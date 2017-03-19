Гендиректор: ФК «Томь» за искусственный газон на домашнем стадионе, вопрос в деньгах
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Томь» полностью поддерживает идею постелить на домашнем стадионе «Труд» искусственный газон, вопрос упирается в финансирование. Об этом ТАСС заявил генеральный директор томичей Руслан Киселев.
«Томь»
«Я двумя руками за, — отреагировал Киселев. — Но, во- первых, если мы будем играть в Футбольной национальной лиге, у нас есть все — стадион “Темп” на три тысячи мест с искусственным газоном, “Труд” с натуральным газоном. Мы можем ранней весной и поздней осенью играть на “Темпе”, а в хорошую погоду — на натуральном газоне. Если же мы останемся в
На вопрос, реально ли это успеть сделать в летнее межсезонье, собеседник ТАСС ответил: «Еще в том году вопрос такой стоял, но все как всегда упирается в одно — финансирование. Было бы оно, мы бы, конечно, постелили. За два месяца можно постелить искусственный газон, опыт у некоторых компаний есть, и мы с ними на связи».
«Томь»
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