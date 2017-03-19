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19 марта 2017, 15:13 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Исполнительный директор «Амкара»: РФПЛ обречена играть в марте на плохих полях

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Плохое состояние полей на некоторых домашних стадионах российских футбольных клубов вызвано исключительно объективным фактором — климатом страны. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов.

После возобновления сезона Российской футбольной <nobr>премьер-лиги</nobr> ряд клубов <nobr>из-за </nobr>неудовлетворительного состояния газонов на аренах вынуждены были переносить домашние матчи. Увеличить
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После возобновления сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) ряд клубов из-за неудовлетворительного состояния газонов на аренах вынуждены были переносить домашние матчи. В частности, это сделали екатеринбургский «Урал», самарские «Крылья Советов», томская «Томь». На прошлой неделе РФПЛ объявила о запрете проводить матчи на стадионах «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и «Центральный» в Казани. В субботу после матча «Томь» — «Амкар» (1:0) глава лиги Сергей Прядкин заявил, что вновь посоветует руководству томского клуба постелить на стадионе «Труд» искусственный газон.

«Вы сами видели поле — точно так же, как и мы. Мы играем в лучшей лиге страны, и лучшая лига страны играет на таких полях, как в Томске, — заявил Маслов. — Сейчас вот смотрю матч “Крыльев” (с “Ростовом” — прим. ТАСС), и вы сами видите поле, видел матч в Ростове с Жозе Моуринью (матч Лиги Европы “Ростов” — “Манчестер Юнайтед”), видел матч самой богатой команды региона “Рубина” (на стадионе “Центральный” с “Оренбургом”). Поля у всех такие, из космоса мы их не возьмем».

«Надо просто понять, что в марте можно играть в футбол на живых полях только в Москве и Краснодаре и, возможно, в Сочи и Нальчике, то есть на юге. Других полей у нас не будет, — продолжил собеседник ТАСС. — Это не потому, что у нас плохие руководители или еще что-то плохое, у нас климат такой — что ты ни делай, какие деньги туда ни закапывай, не будет у нас других газонов. У нас самые лучшие поля на сегодняшний день в Краснодаре, на “Открытие-Арене” в Москве и плюс у “Амкара” и “Уфы”, но они в кавычках, потому что искусственные».

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