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19 марта 2017, 14:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гол Жамалетдинова принёс ЦСКА победу над «Тереком» в молодёжном первенстве

В матче 20-го тура молодёжного первенства России ЦСКА в гостях одержал победу с минимальным счётом над «Тереком».

Единственный мяч в этой встрече был забит на 19-й минуте, когда точным ударом отметился Тимур Жамалетдинов.

В таблице молодёжного чемпионата ЦСКА (48 очков) занимает первое место, опережая на восемь очков «Спартак». «Терек» (36) занимает четвёртое место.

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