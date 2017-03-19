«Краснодар» сыграл на своём поле вничью с «Уфой»

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Таким образом, обе команды продлили до четырёх матчей свои серии без поражений в РФПЛ. При этом «Краснодар» в этих встречах набрал шесть очков, а «Уфа» — 10.

«Краснодар» (33 очка) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Уфа» (32) — на пятой строчке.