врывался Головин. После скидки головой Витинью на ударной позиции в районе 11-метровой оказался Ионов, но небольшое промедление привело к тому, что удар заблокировал Анхель.

Резвый дебют сменился умеренным продолжением. «Терек» стремился контролировать мяч и проявлял старание, но при приближении к штрафной площади интересных вариантов не находил. ЦСКА же быстро разворачивал ответные выпады. Городов не без труда перевел удар Головина со средней дистанции под перекладину. А потом удалась результативная контратака.

Она пошла после отбора Вернблума на чужой половине поля у Дьембера. Витинью подхватил мяч, бросил его на ход Мариу Фернандесу, который подкрепил активность конкретикой, умчавшись, будто спринтер, от Мохаммади. На прострел с фланга откликнулись сразу три партнера, включая успевшего к дальней штанге Витинью. Но его роль ограничилась страховкой. Мяч в ворота заталкивали Дзагоев с Ионовым, который до дубля в ворота «Томи» не забил в сезоне ни одного гола.

Обстоятельства требовали от «Терека» чрезвычайных мер, однако общая картина с началом второго тайма не изменилась. Разок хозяева воспользовались разрывом в линиях у соперника и провели выпад «три против трех». Удар Кузяева пришелся мимо цели. Но это крохи. Давление на ворота гостей организовать не удавалось. За счет хорошего движения армейцы возвели в середине поля серьезный заслон. С одной стороны, москвичи разрушали игру соперника, с другой, сами угрожали воротам соперника. Причем, по-прежнему на правом фланге работал фактор Мариу Фернандеса.

РАХИМОВ ДАЖЕ СНЯЛ С ИГРЫ ТРЕХ ЛИДЕРОВ

Рашид Рахимов прибег к редкому в тренерской практике шагу — произвел тройную замену, перестроив свою команду на схему с тремя защитниками. Да еще снял тех, кто теоретически был призван определять игру команды в атаке — пришедших зимой Оздоева и Беришу, а также лучшего бомбардира клуба Балая. Что это было: выражение крайней досады, психологический ход или акт отчаяния?

Для начала вышедший на замену нападающий Мбенг помог собственному вратарю, вынеся головой мяч с линии ворот после удара головой В. Березуцкого. Чуть позже сенегалец проверил бдительность Акинфеева ударом с острого угла. Но даже примитивный навал зрители так и не увидели. ЦСКА держал игру под контролем и спокойно довел ее до победы.

При этом красно-синие сохранили свои ворота сухими уже в седьмом подряд матче чемпионата страны. «Терек» же не забивает уже 417 минут.

19.03.2017 16:30 Зрители 18656 основной раунд: 20-й тур Ахмат Арена
Терек 0:1 ЦСКА
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Рашид Рахимов Виктор Гончаренко
Голы
11 Алексей Ионов (А. Дзагоев, Мариу Фернандес) 28′
Составы
Евгений Городов 16
Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
88′ Далер Кузяев 14
Норберт Дьембер 3
Игорь Лебеденко 55
71′ Магомед Оздоев 27
Аблай Мбенг 17
71′ Беким Балай 18
Заур Садаев 9
71′ Бернард Бериша 77
Дантас Биспу Родолфу 2
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий 90+4′
2 Мариу Фернандес
10 Алан Дзагоев
17 Александр Головин
3 Понтус Вернблум
7 Зоран Тошич 75′
42 Георгий Щенников
11 Алексей Ионов 67′
99 Аарон Самуэль Оланаре
20 Виктор Винисиус Витинью 81′
63 Федор Чалов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
6 Удары (всего) 10
2 Удары в створ 8
2 Угловые 3
10 Фолы 20
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Терек
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
19 марта

Названа причина смерти Сергея Гимаева

У Криштиану Роналду сдали нервы

Главная сенсация Кубка Гагарина