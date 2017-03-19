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19 марта 2017, 15:12 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Егоров рассказал, зачем пытался остановить Прудникова

Начальник команды «Анжи» Игорь Егоров рассказал о происшествии в матче 20-го тура премьер-лиги с «Оренбургом» (1:0) после победного гола Александра Прудникова.

Начальник команды <span class=error>Анжи</span> Игорь Егоров рассказал о происшествии в матче 20-го тура <nobr>премьер-лиги</nobr> с Оренбургом (1:0) после победного гола Александра <span class=error>Прудникова</span>. Увеличить
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Напомним, в игре, состоявшейся в Махачкале в пятницу, Прудников забил победный гол, после чего совершил забег в сторону скамейки «Оренбурга». Егоров, увидев это, отправился в сторону Прудникова.

— Наш форвард побежал к скамейке своей бывшей команды, чтобы разделить радость с доброжелателями, а я пытался остановить это, потому что он является футболистом «Анжи», — говорит Егоров. — Футбольный матч — это лишь 90 минут, все остальное это уже жизнь. (Сергей ЕГОРОВ).

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