ЦСКА и «Зенит» могут приблизиться к «Спартаку» в чемпионате России по футболу

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ЦСКА завершил пятиматчевую домашнюю серию, которая началась еще прошлой осенью. Такая ситуация сложилась из-за ожидания открытия стадиона ЦСКА, потому пять стартовых матчей чемпионата армейцы играли в гостях. Домашние встречи ЦСКА удались: были одержаны три победы и не пропущено ни одного мяча, что позволило чемпионам страны подняться на второе место. Однако теперь ЦСКА предстоит непростой выезд в Грозный, где команда Виктора Гончаренко сыграет с «Тереком».

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 19.03.2017, 16:30 -:- Терек ЦСКА

Чеченский клуб в последние годы неудачно проводит весеннюю часть чемпионата, не лучшим образом «Терек» провел и два предыдущих тура, уступив дома «Уфе» (0:1) и сыграв вничью (0:0) в гостях с «Ростовом». «Терек» опустился на седьмое место, хотя и отстает от идущего четвертым «Краснодара» всего на три очка.

В нынешнем сезоне на своем поле «Терек» победил «Зенит» с «Краснодаром», но проиграл «Спартаку». В первом круге ЦСКА разгромили дома «Терек» со счетом 3:0 в матче открытия домашнего стадиона 10 сентября. Дважды отличился Ласина Траоре, еще один гол забил Карлос Страндберг, но оба форварда — легионера уже покинули армейцев.

37-летний защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в случае выхода на поле станет рекордсменом по количеству матчей в чемпионатах России — 457. Сейчас Игнашевич делит лидерство с Сергеем Семаком. Матч «Терек» — ЦСКА пройдет на «Ахмат- Арене», начало — 16:30 мск. Главный арбитр — Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Лучшая атака против худшей

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 19.03.2017, 19:30 -:- Зенит Арсенал Т

«Зенит» свой матч проведет на домашней арене «Петровский» против тульского «Арсенала». Подопечные Сергея Кирьякова зимой заметно усилили состав, однако в гостях уже уступили «Оренбургу» со счетом 0:3. Предыдущая игра же тулякам удалась — они благодаря дублю аргентинского новичка Федерико Расича победили «Урал».

В первом круге тульская команда, которой еще руководил Сергей Павлов, провела против «Зенита» худший матч в сезоне, проиграв дома со счетом 0:5. Тогда отличились все лидеры атак «Зенита» — Александр Кокорин, Артем Дзюба, Жулиано, Роберт Мак и Александр Кержаков, который реализовал пенальти, забив свой единственный пока мяч в нынешнем чемпионате. Ныне «Зенит» не может забить в чемпионате уже три матча подряд, уступив неделю назад «Амкару» со счетом 0:2. Однако, несмотря на все весенние проблемы с атакой, «Зенит» остается самым результативным клубом чемпионата — 33 мяча в 19 матчах. «Арсенал» же забил в лиге меньше всех — всего восемь голов.

Матч «Зенит» — «Арсенал» начнется в 19:30 мск, главный арбитр — Алексей Еськов из Москвы.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 19.03.2017, 16:30 -:- Краснодар Уфа

В 16:30 также состоится встреча между «Краснодаром» и «Уфой». Уфимцы, которых зимой возглавил Сергей Семак, являются единственной в премьер-лиге командой, кто после перерыва еще не терял очков в чемпионате. При этом «Уфа» вышла в полуфинал Кубка России, выиграв три официальных матча в нынешнем году с одинаковым счетом 1:0. Это позволило команде подняться на пятое место в чемпионате, всего на очко отставая от кубанцев. Матч с непосредственным конкурентом должен показать, насколько готовы уфимцы к борьбе за еврокубки.

«Краснодар» в 2017 году провел уже семь матчей, завершив выступления как в Лиге Европы, так и Кубке России. Теперь задача команды Игоря Шалимова — сохранить место в еврокубковой зоне. «Краснодар» в четверг проиграл на своем поле испанской «Сельте», а потому в составе команды могут произойти серьезные изменения. Хотя лидер атак Федор Смолов играть пока еще не готов.

Матч пройдет на арене «Краснодар», главный арбитр — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Крылья Советов» вернулись домой

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 19.03.2017, 14:00 -:- Крылья Советов Ростов

В 14:00 «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом», который в четверг также проиграл в Лиге Европы и покинул этот турнир. Ростовчане уступили в гостях английскому клубу «Манчестер Юнайтед», и для возвращения в еврокубки команде необходимо решить непростую задачу — пробиться в первую четверку по итогам сезона. Пока «Ростов» занимает лишь восьмое место, тогда как его соперник находится в зоне вылета. «Крылья» неудачно начали год, проиграв два матча подряд, однако провели их волжане за пределами родного города; однако местная арена «Металлург», наконец, получила разрешение на проведение матчей чемпионата страны.

Главный арбитр матча «Крылья Советов» — «Ростов» — Александр Егоров из Саранска. Дисквалифицированы защитник хозяев Али Гаджибеков и полузащитник «Ростова» Александр Гацкан.

20-й тур стартовал в пятницу, когда «Анжи» победил «Оренбург» — 1:0. В субботу «Томь» с таким же счетом обыграла «Амкар», а «Урал» — «Рубин», тогда как «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью (1:1).

В чемпионате России лидирует «Спартак» — 45 очков (20 матчей), по 36 очков в 19 матчах набрали ЦСКА и «Зенит».