«Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Самаре, завершилась без забитых голов — 0:0.

«Ростов» с 30 очками занимает седьмое место в чемпионате. «Крылья Советов», набрав 16 баллов, поднялись на 14-ю позицию.

В следующем туре «Ростов» примет «Краснодар», а «Крылья Советов» на выезде сыграют с московским ЦСКА. Даты матчей станут известны в понедельник.