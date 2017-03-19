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19 марта 2017, 13:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гендиректор: ФК «Томь» за искусственный газон на домашнем стадионе, вопрос в деньгах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Томь» полностью поддерживает идею постелить на домашнем стадионе «Труд» искусственный газон, вопрос упирается в финансирование. Об этом ТАСС заявил генеральный директор томичей Руслан Киселев.

«Томь» из-за неудовлетворительного состояния газона на своей арене провела домашний матч с «Ростовом» (0:6) в 18-м туре чемпионата России в Ростове-на-Дону. В субботу томичи в 20-м туре играли с «Амкаром» (1:0) в Томске. После встречи президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сказал, что вновь посоветует руководству клуба постелить искусственный газон.

«Я двумя руками за, — отреагировал Киселев. — Но, во- первых, если мы будем играть в Футбольной национальной лиге, у нас есть все — стадион “Темп” на три тысячи мест с искусственным газоном, “Труд” с натуральным газоном. Мы можем ранней весной и поздней осенью играть на “Темпе”, а в хорошую погоду — на натуральном газоне. Если же мы останемся в премьер-лиге, я двумя руками за, в наших сибирских условиях это оптимальный вариант».

На вопрос, реально ли это успеть сделать в летнее межсезонье, собеседник ТАСС ответил: «Еще в том году вопрос такой стоял, но все как всегда упирается в одно — финансирование. Было бы оно, мы бы, конечно, постелили. За два месяца можно постелить искусственный газон, опыт у некоторых компаний есть, и мы с ними на связи».

«Томь» из-за тяжелого финансового положения потеряла в зимний перерыв две трети состава и вынуждена привлекать к основному составу игроков молодежной команды. После 20 туров томичи занимают последнее, 16-е место с 12 очками.

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Гендиректор «Томи»: Клуб сохраняет надежду остаться в РФПЛ на следующий сезон

Гендиректор «Томи»: Клуб сохраняет надежду остаться в РФПЛ на следующий сезон

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. «Томь», несмотря на непростое финансовое и турнирное положение, в котором оказалась команда, сохраняет надежду сыграть в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор томичей Руслан Киселев.
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