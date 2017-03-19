Исполнительный директор «Амкара»: РФПЛ обречена играть в марте на плохих полях

После возобновления сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) ряд клубов из-за неудовлетворительного состояния газонов на аренах вынуждены были переносить домашние матчи. В частности, это сделали екатеринбургский «Урал», самарские «Крылья Советов», томская «Томь». На прошлой неделе РФПЛ объявила о запрете проводить матчи на стадионах «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и «Центральный» в Казани. В субботу после матча «Томь» — «Амкар» (1:0) глава лиги Сергей Прядкин заявил, что вновь посоветует руководству томского клуба постелить на стадионе «Труд» искусственный газон.

«Вы сами видели поле — точно так же, как и мы. Мы играем в лучшей лиге страны, и лучшая лига страны играет на таких полях, как в Томске, — заявил Маслов. — Сейчас вот смотрю матч “Крыльев” (с “Ростовом” — прим. ТАСС), и вы сами видите поле, видел матч в Ростове с Жозе Моуринью (матч Лиги Европы “Ростов” — “Манчестер Юнайтед”), видел матч самой богатой команды региона “Рубина” (на стадионе “Центральный” с “Оренбургом”). Поля у всех такие, из космоса мы их не возьмем».