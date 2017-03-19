В день 30-летия Романа Еременко «СЭ» рассказывает об уникальной семье юбиляра.

ЮБИЛЯР.

Любой юбилей — жизненная веха. По крайне мере, принято считать, что, разменивая очередное десятилетие, человек переходит на некую новую стадию. В случае со спортсменами, чей профессиональный век по определению короток, это особенно актуально. С 35-ти уже можно официально выступать в самой «младшей» категории на ветеранских турнирах, поэтому в тридцать ты начинаешь ценить каждый год, оставшийся до того момента, когда наступит время, пусть и символически, вбить в стену пресловутый гвоздь и повесить на него бутсы. Тем обиднее от того, что в пору собственного расцвета наш юбиляр теряет драгоценное время, отбывая двухлетнюю дисквалификацию.

С момента вступления ее в силу прошло лишь несколько месяцев, а мы уже успели соскучиться по одному из самых ярких футболистов премьер-лиги. Его финтам, оригинальным передачам и ударам с непредсказуемой для вратарей траекторией. Всему тому, что позволило Еременко собрать завидную коллекцию призов сначала на Украине, а потом и в России. Быть востребованным у таких специалистов, как Юрий Семин, Курбан Бердыев и Леонид Слуцкий. Кто-то предрекает Роману завершение карьеры, но у нас, напротив, нет сомнений в том, что он вернется. С его уникальной спортивной семьей иначе быть не может.

ОТЕЦ СЕМЕЙСТВА.

Начать, конечно, стоит с отца — Алексея Борисовича. Основателя футбольной династии, о которой в Финляндии написали книгу. В союзном чемпионате полузащитник Еременко выступал за «Ростсельмаш», ростовский СКА, «Спартак», «Торпедо» и «Динамо», а в 90-м круто изменил свою судьбу. Его приглашали в Испанию и Израиль, но выбор пал на страну, которая стала для семьи Еременко второй родиной. Сейчас старшие сыновья обосновались в Хельсинки, а настоящим домом для всех является Якобстад. Городок, где больше половины населения говорит на шведском языке, и есть футбольный клуб «Яро». Еременко-старший ненадолго уезжал из него в Норвегию и Грецию, на пять лет становился игроком главного клуба Финляндии ХИК, но всякий раз возвращался.

В «Яро» он начинал работу в футбольной школе, а потом возглавил и профессиональный клуб. Поначалу — как играющий тренер, выходивший на поле в том числе и вместе с отмечающим сегодня 30-летие Романом. В игре с «Лахти» легендарного Яри Литманена отец и сын вошли в историю, забив по голу. Последний матч в качестве футболиста Алексей Борисович провел в 2009-м! С таким отцом трое сыновей просто обязаны были вырасти футболистами, а фирменная семейная техника закладывалась с малых лет в том числе и на индивидуальных семейных тренировках. Перед тем, как на профессиональную орбиту был запущен самый младший, отец семейства возглавил юношескую сборную Финляндии, с которой приезжал в Санкт-Петербург на Мемориал Гранаткина. Сейчас 53-летний Еременко-старший трудится в Казахстане, приняв по ходу прошлого сезона карагандинский «Шахтер» и сохранив ему прописку в премьер-лиге.

ИЗ ИТАЛИИ — В РАМЕНСКОЕ.

Старший из братьев Еременко и тезка отца Алексея поражал талантом уже в юном возрасте, впитав в себя не только семейные советы, но и футбольную культуру разных стран. На молодежном уровне Еременко-младший, как его привыкли называть в Европе, поиграл в Финляндии и Греции, Норвегии и Франции. Его профессиональный дебют состоялся во второй команде «Метца», а настоящим прорывом стало подписание контракта с итальянским «Лечче», куда Алексей отправился уже двукратным чемпионом Финляндии. Тогда же возник и вариант со «Спартаком», однако в Россию он переехал уже получив неоценимый опыт серии А, и не в столицу, а в Подмосковье.

Отличный дебютный сезон в «Сатурне», казалось, сулил блестящие перспективы. «Локомотив» был готов выложить за русского финна внушительную сумму, чуть ли не втрое перекрывавшую трансферные расходы раменского клуба, но получил отказ. Без особого риска ошибиться предположу: та история в какой-то степени сломала карьеру мечтавшего пойти на повышение Еременко, не дав ему полностью реализовать недюжинный талант. В 2007-м уволили Владимира Вайсса, с которым игрок потом пересекся в «Кайрате», а при Гаджи Гаджиеве Алексей играл редко, запомнившись только фантастическим по красоте мячом в ворота «Динамо». Перезапустить карьеру не удалось ни в харьковском «Металлисте», ни в «Рубине», где ему еще и помешал полученный в сборной разрыв крестообразных связок. Пожалуй, проведший в прошлом году 5 матчей за финский СИК Еременко за последнее десятилетие комфортнее всего чувствовал в шотландском «Колмарноке», где с интервалом в три года провел два хороших сезона. А в Раменское стоило ехать только потому, что именно там Алексей встретил свою будущую супругу. Не исключено, что в этой семье вырастет еще один футболист по фамилии Еременко.

ТРЕТИЙ СЫН.

Рассказ о младшем из братьев Еременко — 18-летнем Сергее — стоит начать с запавшей в память истории. Дело было на сатурновской базе в Кратово, куда навестить Алексея-младшего приехали отец и брат тогда еще младшего школьного возраста. Столкнувшись с ними в холле, один из клубных руководителей поинтересовался делами выступавшего тогда в «Удинезе» Романа, со смехом заявив: «Хотелось бы пригласить еще одного Еременко». Алексей Борисович отшутился, показав на младшего из сыновей, как на самого талантливого. То же самое несколько лет рассказывал про него и Роман, хотя отец считает, что Сергей раскрылся позже братьев. Впрочем, самый младший Еременко, по семейной традиции выбравший амплуа центрального полузащитника, движется в правильном направлении. В финском чемпионате он, пусть и по причине многочисленных потерь в составе, дебютировал в 15 лет. В 16 забил первые мячи на профессиональном уровне, играя за «Яро» в том числе и со старшим братом. Приглашался в юношеские сборные Суоми всех возрастов, и однажды даже обыграл российскую команду, забив гол и отдав результативную передачу. Прошлым летом Сергей подписал контракт с «Базелем». Пока он осваивается в молодежном составе швейцарского гранда, сыграв в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. А самое интересное, конечно, впереди.

ФУТБОЛЬНАЯ МАМА.

Говорят, жена футболиста — это отдельная профессия. А быть при этом еще и мамой трех профессионалов, наверное, настоящее искусство. Впрочем, Нелли Еременко поймет и поддержит детей не только, как родной человек, потому что сама прекрасно знает, что такое спорт. В прошлом гимнастка, работающая тренером, услышав зимой от корреспондента «СЭ» вопрос о возможном завершении Романом карьеры, сказала, как отрезала: «Не та фамилия!» С такой поддержкой и такой мамой герой дня обязательно вернется. Вот увидите!