Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29128972/
19 марта 2017, 13:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Крылья Советов» — «Ростов»: стали известны стартовые составы

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Ростова» на матч 20-го тура российской Премьер-Лиги.

«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Таранов, Надсон, Глеб, Громов, Бато, Мияйлович, Зинков, Зуев, Зотов.

Запасные: Конюхов, Шильников, Башкиров, Чочиев, Садик, Паскуато, Цвейба, Кудряшов, Бруно, Родич, Божин, Визнович.

«Ростов»: Медведев, Калачёв, Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев, Препелицэ, Нобоа, Ерохин, Бухаров, Полоз.

Запасные: Гошев, Комиссаров, Азмун, Байрамян, Киреев, Могилевец, Симич, Девич, Сорокин.

Начало — в 14:00 мск.

Крылья Советов
Новости Матчи Состав Статистика
Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!