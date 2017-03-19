Егоров рассказал, зачем пытался остановить Прудникова
Начальник команды «Анжи» Игорь Егоров рассказал о происшествии в матче 20-го тура
премьер-лиги с «Оренбургом» (1:0) после победного гола Александра Прудникова.
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Напомним, в игре, состоявшейся в Махачкале в пятницу, Прудников забил победный гол, после чего совершил забег в сторону скамейки «Оренбурга». Егоров, увидев это, отправился в сторону Прудникова.
— Наш форвард побежал к скамейке своей бывшей команды, чтобы разделить радость с доброжелателями, а я пытался остановить это, потому что он является футболистом «Анжи», — говорит Егоров. — Футбольный матч — это лишь 90 минут, все остальное это уже жизнь. (Сергей ЕГОРОВ).
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