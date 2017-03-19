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19 марта 2017, 15:00 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

День в истории. Александру Кокорину — 26!

Сегодня свой день рождения отмечает форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин. 19 марта ему исполняется 26 лет.

Сегодня свой день рождения отмечает форвард Зенита и сборной России Александр <span class=error>Кокорин</span>. 19 марта ему исполняется 26 лет. Увеличить
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Нападающий выступает за питерский клуб с января 2016 года. До этого футболист играл за московское «Динамо» и «Анжи». В текущем сезоне форвард провел 19 матчей в РФПЛ, забил три мяча и записал на свой счет три голевые передачи. В составе «Зенита» Кокорин становился бронзовым призером чемпионата России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В составе «Динамо» футболист также завоевывал бронзовые награды РФПЛ.

За сборную России Кокорин выступает с 2011 года, провел за национальную команду 44 матча и забил 12 мячей.

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