Исполнительный директор «Амкара»: РФПЛ обречена играть в марте на плохих полях
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Плохое состояние полей на некоторых домашних стадионах российских футбольных клубов вызвано исключительно объективным фактором — климатом страны. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов.
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После возобновления сезона Российской футбольной
«Вы сами видели поле — точно так же, как и мы. Мы играем в лучшей лиге страны, и лучшая лига страны играет на таких полях, как в Томске, — заявил Маслов. — Сейчас вот смотрю матч “Крыльев” (с “Ростовом” — прим. ТАСС), и вы сами видите поле, видел матч в Ростове с Жозе Моуринью (матч Лиги Европы “Ростов” — “Манчестер Юнайтед”), видел матч самой богатой команды региона “Рубина” (на стадионе “Центральный” с “Оренбургом”). Поля у всех такие, из космоса мы их не возьмем».
«Надо просто понять, что в марте можно играть в футбол на живых полях только в Москве и Краснодаре и, возможно, в Сочи и Нальчике, то есть на юге. Других полей у нас не будет, — продолжил собеседник ТАСС. — Это не потому, что у нас плохие руководители или еще
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