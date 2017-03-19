Тарханов: Форвард «Урала» Павлюченко будет готов к матчу РФПЛ с «Анжи»
МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Травмированный форвард футбольного клуба «Урал» Роман Павлюченко вернется в общую группу через
два-три дня и будет готов к матчу 21-го тура чемпионата России с махачкалинским «Анжи». Об этом ТАСС рассказал главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов.
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Павлюченко пропустил все игры команды после возобновления чемпионата. В начале марта Тарханов сообщил ТАСС, что 35-летний нападающий должен вернутся в общую группу 13 марта, однако на прошедший в субботу матч с казанским «Рубином» (1:0) нападающий заявлен не был.
«Рома еще
К матчу с «Анжи», который состоится 31 марта в Махачкале, команда будет готовится на Кипре.
«У нас условий для тренировки особенно нет, только если манеж, так как наши поля еще не готовы. Основное поле не хочется теребить, сейчас будет новый посев к следующему домашнему матчу на Кубок России. Рассматривали также вариант с Сочи, но игрокам в прошлом году там не понравилось. Да и до Махачкалы ближе лететь из Кипра, чем из Екатеринбурга», — отметил специалист.
После 20 тура чемпионата России «Урал» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.
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