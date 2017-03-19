«Краснодар» сыграл на своём поле вничью с «Уфой»
В матче 20-го тура российской
Премьер-Лиги «Краснодар» принимал на своём поле «Уфу». Встреча проходила на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась ничьей со счётом 0:0.
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Таким образом, обе команды продлили до четырёх матчей свои серии без поражений в РФПЛ. При этом «Краснодар» в этих встречах набрал шесть очков, а «Уфа» — 10.
«Краснодар» (33 очка) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Уфа» (32) — на пятой строчке.
Главные тренеры
|Игорь Шалимов
|Сергей Семак
Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|2
|6
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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