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18 марта 2017, 22:13 | Футбол: Премьер-лига | Sports.kz

Казахстанец за тайм оформил покер за «молодежку» «Зенита»

Казахстанский форвард «молодежки» питерского «Зенита» Еркебулан Сейдахмет забил четыре мяча за тайм, сообщает Sports.kz.

Это случилось в матче с американским «Атлетик Юнион» на турнире Viareggio Cup в Италии. Игра завершилась победой российской команды со счетом 8:0. Сейдахмет забивал на 4-й, 14-й, 17-й и 35-й минутах. Всего на Viareggio Cup он сыграл в трех матчах.

Напомним, «Зенит» заинтересовался казахстанским нападающим после его успешного выступления на Мемориале Гранаткина, где он стал лучшим в своем амплуа. Этой зимой Сейдахмет прошел сборы с «молодежкой» «Зенита», однако сможет подписать профессиональный контракт с клубом лишь с наступлением совершеннолетия.

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