Преследователи «Спартака» в РФПЛ проведут в воскресенье матчи 20-го тура

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«Крылья Советов» — «Ростов». Начало — в 14.00 мск.

Открывается программа дня матчем в Самаре, куда в гости к «Крыльям» приедет гроза Манчестера. «Ростов» завершил выступление в Лиге Европы в четверг поражением со счетом 0:1 в гостях от «Манчестер Юнайтед», но вместе с «Краснодаром» добился того, что с сезона-2018/19 Россию в еврокубках представляли уже шесть команд, причем три — в Лиге чемпионов.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 19.03.2017, 14:00 -:- Крылья Советов Ростов

В РФПЛ ростовчане идут в середине турнирной таблицы (8-е место, 29 очков), но способны бороться и медали — за пределами тройки высокая плотность команд, а от призовых мест команду Бердыева-Кириченко-Данильянца отделяют семь очков.

Вылет из Лиги Европы может сыграть на пользу «Ростову» в РФПЛ:

команда испытывает действительно серьезные проблемы с составом, а борьба на два фронта их только усугубляла — в заявке на матч в Манчестере у дончан значились всего три полевых игрока на скамье запасных.

«Крылья Советов» в весенних матчах потерпели поражения от «Локомотива» и «Уфы», пусть и в гостевом матче с последней из этих команд смотрелись достойно. Тем не менее, команда, которая зимой лишилась группы ключевых игроков, сейчас вынуждена бороться за выживание в РФПЛ и идет на предпоследнем месте в таблице, имея 15 набранных очков.

В истории противостояния команд в чемпионате России лидирует «Ростов», выигравший 18 встреч из 45 при 13 ничьих, но на своем поле «Крылья» победили в 9 случаях из 22 при 5 ничьих.

Матч первого круга в Ростове-на-Дону завершился победой хозяев по счетом 2:1.

Прогноз «Газеты.Ru» — 0:0.

Играть в Самаре после исторического противостояния с «МЮ» будет трудно и физически, и психологически для игроков «Ростова». В данном случае не очень понятно, какой из всех факторов, которые могут повлиять на исход встречи, сыграет. То ли это настрой хозяев на борьбу в чемпионате, то ли порядок и класс гостей. Матч не обещает быть богатым на забитые мячи.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 19.03.2017, 16:30 -:- Терек ЦСКА

«Терек» — ЦСКА. Начало — в 16.30 мск.

ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице, опережая при равенстве очков (по 36) питерский «Зенит» по дополнительным показателям (забитые мячи на поле соперника в личных встречах).

От московского «Спартака», поделившего в субботу очки в дерби с «Локомотивом» (1:1), команды отстают на 9 баллов.

Армейцы не испытывают проблем с составом, если не вспоминать о давно уже дисквалифицированном Романе Еременко: после микроповреждения восстановился защитник Георгий Щенников, который отправился в Грозный вместе с командой.

«Терек» занимает в турнирной таблице 7-е место, набрав 29 очков, хотя весеннюю стадию чемпионата команда Рашида Рахимова начинала с 4-й позиции. В двух матчах — против «Уфы» и «Ростова» — грозненцы набрали только 1 очко и подотстали от лидирующей тройки.

В чемпионатах страны армейцы встречались с «Тереком» 19 раз и выиграли 13 из этих матчей, но все три своих поражения потерпели именно в Грозном.

Матч первого круга нынешнего первенства против «Терека» стал памятным для болельщиков ЦСКА — это была первая встреча на новом стадионе на Песчаной, и она была выиграна со счетом 3:0.

Еще один момент, за которым пристально будут следить болельщики в этом матче — сухая серия голкипера московской команды Игоря Акинфеева в матчах РФПЛ. На данный момент она составляет 603 минуты.

Прогноз «Газеты.Ru» — 1:1.

ЦСКА будет стремиться не упустить предоставленный «Спартаком» шанс снова включиться в чемпионскую гонку. Для этого у армейцев есть стандартные положения, которые в этом сезоне являются далеко не сильнейшей стороной «Терека». Грозненцы же будут стремиться поздравить своего тренера с днем рождения, который Рахимов отпраздновал накануне.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 19.03.2017, 16:30 -:- Краснодар Уфа

«Краснодар» — «Уфа». Начало — в 16.30 мск.

В Краснодаре состоится матч команд, которые входят в пятерку лидеров чемпионата — на счету хозяев 32 набранных очка, и они идут четвертыми, а уфимцы расположились на пятой строчке с 31 очком.

Таких высот команда из Башкирии достигла после двух побед с минимальным счетом над «Тереком» и «Крыльями Советов» — эти шесть очков позволили ей выбраться из плотной середины турнирной таблицы.

На счету команды, выступающей под руководством Сергея Семака и еще одна победа со счетом 1:0 — в Кубке России над «Анжи», которая вывела уфимцев в полуфинал.

«Краснодар», как и «Ростов», сражаясь и в России и за ее пределами, имеет сложности с составом, пусть и не такие серьезные как их южные соседи. Но травмы в команде Игоря Шалимова в настоящий момент есть у Шарля Каборе, Сергея Петрова и Федора Смолова.

Плюс «быков» в том, что поле матча Лиги Европы против испанской «Сельты» у них не было перелета — они играли дома.

В пяти предыдущих матчах нынешних соперников две победы в активе «Краснодара», а одна — у «Уфы». В прошлом году встреча в Краснодаре завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, но от того состава у башкирского клуба остались мало кто.

Прогноз «Газеты.Ru» — 1:1.

В отличие от «Ростова», который уступил гранду, вылет из Лиги Европы после домашнего поражения от «Сельты» может стать ударом для команды Шалимова. Насколько сильным он будет, покажет предстоящий матч, но «Уфа» этой весной на ходу и готова увезти очки по итогам гостевой встречи.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 19.03.2017, 19:30 -:- Зенит Арсенал Т

«Зенит» — «Арсенал». Начало — в 19.30 мск.

Программу тура завершит встреча в Санкт-Петербурге, которая расставить команды на места в турнирной таблице РФПЛ перед паузой в чемпионате, связанной с матчами сборной России.

О турнирном положении «Зенита», который, как и ЦСКА, готов использовать каждую осечку «Спартака» в чемпионской гонке, мы уже рассказывали. Тульская же команда расположилась у другого полюса турнирной таблице — третьей с конца с 15 набранными очками.

Зато в последнем матче чемпионата подопечные Сергея Кирьякова со счетом 2:0 на своем поле переиграли крепкий «Урал», а дублем в их составе отметился аргентинский форвард Федерико Расич.

Одним из тех, кто приехал на матч в Петербург в составе гостей, стал нынешний тренер «Арсенала» Игорь Семшов, защищавший цвета «Зенита» в 2009 году. 38-летний специалист признался, что комфортно чувствует себя в новой роли, но на поле выходить, как может это сделать заявленный за «Локомотив» Дмитрий Лоськов, не собирается.

«Зенит» тоже пополнил свой тренерский штаб молодым специалистом: на этой неделе стало известно, что двухлетний контракт с клубом подписал бывший полузащитник питерцев 37-летний Анатолий Тимощук, только в феврале завершивший игровую карьеру.

Он присоединился к команде в непростой ситуации: подопечные Мирчи Луческу выбыли из Лиги Европы на стадии 1/16 финала, а.

%%в весенней стадии чемпионата набрали только 1 очко, не сумев в большинстве дожать в гостях ЦСКА (0:0) и также на выезде уступив «Амкару» (0:1).

Прогноз «Газеты.Ru» — 2:0.

В гостевых матчах «Зенит», самый результативный клуб лиги, не смог забить ни одного мяча. Есть ощущение, что команду «прорвет» на глазах своих болельщиков, и счет в этой встрече может быть даже и крупным.