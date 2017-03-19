Евгений Харлачев: Из этого состава Семин выжимает максимум

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— И Семин, и Каррера считают, что ничья — закономерный результат. А вам как кажется?

— Согласен. По такой игре обе команды поражения не заслуживали. Хотя «Спартак» действовал чуть острее. Все-таки по подбору футболистов он сейчас превосходит «Локомотив». Да и запах приближающегося чемпионства уже почувствовал.

— Что не получилось у «Локомотива»?

— Были отрезки, когда «Спартак» владел тотальным преимуществом. Да и в целом выглядел свежее, агрессивнее, быстрее. Во втором тайме он изменил игру, стал больше атаковать через левый фланг, где огромная нагрузка легла на Игнатьева с Михаликом. Впереди же у «Локомотива» вся острота возникала исключительно благодаря Ари. К сожалению, его мало поддерживали партнеры, а в одиночку бодаться со спартаковскими защитниками тяжело.

— Ари и Кверквелия усилили «Локомотив»?

— Безусловно. После ухода Ньясса клуб долго искал классного центрфорварда. Здорово, что удалось договориться с «Краснодаром» об аренде Ари. В двух матчах за «Локомотив» он забил уже три мяча и это, уверен, не предел. Кверквелия в «Рубине» в первой половине сезона не имел практики, однако в квалификации этого защитника сомнений нет. Хотелось бы, чтоб летом оба стали игроками «Локомотива» на постоянной основе. По матчу со «Спартаком» отметил бы еще несколько человек.

— Кого же?

— Гильерме, Игнатьева, двух Денисовых. А вот некоторые отыграли гораздо ниже своих возможностей.

— Вы о ком?

— Давайте без фамилий. Ребята старались реабилитироваться после поражения от «Краснодара», бились, пластались… Но для победы над «Спартаком» этого недостаточно.

— Игнатьев в роли правого защитника — сюрприз?

— Нет. Мне кажется, при схеме с тремя центральными защитниками это как раз его позиция. Разумеется, он больше нацелен на атаку. Постоянно шел в обводку, обострял, с его паса забил Ари. Но и в обороне отрабатывал на совесть. Комбарову ни в чем не уступал, а в каких-то эпизодах даже превзошел. За Игнатьева, который не всегда попадает в состав, я очень рад. Будет каждый матч проводить так же — место в основе никому не отдаст.

— Травма Чорлуки ударила по надежности обороны?

— Если исходить из цифр на табло — да. «Локомотив» пропустил, когда капитана на поле не было. А с другой стороны, именно вышедший на замену Пейчинович в конце матча помешал Промесу добить мяч в ворота. Конечно, Чорлука — ключевая фигура в оборонительных построениях команды. Надеюсь, за время паузы в чемпионате он успеет залечить травму.

— Впервые за полгода в основе появился Тарасов.

— По самоотдаче к нему никаких претензий. Но сейчас он явно далек от оптимальных кондиций. Наверное, поэтому «Спартак» имел преимущество в середине поля.

— Что подсказывает интуиция — Миранчук летом уйдет?

— В этой ситуации не все зависит от руководителей «Локомотива». Но Семин верит в него, неслучайно на сборах всегда выпускал в стартовом составе. Мне бы очень хотелось, чтоб Алексей остался. С нетерпением жду, когда после травмы наберет форму Антон Миранчук, и братья наконец-то вдвоем выйдут на поле. Не сомневаюсь, команда от этого только выиграет. Я приезжал в пятницу на матч дубля «Локомотива». Антона выпустили на замену. Был активен, виден футбольный интеллект. Правда, физически ему пока тяжеловато.

— У Семина контракт заканчивается в июне. Как полагаете, продолжит он работу в следующем сезоне?

— Все зависит от результата. До медалей «Локомотив» уже не доберется, но в таблице может подняться повыше. Плюс на носу полуфинал Кубка России. Болельщики должны понимать, что Семин принял команду в сложнейший период. На мой взгляд, нынешний «Локомотив» — самый слабый по составу за последние годы!

— Неужели?

— Когда там играли Диарра, Буссуфа, Ньясс, им и тренер-то был не нужен. Главное — не мешать. А сейчас смотрю на заявку в матче со «Спартаком» и вижу, что атаку, кроме Майкона, усилить некем. Так что на Семина вешать всех собак неправильно. Из этого состава он выжимает максимум. Еще хорошо, что зимой не ушел Миранчук и на «флажке» заявили Ари с Кверквелия. Без них было бы совсем тяжело.

— Кого у «Спартака» отметите?

— Промеса и Зе Луиша, которые постоянно держали в напряжении оборону «Локомотива», заставляли защитников ошибаться. Понравился Фернанду. И Кутепов.

— Он же гол привез.

— Ну да, не уследил разок за Ари. Зато в других эпизодах действовал без ошибок. Своим фантастическим хладнокровием выводил бразильского форварда из равновесия, и больше не позволил тому ничего создать.

— Для Самедова это был особенный матч…

— Чувствовалось, что он очень хочет проявить себя. Не удалось. Игру не портил, но и не блеснул.

— Матч вы смотрели в Черкизове?

— Да. Получил удовольствие — как от игры, так и от атмосферы на стадионе. Настоящее дерби! Встретил много знакомых. Сергея Гуренко, например.

— Он же теперь помогает Муслину в сборной Сербии.

— Совершенно верно. Заскочил в Москву на денек, совместив приятное с полезным.

— Это как?

— Из Минска добираться в Сербию на сбор пришлось бы с пересадкой. А из Москвы утром в воскресенье прямой рейс. Футбол Сереге тоже понравился. Сказал, что ничья — справедливый исход.

— Кто ваш фаворит в чемпионской гонке?

— «Спартак». Даже не представляю, что может ему помешать. У команды солидный запас прочности, надежная оборона, великолепная атака. А у конкурентов столько проблем, что теряют очки на ровном месте.