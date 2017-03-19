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19 марта 2017, 15:58 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

На день рождения болельщики подарили Кокорину автомат Калашникова

Как стало известно «СЭ», сегодня перед матчем 20-го тура чемпионата России с «Арсеналом» двое болельщиков «Зенита» подарили нападающему Александру Кокорину копию автомата Калашникова.

Как стало известно СЭ сегодня перед матчем 20-го тура чемпионата России с Арсеналом двое болельщиков Зенита подарили нападающему Александру <span class=error>Кокорину</span> копию автомата <span class=error>Калашникова</span>. Увеличить
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Впрочем, выглядела она довольно точно. Поводом для такого подарка стал День рождения Александра Кокорина, которому сегодня исполнилось 26 лет.

Выбор подарка объясняется тем, что первые буквы имени и фамилии форварда, а также сокращенное название автомата Калашникова совпадают и представляют собой аббревиатуру АК.

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