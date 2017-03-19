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19 марта 2017, 0:42 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Евгений Харлачев: Из этого состава Семин выжимает максимум

Бывший полузащитник «Локомотива», наблюдавший за игрой с трибуны, похвалил Владислава Игнатьева, заступился за Илью Кутепова и рассказал о встрече с Сергеем Гуренко.

Бывший хавбек Локомотива похвалил <span class=error>Игнатьева</span> и заступился за <span class=error>Кутепова</span>. Увеличить
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— И Семин, и Каррера считают, что ничья — закономерный результат. А вам как кажется?

— Согласен. По такой игре обе команды поражения не заслуживали. Хотя «Спартак» действовал чуть острее. Все-таки по подбору футболистов он сейчас превосходит «Локомотив». Да и запах приближающегося чемпионства уже почувствовал.

— Что не получилось у «Локомотива»?

— Были отрезки, когда «Спартак» владел тотальным преимуществом. Да и в целом выглядел свежее, агрессивнее, быстрее. Во втором тайме он изменил игру, стал больше атаковать через левый фланг, где огромная нагрузка легла на Игнатьева с Михаликом. Впереди же у «Локомотива» вся острота возникала исключительно благодаря Ари. К сожалению, его мало поддерживали партнеры, а в одиночку бодаться со спартаковскими защитниками тяжело.

— Ари и Кверквелия усилили «Локомотив»?

— Безусловно. После ухода Ньясса клуб долго искал классного центрфорварда. Здорово, что удалось договориться с «Краснодаром» об аренде Ари. В двух матчах за «Локомотив» он забил уже три мяча и это, уверен, не предел. Кверквелия в «Рубине» в первой половине сезона не имел практики, однако в квалификации этого защитника сомнений нет. Хотелось бы, чтоб летом оба стали игроками «Локомотива» на постоянной основе. По матчу со «Спартаком» отметил бы еще несколько человек.

— Кого же?

— Гильерме, Игнатьева, двух Денисовых. А вот некоторые отыграли гораздо ниже своих возможностей.

— Вы о ком?

— Давайте без фамилий. Ребята старались реабилитироваться после поражения от «Краснодара», бились, пластались… Но для победы над «Спартаком» этого недостаточно.

— Игнатьев в роли правого защитника — сюрприз?

— Нет. Мне кажется, при схеме с тремя центральными защитниками это как раз его позиция. Разумеется, он больше нацелен на атаку. Постоянно шел в обводку, обострял, с его паса забил Ари. Но и в обороне отрабатывал на совесть. Комбарову ни в чем не уступал, а в каких-то эпизодах даже превзошел. За Игнатьева, который не всегда попадает в состав, я очень рад. Будет каждый матч проводить так же — место в основе никому не отдаст.

— Травма Чорлуки ударила по надежности обороны?

— Если исходить из цифр на табло — да. «Локомотив» пропустил, когда капитана на поле не было. А с другой стороны, именно вышедший на замену Пейчинович в конце матча помешал Промесу добить мяч в ворота. Конечно, Чорлука — ключевая фигура в оборонительных построениях команды. Надеюсь, за время паузы в чемпионате он успеет залечить травму.

— Впервые за полгода в основе появился Тарасов.

— По самоотдаче к нему никаких претензий. Но сейчас он явно далек от оптимальных кондиций. Наверное, поэтому «Спартак» имел преимущество в середине поля.

— Что подсказывает интуиция — Миранчук летом уйдет?

— В этой ситуации не все зависит от руководителей «Локомотива». Но Семин верит в него, неслучайно на сборах всегда выпускал в стартовом составе. Мне бы очень хотелось, чтоб Алексей остался. С нетерпением жду, когда после травмы наберет форму Антон Миранчук, и братья наконец-то вдвоем выйдут на поле. Не сомневаюсь, команда от этого только выиграет. Я приезжал в пятницу на матч дубля «Локомотива». Антона выпустили на замену. Был активен, виден футбольный интеллект. Правда, физически ему пока тяжеловато.

— У Семина контракт заканчивается в июне. Как полагаете, продолжит он работу в следующем сезоне?

— Все зависит от результата. До медалей «Локомотив» уже не доберется, но в таблице может подняться повыше. Плюс на носу полуфинал Кубка России. Болельщики должны понимать, что Семин принял команду в сложнейший период. На мой взгляд, нынешний «Локомотив» — самый слабый по составу за последние годы!

— Неужели?

— Когда там играли Диарра, Буссуфа, Ньясс, им и тренер-то был не нужен. Главное — не мешать. А сейчас смотрю на заявку в матче со «Спартаком» и вижу, что атаку, кроме Майкона, усилить некем. Так что на Семина вешать всех собак неправильно. Из этого состава он выжимает максимум. Еще хорошо, что зимой не ушел Миранчук и на «флажке» заявили Ари с Кверквелия. Без них было бы совсем тяжело.

— Кого у «Спартака» отметите?

— Промеса и Зе Луиша, которые постоянно держали в напряжении оборону «Локомотива», заставляли защитников ошибаться. Понравился Фернанду. И Кутепов.

— Он же гол привез.

— Ну да, не уследил разок за Ари. Зато в других эпизодах действовал без ошибок. Своим фантастическим хладнокровием выводил бразильского форварда из равновесия, и больше не позволил тому ничего создать.

— Для Самедова это был особенный матч…

— Чувствовалось, что он очень хочет проявить себя. Не удалось. Игру не портил, но и не блеснул.

— Матч вы смотрели в Черкизове?

— Да. Получил удовольствие — как от игры, так и от атмосферы на стадионе. Настоящее дерби! Встретил много знакомых. Сергея Гуренко, например.

— Он же теперь помогает Муслину в сборной Сербии.

— Совершенно верно. Заскочил в Москву на денек, совместив приятное с полезным.

— Это как?

— Из Минска добираться в Сербию на сбор пришлось бы с пересадкой. А из Москвы утром в воскресенье прямой рейс. Футбол Сереге тоже понравился. Сказал, что ничья — справедливый исход.

— Кто ваш фаворит в чемпионской гонке?

— «Спартак». Даже не представляю, что может ему помешать. У команды солидный запас прочности, надежная оборона, великолепная атака. А у конкурентов столько проблем, что теряют очки на ровном месте.

18.03.2017 16:30 Зрители 27402 основной раунд: 20-й тур Локомотив
Локомотив М 1:1 Спартак М
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Массимо Каррера
Голы
41′ Арикленес да Силва Ари (В. Игнатьев) 90
10 Квинси Промес (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 52′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
34′ Владислав Игнатьев 20
Виталий Денисов 29
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
84′ Арикленес да Силва Ари 90
Игорь Денисов 27
46′ Ведран Чорлука (к) 14
Неманья Пейчинович 5
73′ 76′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Маркес Битанкур Майкон 7
63′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
32 Артем Ребров (к)
38 Андрей Ещенко 79′
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Лукас Мартинс Фернанду 29′
47 Роман Зобнин
7 Джано Ананидзе 70′
71 Ивелин Попов
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 5
7 Угловые 4
15 Фолы 16
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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