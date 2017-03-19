Евгений Харлачев: Из этого состава Семин выжимает максимум
Бывший полузащитник «Локомотива», наблюдавший за игрой с трибуны, похвалил Владислава Игнатьева, заступился за Илью Кутепова и рассказал о встрече с Сергеем Гуренко.
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— И Семин, и Каррера считают, что ничья — закономерный результат. А вам как кажется?
— Согласен. По такой игре обе команды поражения не заслуживали. Хотя «Спартак» действовал чуть острее.
— Что не получилось у «Локомотива»?
— Были отрезки, когда «Спартак» владел тотальным преимуществом. Да и в целом выглядел свежее, агрессивнее, быстрее. Во втором тайме он изменил игру, стал больше атаковать через левый фланг, где огромная нагрузка легла на Игнатьева с Михаликом. Впереди же у «Локомотива» вся острота возникала исключительно благодаря Ари. К сожалению, его мало поддерживали партнеры, а в одиночку бодаться со спартаковскими защитниками тяжело.
— Ари и Кверквелия усилили «Локомотив»?
— Безусловно. После ухода Ньясса клуб долго искал классного центрфорварда. Здорово, что удалось договориться с «Краснодаром» об аренде Ари. В двух матчах за «Локомотив» он забил уже три мяча и это, уверен, не предел. Кверквелия в «Рубине» в первой половине сезона не имел практики, однако в квалификации этого защитника сомнений нет. Хотелось бы, чтоб летом оба стали игроками «Локомотива» на постоянной основе. По матчу со «Спартаком» отметил бы еще несколько человек.
— Кого же?
— Гильерме, Игнатьева, двух Денисовых. А вот некоторые отыграли гораздо ниже своих возможностей.
— Вы о ком?
— Давайте без фамилий. Ребята старались реабилитироваться после поражения от «Краснодара», бились, пластались… Но для победы над «Спартаком» этого недостаточно.
— Игнатьев в роли правого защитника — сюрприз?
— Нет. Мне кажется, при схеме с тремя центральными защитниками это как раз его позиция. Разумеется, он больше нацелен на атаку. Постоянно шел в обводку, обострял, с его паса забил Ари. Но и в обороне отрабатывал на совесть. Комбарову ни в чем не уступал, а в
— Травма Чорлуки ударила по надежности обороны?
— Если исходить из цифр на табло — да. «Локомотив» пропустил, когда капитана на поле не было. А с другой стороны, именно вышедший на замену Пейчинович в конце матча помешал Промесу добить мяч в ворота. Конечно, Чорлука — ключевая фигура в оборонительных построениях команды. Надеюсь, за время паузы в чемпионате он успеет залечить травму.
— Впервые за полгода в основе появился Тарасов.
— По самоотдаче к нему никаких претензий. Но сейчас он явно далек от оптимальных кондиций. Наверное, поэтому «Спартак» имел преимущество в середине поля.
— Что подсказывает интуиция — Миранчук летом уйдет?
— В этой ситуации не все зависит от руководителей «Локомотива». Но Семин верит в него, неслучайно на сборах всегда выпускал в стартовом составе. Мне бы очень хотелось, чтоб Алексей остался. С нетерпением жду, когда после травмы наберет форму Антон Миранчук, и братья
— У Семина контракт заканчивается в июне. Как полагаете, продолжит он работу в следующем сезоне?
— Все зависит от результата. До медалей «Локомотив» уже не доберется, но в таблице может подняться повыше. Плюс на носу полуфинал Кубка России. Болельщики должны понимать, что Семин принял команду в сложнейший период. На мой взгляд, нынешний «Локомотив» — самый слабый по составу за последние годы!
— Неужели?
— Когда там играли Диарра, Буссуфа, Ньясс, им и
— Кого у «Спартака» отметите?
— Промеса и Зе Луиша, которые постоянно держали в напряжении оборону «Локомотива», заставляли защитников ошибаться. Понравился Фернанду. И Кутепов.
— Он же гол привез.
— Ну да, не уследил разок за Ари. Зато в других эпизодах действовал без ошибок. Своим фантастическим хладнокровием выводил бразильского форварда из равновесия, и больше не позволил тому ничего создать.
— Для Самедова это был особенный матч…
— Чувствовалось, что он очень хочет проявить себя. Не удалось. Игру не портил, но и не блеснул.
— Матч вы смотрели в Черкизове?
— Да. Получил удовольствие — как от игры, так и от атмосферы на стадионе. Настоящее дерби! Встретил много знакомых. Сергея Гуренко, например.
— Он же теперь помогает Муслину в сборной Сербии.
— Совершенно верно. Заскочил в Москву на денек, совместив приятное с полезным.
— Это как?
— Из Минска добираться в Сербию на сбор пришлось бы с пересадкой. А из Москвы утром в воскресенье прямой рейс. Футбол Сереге тоже понравился. Сказал, что ничья — справедливый исход.
— Кто ваш фаворит в чемпионской гонке?
— «Спартак». Даже не представляю, что может ему помешать. У команды солидный запас прочности, надежная оборона, великолепная атака. А у конкурентов столько проблем, что теряют очки на ровном месте.
|18.03.2017 16:30
|Зрители 27402
|основной раунд: 20-й тур
|Локомотив
|Локомотив М
|1:1
|Спартак М
|Первый тайм: 1:0
|Юрий Семин
|Массимо Каррера
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|4
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|5
|7
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
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