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19 марта 2017, 18:47 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

ЦСКА обыграл «Терек» в чемпионате России и сократил отставание от «Спартака»

Московский ЦСКА в гостевом матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) обыграл грозненский «Терек». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Московский ЦСКА в гостевом матче 20-го тура Российской футбольной <nobr>премьер-лиги</nobr> (<span class=error>РФПЛ</span>) обыграл грозненский Терек. Встреча состоялась в воскресенье 19 марта на стадионе <span class=error>Ахмат</span>-Арена в Грозном и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 28-й минуте забил Алексей Ионов. Увеличить
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Встреча состоялась в воскресенье, 19 марта, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 28-й минуте забил Алексей Ионов.

Благодаря этой победе армейцы сократили отставание от лидирующего в таблице РФПЛ «Спартака» до 6 очков. В матче, состоявшемся 18 марта, красно-белые сыграли вничью с московским «Локомотивом».

«Терек» не выигрывал у ЦСКА в Грозном с 2013 года. После 20 туров чемпионата грозненцы с 29 очками занимают 8-е место в таблице.

19.03.2017 16:30 основной раунд: 20-й тур Ахмат Арена
Терек 0:1 ЦСКА
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Рашид Рахимов Виктор Гончаренко
Голы
11 Алексей Ионов (А. Дзагоев, Мариу Фернандес) 28′
Составы
Евгений Городов 16
Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
88′ Далер Кузяев 14
Норберт Дьембер 3
Игорь Лебеденко 55
71′ Магомед Оздоев 27
Аблай Мбенг 17
71′ Беким Балай 18
Заур Садаев 9
70′ Бернард Бериша 77
Дантас Биспу Родолфу 2
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий 90+4′
2 Мариу Фернандес
10 Алан Дзагоев
17 Александр Головин
3 Понтус Вернблум
7 Зоран Тошич 75′
42 Георгий Щенников
11 Алексей Ионов 66′
99 Аарон Самуэль Оланаре
20 Виктор Винисиус Витинью 81′
63 Федор Чалов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
6 Удары (всего) 10
2 Удары в створ 8
2 Угловые 3
10 Фолы 20
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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