День в истории. Александру Кокорину — 26!
Сегодня свой день рождения отмечает форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин. 19 марта ему исполняется 26 лет.
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Нападающий выступает за питерский клуб с января 2016 года. До этого футболист играл за московское «Динамо» и «Анжи». В текущем сезоне форвард провел 19 матчей в РФПЛ, забил три мяча и записал на свой счет три голевые передачи. В составе «Зенита» Кокорин становился бронзовым призером чемпионата России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
В составе «Динамо» футболист также завоевывал бронзовые награды РФПЛ.
За сборную России Кокорин выступает с 2011 года, провел за национальную команду 44 матча и забил 12 мячей.
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