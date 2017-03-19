ЦСКА обыграл «Терек» в чемпионате России и сократил отставание от «Спартака»

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Встреча состоялась в воскресенье, 19 марта, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 28-й минуте забил Алексей Ионов.

Благодаря этой победе армейцы сократили отставание от лидирующего в таблице РФПЛ «Спартака» до 6 очков. В матче, состоявшемся 18 марта, красно-белые сыграли вничью с московским «Локомотивом».

«Терек» не выигрывал у ЦСКА в Грозном с 2013 года. После 20 туров чемпионата грозненцы с 29 очками занимают 8-е место в таблице.