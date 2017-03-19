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19 марта 2017, 17:03 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Футболисты самарских «Крыльев Советов» и «Ростова» разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата России.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Самаре, завершилась без забитых голов — 0:0.

«Ростов» с 30 очками занимает седьмое место в чемпионате. «Крылья Советов», набрав 16 баллов, поднялись на 14-ю позицию.

В следующем туре «Ростов» примет «Краснодар», а «Крылья Советов» на выезде сыграют с московским ЦСКА. Даты матчей станут известны в понедельник.

19.03.2017 14:00 основной раунд: 20-й тур Металлург
Крылья Советов 0:0 Ростов
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Иван Данильянц
Составы
Георгий Лория 17
Георгий Зотов 31
Дмитрий Ятченко 3
Иван Таранов (к) 4
Жозе Феррейра Надсон 6
Шелдон Бато 19
Александр Зуев 27
56′ Вячеслав Зинков 21
79′ Срджан Мияйлович 20
Жанни Брюно 29
45′ Александр Глеб 11
Кристиан Паскуато 10
88′ Артем Громов 16
Берат Садик 9
77 Никита Медведев
2 Тимофей Калачев 41′
23 Миха Мевля
30 Федор Кудряшов
44 Гонсалес Сесар Навас 60′
16 Кристиан Нобоа (к) 9′
89 Александр Ерохин 21′
7 Дмитрий Полоз
5 Денис Терентьев 87′
19 Хорен Байрамян
11 Александр Бухаров 81′
20 Сердар Азмун
28 Андрей Препелицэ 90′
33 Марко Девич
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
7 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 6
10 Фолы 15
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Рафаэль Ильясов (Казань, Россия)
Боковой судья Сергей Архипов (Ульяновск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
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