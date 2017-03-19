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19 марта 2017, 11:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Олег Иванов не поможет «Тереку» в матче с ЦСКА

Полузащитник «Терека» Олег Иванов не примет участия в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

К тренировкам 30-летний хавбек должен вернуться в начале апреля.

«Иванов не сыграет против ЦСКА. Олегу вчера вырезали гланды и полипы в одной из клиник Москвы. Ориентировочно в начале апреля футболист возобновит тренировки», — сказал руководитель пресс-службы «Терека» Казбек Хаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.

Матч «Терек» — ЦСКА состоится в Грозном сегодня, 19 марта. Начало встречи — в 16:30 мск.

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