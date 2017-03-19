На день рождения болельщики подарили Кокорину автомат Калашникова

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Впрочем, выглядела она довольно точно. Поводом для такого подарка стал День рождения Александра Кокорина, которому сегодня исполнилось 26 лет.

Выбор подарка объясняется тем, что первые буквы имени и фамилии форварда, а также сокращенное название автомата Калашникова совпадают и представляют собой аббревиатуру АК.