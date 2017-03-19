Гендиректор «Томи»: Клуб сохраняет надежду остаться в РФПЛ на следующий сезон

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу «Томь» в рамках 20-го тура чемпионата обыграла на своем поле «Амкар» (1:0), добившись первой победы после зимнего перерыва. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с 12 очками, в 4 очках от идущего 13-м «Оренбурга».

«После игры мы с Валерием Юрьевичем (Петраковым, главным тренером команды — прим. ТАСС) зашли в раздевалку, обняли ребят, поздравили, сказали, что они настоящие мужики, показали свой сибирский характер, — поделился Киселев. — Затем позвонил Сергей Анатольевич Жвачкин (губернатор области и президент клуба) поздравил ребят, Валерия Юрьевича, пожелал удачи. Он очень рад, что завоевали три очка, есть еще шанс попасть даже в переходные матчи, будем надеяться. Я уже неоднократно говорил, что опыт — дело наживное, если профессионально относится, можно достичь больших высот».

«Мы постоянно повторяем это ребятам. Будем надеяться, что у нас вырастет достойная молодежь», — добавил он.

На вопрос, остается ли надежда, что удастся остаться в премьер-лиге на следующий сезон, собеседник ТАСС ответил: «Есть, конечно. Еще вчера мы не надеялись, что победим “Амкар”; честно сказать, в душе надежда была, но сыграть вничью. Но отстояли, выдержали, молодцы мужики. И наш президент заверил, что все будет погашено, все долги закроем. У нас еще впереди лицензирование клуба, посмотрим, время покажет».

«Получили треть денег»

Как рассказал гендиректор томичей, после игры с «Амкаром» команда получила три дня выходных, после чего будет готовиться на томском стадионе «Труд» к выездному матчу 21-го тура с тульским «Арсеналом», который пройдет 2 апреля.

«Возможно, будут двухразовые тренировки. Сейчас больше уделяем внимания теории, потому что ребята молодые, перешли из детского во взрослый футбол, есть свои нюансы. В этом плане Валерий Юрьевич работает с ними днями и ночами — по линиям, индивидуальные беседы. Молодец, конечно», — сказал Киселев.

В ноябре стало известно, что томский клуб не платит игрокам команды и тренерам с начала сезона. В конце февраля полузащитник Артем Попов сообщил, что перед игроками выплачены долги по октябрь включительно. «Как только деньги поступят, будем гасить долги, пока мы получили приблизительно одну треть финансов, поэтому задолженности остаются — перед ребятами, контрагентами, за питание, проживание, перелеты. Тем ребятам, которые команду покинули, частично долги выплатили», — рассказал о ситуации Киселев.