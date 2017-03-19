Клан Еременко, или Папа, мама, я — спортивная семья
Роману Еременко — 30.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В день 30-летия Романа Еременко «СЭ» рассказывает об уникальной семье юбиляра.
ЮБИЛЯР.
Любой юбилей — жизненная веха. По крайне мере, принято считать, что, разменивая очередное десятилетие, человек переходит на некую новую стадию. В случае со спортсменами, чей профессиональный век по определению короток, это особенно актуально. С 35-ти уже можно официально выступать в самой «младшей» категории на ветеранских турнирах, поэтому в тридцать ты начинаешь ценить каждый год, оставшийся до того момента, когда наступит время, пусть и символически, вбить в стену пресловутый гвоздь и повесить на него бутсы. Тем обиднее от того, что в пору собственного расцвета наш юбиляр теряет драгоценное время, отбывая двухлетнюю дисквалификацию.
С момента вступления ее в силу прошло лишь несколько месяцев, а мы уже успели соскучиться по одному из самых ярких футболистов
ОТЕЦ СЕМЕЙСТВА.
Начать, конечно, стоит с отца — Алексея Борисовича. Основателя футбольной династии, о которой в Финляндии написали книгу. В союзном чемпионате полузащитник Еременко выступал за «Ростсельмаш», ростовский СКА, «Спартак», «Торпедо» и «Динамо», а в 90-м круто изменил свою судьбу. Его приглашали в Испанию и Израиль, но выбор пал на страну, которая стала для семьи Еременко второй родиной. Сейчас старшие сыновья обосновались в Хельсинки, а настоящим домом для всех является Якобстад. Городок, где больше половины населения говорит на шведском языке, и есть футбольный клуб «Яро».
В «Яро» он начинал работу в футбольной школе, а потом возглавил и профессиональный клуб. Поначалу — как играющий тренер, выходивший на поле в том числе и вместе с отмечающим сегодня 30-летие Романом. В игре с «Лахти» легендарного Яри Литманена отец и сын вошли в историю, забив по голу. Последний матч в качестве футболиста Алексей Борисович провел в 2009-м! С таким отцом трое сыновей просто обязаны были вырасти футболистами, а фирменная семейная техника закладывалась с малых лет в том числе и на индивидуальных семейных тренировках. Перед тем, как на профессиональную орбиту был запущен самый младший, отец семейства возглавил юношескую сборную Финляндии, с которой приезжал в
ИЗ ИТАЛИИ — В РАМЕНСКОЕ.
Старший из братьев Еременко и тезка отца Алексея поражал талантом уже в юном возрасте, впитав в себя не только семейные советы, но и футбольную культуру разных стран. На молодежном уровне
Отличный дебютный сезон в «Сатурне», казалось, сулил блестящие перспективы. «Локомотив» был готов выложить за русского финна внушительную сумму, чуть ли не втрое перекрывавшую трансферные расходы раменского клуба, но получил отказ. Без особого риска ошибиться предположу: та история в
ТРЕТИЙ СЫН.
Рассказ о младшем из братьев Еременко — 18-летнем Сергее — стоит начать с запавшей в память истории. Дело было на сатурновской базе в Кратово, куда навестить
ФУТБОЛЬНАЯ МАМА.
Говорят, жена футболиста — это отдельная профессия. А быть при этом еще и мамой трех профессионалов, наверное, настоящее искусство. Впрочем, Нелли Еременко поймет и поддержит детей не только, как родной человек, потому что сама прекрасно знает, что такое спорт. В прошлом гимнастка, работающая тренером, услышав зимой от корреспондента «СЭ» вопрос о возможном завершении Романом карьеры, сказала, как отрезала: «Не та фамилия!» С такой поддержкой и такой мамой герой дня обязательно вернется. Вот увидите!
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter