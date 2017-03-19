ЦСКА обыграл «Терек» в чемпионате России и сократил отставание от «Спартака»
Московский ЦСКА в гостевом матче 20-го тура Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) обыграл грозненский «Терек». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча состоялась в воскресенье, 19 марта, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 28-й минуте забил Алексей Ионов.
Благодаря этой победе армейцы сократили отставание от лидирующего в таблице РФПЛ «Спартака» до 6 очков. В матче, состоявшемся 18 марта,
«Терек» не выигрывал у ЦСКА в Грозном с 2013 года. После 20 туров чемпионата грозненцы с 29 очками занимают 8-е место в таблице.
Главные тренеры
|Рашид Рахимов
|Виктор Гончаренко
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|6
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|8
|2
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter