Нигматуллин: Прогнозировал счет 1:1 и гол Ари

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Московские «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в Черкизово в центральном матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Хозяева поля вышли вперед в конце первого тайма усилиями бразильца Ари, который начинал выступления в нашей стране как раз в стане красно-белых, однако сразу после перерыва голландец Квинси Промес восстановил равновесие на табло.

Перевес в этом противостоянии в рамках чемпионата России остается за «Спартаком»: 23 победы, 17 поражений и 12 ничьих при сумме мячей 81:57.

«Газета.Ru» попросила прокомментировать перипетии игры бывшего стража ворот сборной России Руслана Нигматуллина, который поиграл за оба столичных клуба.

— Игра в Черкизово выдалась бойкой, зрелищной, дерзкой. Показанный футбол пришелся вам по вкусу?

— Знаете, а я ведь предполагал результативную ничью. Это наиболее логичный исход поединка. Особенно учитывая желание победить у «Локомотива» и «Спартака».

Обычно как бывает: когда соперники хотят добиться максимального показателя изо всех сил, коса находит на камень и дело завершается дележкой очков. Цена матча была предельно высока.

— Обе команды вам не чужие, мягко говоря. Так за кого же болели?

— За хорошую игру. Не поймите превратно, но я с детства болел за «Спартак», а после своей игроцкой карьеры — за «Локомотив». К сожалению, субботняя ничья получилась в пользу ЦСКА и «Зенита». В воскресенье эти команды получат возможность сократить отставание от лидера чемпионата до шести очков.

— «Железнодорожники» выглядели симпатичнее до перерыва, в то время как вторая половина явно осталась за красно-белыми, согласны?

— Нет.

На самом деле «Спартак» больше владел мячом и в первом тайме. Просто «Локомотив» оказался более плодовитым в атаке благодаря индивидуальным действиям Ари.

— Гол Ари — целиком заслуга самого бразильца, вступившего в контакт с мячом в «мертвой зоне», или все же ошибка центральных защитников «Спартака»?

— Не хочу искать оплошности у игроков спартаковской обороны. Считаю, гол состоялся исключительно за счет высокого мастерства нападающего.

— Маринато Гильерме мог помешать Квинси Промесу забить ответный мяч?

— У вратаря всегда существует шанс отразить удар. Уверен, каждый из них в первую очередь спрашивает самого себя: а способен ли я был выручить в данном эпизоде?

— Какую оценку выставите обоим голкиперам — Гильерме и Артему Реброву?

— В целом они выглядели достойно, хотя без кое-каких помарок все же не обошлось. Так, в первом тайме Маринато рискованно выпускал мяч из рук. Спартаковцы могли добить его в сетку.

С другой стороны, хочу отметить самоотверженный бросок Реброва в ноги Ари, когда бразилец в первом тайме — еще до гола — удачно обработал мяч грудью и выдвинулся на ударную позицию.

При всем при том нельзя сказать, что этот матч был лучшим в карьере Гильерме или Реброва. У них были прекрасные встречи до. Убежден, будут и после. Также нельзя сказать, что в Черкизово Маринато и Артем были прямо загружены работой.

— Сложилось впечатление, что без травмированного Дениса Глушакова у «Спартака» наметились сложности с изобретательностью в центре поля…

— Безусловно, Глушаков — лидер команды, тащил ее в первой половине сезона. Сейчас его очень не хватает. Желаю Денису скорейшего выздоровления. С ним в обойме «Спартак» будет гораздо сильнее.

— Кстати, «Спартак» привез Ари в Россию, но впоследствии плохо с ним расстался. И вот от матча к матчу бразилец мстит красно-белым: сперва в майке «Краснодара», теперь и за «Локо». Неужто до сих пор обижен на клубное руководство?

— Мне сложно судить о реваншистских чувствах этого форварда, однако я не сомневался, что именно Ари станет самым острым, опасным среди хозяев поля. Собственно, так и вышло: бразилец поразил цель и имел еще несколько моментов.

Думал, правда, что у «Спартака» тоже забьет бывший игрок соперника — Самедов. И Александр — вы видели — мог это сделать. Не повезло. Улыбнись ему удача в том эпизоде, сюжет матча получился бы еще более драматичным. Хотя и без того встреча бесспорно стала заметным украшением весенней части чемпионата.

Не важно, что «Локо» намного ниже в турнирной таблице. При Юрии Семине эта команда традиционно славится железным характером и умением собраться в самый нужный момент.

— Показанную «Спартаком» игру можно назвать достойной чемпионского титула?