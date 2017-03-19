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19 марта 2017, 14:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бабаев: Мы ещё обязательно увидим Романа Ерёменко на футбольном поле

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев от лица клуба поздравил с днём рождения полузащитника Романа Ерёменко, которому 19 марта исполнилось 30 лет.

В ноябре Ерёменко был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов с «Байером». В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты. Сторона Ерёменко подала апелляцию, которая была отклонена.

«Клуб присоединяется к поздравлениям в адрес Романа Ерёменко! Мы продолжаем считать, что Роман — хороший футболист и достойный человек. К сожалению, оступился, но со всяким может такое случиться. К Роману хорошо относятся и ребята в коллективе, и тренерский штаб. Это очень приятный в общении человек, поэтому вдвойне обидно, что так произошло.

Здоровья и терпения Роману, чтобы пройти этот тяжёлый период в жизни. Уверен, что он справится! У него замечательная семья и сам он сильный человек. Мы ещё обязательно увидим его на футбольном поле. Роман уже немалого добился в карьере, но хочется, что это была не последняя страница его биографии", — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

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