Олег Иванов не поможет «Тереку» в матче с ЦСКА
Полузащитник «Терека» Олег Иванов не примет участия в матче 20-го тура российской
Премьер-Лиги с ЦСКА.
К тренировкам 30-летний хавбек должен вернуться в начале апреля.
«Иванов не сыграет против ЦСКА. Олегу вчера вырезали гланды и полипы в одной из клиник Москвы. Ориентировочно в начале апреля футболист возобновит тренировки», — сказал руководитель
Матч «Терек» — ЦСКА состоится в Грозном сегодня, 19 марта. Начало встречи — в 16:30 мск.
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