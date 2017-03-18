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18 марта 2017, 21:47 | Футбол: Премьер-лига | «Газета.Ру»

Нигматуллин: Прогнозировал счет 1:1 и гол Ари

Знаменитый в прошлом вратарь «Спартака» и «Локомотива», лучший спортсмен России 2001 года Руслан Нигматуллин считает, что красно-белые лучше выглядели на поле в субботнем дерби, но в пользу «железнодорожников» сыграло высокое личное мастерство бразильца Ари. По мнению эксперта «Газеты.Ru», голкиперы команд — Маринато Гильерме и Артем Ребров — провели матч на высоком уровне, пусть и без особого блеска.

Знаменитый в прошлом вратарь Спартака и Локомотива лучший спортсмен России 2001 года Руслан Нигматуллин считает что <nobr>красно-белые</nobr> лучше выглядели на поле в субботнем дерби но в пользу железнодорожников сыграло высокое личное мастерство бразильца <span class=error>Ари</span>. По мнению эксперта Газеты.Ru голкиперы команд — <span class=error>Маринато</span> <span class=error>Гильерме</span> и Артем <span class=error>Ребров</span> — провели матч на высоком уровне пусть и без особого блеска. Увеличить
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© «Газета.Ру»

Московские «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в Черкизово в центральном матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Хозяева поля вышли вперед в конце первого тайма усилиями бразильца Ари, который начинал выступления в нашей стране как раз в стане красно-белых, однако сразу после перерыва голландец Квинси Промес восстановил равновесие на табло.

Перевес в этом противостоянии в рамках чемпионата России остается за «Спартаком»: 23 победы, 17 поражений и 12 ничьих при сумме мячей 81:57.

«Газета.Ru» попросила прокомментировать перипетии игры бывшего стража ворот сборной России Руслана Нигматуллина, который поиграл за оба столичных клуба.

— Игра в Черкизово выдалась бойкой, зрелищной, дерзкой. Показанный футбол пришелся вам по вкусу?

— Знаете, а я ведь предполагал результативную ничью. Это наиболее логичный исход поединка. Особенно учитывая желание победить у «Локомотива» и «Спартака».

Обычно как бывает: когда соперники хотят добиться максимального показателя изо всех сил, коса находит на камень и дело завершается дележкой очков. Цена матча была предельно высока.

— Обе команды вам не чужие, мягко говоря. Так за кого же болели?

— За хорошую игру. Не поймите превратно, но я с детства болел за «Спартак», а после своей игроцкой карьеры — за «Локомотив». К сожалению, субботняя ничья получилась в пользу ЦСКА и «Зенита». В воскресенье эти команды получат возможность сократить отставание от лидера чемпионата до шести очков.

— «Железнодорожники» выглядели симпатичнее до перерыва, в то время как вторая половина явно осталась за красно-белыми, согласны?

— Нет.

На самом деле «Спартак» больше владел мячом и в первом тайме. Просто «Локомотив» оказался более плодовитым в атаке благодаря индивидуальным действиям Ари.

— Гол Ари — целиком заслуга самого бразильца, вступившего в контакт с мячом в «мертвой зоне», или все же ошибка центральных защитников «Спартака»?

— Не хочу искать оплошности у игроков спартаковской обороны. Считаю, гол состоялся исключительно за счет высокого мастерства нападающего.

— Маринато Гильерме мог помешать Квинси Промесу забить ответный мяч?

— У вратаря всегда существует шанс отразить удар. Уверен, каждый из них в первую очередь спрашивает самого себя: а способен ли я был выручить в данном эпизоде?

— Какую оценку выставите обоим голкиперам — Гильерме и Артему Реброву?

— В целом они выглядели достойно, хотя без кое-каких помарок все же не обошлось. Так, в первом тайме Маринато рискованно выпускал мяч из рук. Спартаковцы могли добить его в сетку.

С другой стороны, хочу отметить самоотверженный бросок Реброва в ноги Ари, когда бразилец в первом тайме — еще до гола — удачно обработал мяч грудью и выдвинулся на ударную позицию.

При всем при том нельзя сказать, что этот матч был лучшим в карьере Гильерме или Реброва. У них были прекрасные встречи до. Убежден, будут и после. Также нельзя сказать, что в Черкизово Маринато и Артем были прямо загружены работой.

— Сложилось впечатление, что без травмированного Дениса Глушакова у «Спартака» наметились сложности с изобретательностью в центре поля…

— Безусловно, Глушаков — лидер команды, тащил ее в первой половине сезона. Сейчас его очень не хватает. Желаю Денису скорейшего выздоровления. С ним в обойме «Спартак» будет гораздо сильнее.

— Кстати, «Спартак» привез Ари в Россию, но впоследствии плохо с ним расстался. И вот от матча к матчу бразилец мстит красно-белым: сперва в майке «Краснодара», теперь и за «Локо». Неужто до сих пор обижен на клубное руководство?

— Мне сложно судить о реваншистских чувствах этого форварда, однако я не сомневался, что именно Ари станет самым острым, опасным среди хозяев поля. Собственно, так и вышло: бразилец поразил цель и имел еще несколько моментов.

Думал, правда, что у «Спартака» тоже забьет бывший игрок соперника — Самедов. И Александр — вы видели — мог это сделать. Не повезло. Улыбнись ему удача в том эпизоде, сюжет матча получился бы еще более драматичным. Хотя и без того встреча бесспорно стала заметным украшением весенней части чемпионата.

Не важно, что «Локо» намного ниже в турнирной таблице. При Юрии Семине эта команда традиционно славится железным характером и умением собраться в самый нужный момент.

— Показанную «Спартаком» игру можно назвать достойной чемпионского титула?

— Неправильно делать выводы лишь по первым матчам в 2017 году. Впереди еще треть дистанции, а пока хвалить красно-белых не хочу. Давайте немного подождем.

18.03.2017 16:30 Зрители 27402 основной раунд: 20-й тур Локомотив
Локомотив М 1:1 Спартак М
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Массимо Каррера
Голы
41′ Арикленес да Силва Ари (В. Игнатьев) 90
10 Квинси Промес (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 52′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
34′ Владислав Игнатьев 20
Виталий Денисов 29
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
84′ Арикленес да Силва Ари 90
Игорь Денисов 27
46′ Ведран Чорлука (к) 14
Неманья Пейчинович 5
73′ 76′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Маркес Битанкур Майкон 7
63′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
32 Артем Ребров (к)
38 Андрей Ещенко 79′
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Лукас Мартинс Фернанду 29′
47 Роман Зобнин
7 Джано Ананидзе 70′
71 Ивелин Попов
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 5
7 Угловые 4
15 Фолы 16
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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