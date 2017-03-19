Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Уфы»
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Уфы» на матч 20-го тура российской
Премьер-Лиги.
«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Калешин, Мартынович, Гранквист, Петров, Жигулёв, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон.
Запасные: Латышонок, Крицюк, Налдо, Быстров, Торбинский, Мамаев, Газинский, Жоаозиньо, Подберёзкин, Лаборде, Комличенко.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Пауревич, Фатай.
Запасные: Шелия, Бородько, Никитин, Филин, Патрашко, Йокич, Сафрониди, Зубарев, Безденежных, Обляков, Ванек, Кротов.
Начало — в 16:30 мск.
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