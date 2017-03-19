«Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью
МОСКВА, 19 мар —
Р-Спорт. Футболисты самарских «Крыльев Советов» и «Ростова» разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата России.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Самаре, завершилась без забитых голов — 0:0.
«Ростов» с 30 очками занимает седьмое место в чемпионате. «Крылья Советов», набрав 16 баллов, поднялись на 14-ю позицию.
В следующем туре «Ростов» примет «Краснодар», а «Крылья Советов» на выезде сыграют с московским ЦСКА. Даты матчей станут известны в понедельник.
|19.03.2017 14:00
|основной раунд: 20-й тур
|Металлург
|Крылья Советов
|0:0
|Ростов
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Вадим Скрипченко
|Иван Данильянц
Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|7
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Александр Егоров (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Рафаэль Ильясов (Казань, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Архипов (Ульяновск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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