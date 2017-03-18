Казахстанец за тайм оформил покер за «молодежку» «Зенита»

Это случилось в матче с американским «Атлетик Юнион» на турнире Viareggio Cup в Италии. Игра завершилась победой российской команды со счетом 8:0. Сейдахмет забивал на 4-й, 14-й, 17-й и 35-й минутах. Всего на Viareggio Cup он сыграл в трех матчах.



Напомним, «Зенит» заинтересовался казахстанским нападающим после его успешного выступления на Мемориале Гранаткина, где он стал лучшим в своем амплуа. Этой зимой Сейдахмет прошел сборы с «молодежкой» «Зенита», однако сможет подписать профессиональный контракт с клубом лишь с наступлением совершеннолетия.