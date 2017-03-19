«Крылья Советов» — «Ростов»: стали известны стартовые составы
Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Ростова» на матч 20-го тура российской
Премьер-Лиги.
«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Таранов, Надсон, Глеб, Громов, Бато, Мияйлович, Зинков, Зуев, Зотов.
Запасные: Конюхов, Шильников, Башкиров, Чочиев, Садик, Паскуато, Цвейба, Кудряшов, Бруно, Родич, Божин, Визнович.
«Ростов»: Медведев, Калачёв, Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев, Препелицэ, Нобоа, Ерохин, Бухаров, Полоз.
Запасные: Гошев, Комиссаров, Азмун, Байрамян, Киреев, Могилевец, Симич, Девич, Сорокин.
Начало — в 14:00 мск.
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