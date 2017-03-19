Гол Жамалетдинова принёс ЦСКА победу над «Тереком» в молодёжном первенстве
В матче 20-го тура молодёжного первенства России ЦСКА в гостях одержал победу с минимальным счётом над «Тереком».
Единственный мяч в этой встрече был забит на 19-й минуте, когда точным ударом отметился Тимур Жамалетдинов.
В таблице молодёжного чемпионата ЦСКА (48 очков) занимает первое место, опережая на восемь очков «Спартак». «Терек» (36) занимает четвёртое место.
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