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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29130746/
19 марта 2017, 18:31 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» сыграл на своём поле вничью с «Уфой»

В матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал на своём поле «Уфу». Встреча проходила на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась ничьей со счётом 0:0.

В матче 20-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> Краснодар принимал на своём поле Уфу. Увеличить
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Таким образом, обе команды продлили до четырёх матчей свои серии без поражений в РФПЛ. При этом «Краснодар» в этих встречах набрал шесть очков, а «Уфа» — 10.

«Краснодар» (33 очка) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Уфа» (32) — на пятой строчке.

19.03.2017 16:30 основной раунд: 20-й тур Арена Краснодар
Краснодар 0:0 Уфа
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Сергей Семак
Составы
Андрей Синицын 88
Виталий Калешин 17
Сергей Петров 98
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Маурисио Перейра 33
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Шарль Каборе 77
79′ Виктор Классон 16
Рикардо Лаборде 21
46′ Илья Жигулев 15
Павел Мамаев 7
58′ Роман Шишкин 30
Юрий Газинский 8
31 Александр Беленов
33 Александр Сухов
3 Павел Аликин (к) 79′
17 Дмитрий Живоглядов
45 Александр Пуцко 36′
13 Азамат Засеев
19 Иван Пауревич
21 Кехинде Фатаи
39 Дмитрий Стоцкий 80′ 42′
57 Вячеслав Кротов
7 Дмитрий Сысуев 67′
5 Боян Йокич
93 Кэтэлин Карп 61′
9 Ондржей Ванек
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 2
6 Удары в створ 2
5 Угловые 3
13 Фолы 20
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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