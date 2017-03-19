«Зенит» — «Арсенал»: Лунёв, Цаллагов и Иванович выйдут в стартовом составе
Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч 20-го тура российской
Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
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В воротах сыграет Андрей Лунёв, в обороне — Ибрагим Цаллагов, Луиш Нету, Бранислав Иванович и Доменико Кришито, в полузащите — Эрнани, Жулиано, Артур Юсупов и Данни (капитан команды), в нападении — Александр Кокорин и Артем Дзюба.
Запасные игроки: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Николас Ломбертс, Маурисио, Олег Шатов, Йоан Молло, Роберт Мак, Лука Джорджевич и Александр Кержаков.
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