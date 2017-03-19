ЦСКА начал погоню за «Спартаком». Армейцы обыграли «Терек»
Армейцы добились минимальной победы в Грозном, сократив отставание от «Спартака» до шести очков.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
А ЦСКА — участник чемпионской гонки. Более того, после 19-го тура он обошел на полкорпуса «Зенит», выдвинувшись на вторую строчку в таблице, где его не видали с конца сентября, и превратился в ближайшего преследователя лидера.
У москвичей в тройку центральных защитников, как и в матче первого весеннего тура с «Зенитом» (0:0), вошли оба брата Березуцких. Вместе с тем, позицию левого «бровочника», как и во встрече с «Томью» (4:0), занял Тошич — новинка, которая выглядела намеком на атакующие намерения. Пару нападающих во второй раз подряд составили Ионов и Витинью. Но одно дело иметь дело с расхристанным соперником, другое — с недовольным собой «Тереком», который рискует вновь упустить путевку в еврокубки.
ФАКТОР МАРИУ ФЕРНАНДЕСА
Не забивавший в трех турах кряду клуб из столицы Чеченской республики, в отличие от ЦСКА, внес коррективу как раз в переднюю линию — с первых минут игру начал Лебеденко, а не Роши. И к делу хозяева приступили решительно и мощно. Но за громом не последовало грозы. Армейцы поддержали предложенный высокий темп и принялись отвечать атакой на атаку. Матч команд, которых можно было бы заподозрить в повышенном внимании к обороне, начался с места в карьер.
У грозненцев открывался Бериша.
Резвый дебют сменился умеренным продолжением. «Терек» стремился контролировать мяч и проявлял старание, но при приближении к штрафной площади интересных вариантов не находил. ЦСКА же быстро разворачивал ответные выпады. Городов не без труда перевел удар Головина со средней дистанции под перекладину. А потом удалась результативная контратака.
Она пошла после отбора Вернблума на чужой половине поля у Дьембера. Витинью подхватил мяч, бросил его на ход Мариу Фернандесу, который подкрепил активность конкретикой, умчавшись, будто спринтер, от Мохаммади. На прострел с фланга откликнулись сразу три партнера, включая успевшего к дальней штанге Витинью. Но его роль ограничилась страховкой. Мяч в ворота заталкивали Дзагоев с Ионовым, который до дубля в ворота «Томи» не забил в сезоне ни одного гола.
Обстоятельства требовали от «Терека» чрезвычайных мер, однако общая картина с началом второго тайма не изменилась. Разок хозяева воспользовались разрывом в линиях у соперника и провели выпад «три против трех». Удар Кузяева пришелся мимо цели. Но это крохи. Давление на ворота гостей организовать не удавалось. За счет хорошего движения армейцы возвели в середине поля серьезный заслон. С одной стороны, москвичи разрушали игру соперника, с другой, сами угрожали воротам соперника. Причем,
РАХИМОВ ДАЖЕ СНЯЛ С ИГРЫ ТРЕХ ЛИДЕРОВ
Рашид Рахимов прибег к редкому в тренерской практике шагу — произвел тройную замену, перестроив свою команду на схему с тремя защитниками. Да еще снял тех, кто теоретически был призван определять игру команды в атаке — пришедших зимой Оздоева и Беришу, а также лучшего бомбардира клуба Балая. Что это было: выражение крайней досады, психологический ход или акт отчаяния?
Для начала вышедший на замену нападающий Мбенг помог собственному вратарю, вынеся головой мяч с линии ворот после удара головой В. Березуцкого. Чуть позже сенегалец проверил бдительность Акинфеева ударом с острого угла. Но даже примитивный навал зрители так и не увидели. ЦСКА держал игру под контролем и спокойно довел ее до победы.
При этом
|Рашид Рахимов
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|6
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|8
|2
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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