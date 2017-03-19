Гендиректор: ФК «Томь» за искусственный газон на домашнем стадионе, вопрос в деньгах

«Томь» из-за неудовлетворительного состояния газона на своей арене провела домашний матч с «Ростовом» (0:6) в 18-м туре чемпионата России в Ростове-на-Дону. В субботу томичи в 20-м туре играли с «Амкаром» (1:0) в Томске. После встречи президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сказал, что вновь посоветует руководству клуба постелить искусственный газон.

«Я двумя руками за, — отреагировал Киселев. — Но, во- первых, если мы будем играть в Футбольной национальной лиге, у нас есть все — стадион “Темп” на три тысячи мест с искусственным газоном, “Труд” с натуральным газоном. Мы можем ранней весной и поздней осенью играть на “Темпе”, а в хорошую погоду — на натуральном газоне. Если же мы останемся в премьер-лиге, я двумя руками за, в наших сибирских условиях это оптимальный вариант».

На вопрос, реально ли это успеть сделать в летнее межсезонье, собеседник ТАСС ответил: «Еще в том году вопрос такой стоял, но все как всегда упирается в одно — финансирование. Было бы оно, мы бы, конечно, постелили. За два месяца можно постелить искусственный газон, опыт у некоторых компаний есть, и мы с ними на связи».