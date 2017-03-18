Нигматуллин: Прогнозировал счет 1:1 и гол Ари
Знаменитый в прошлом вратарь «Спартака» и «Локомотива», лучший спортсмен России 2001 года Руслан Нигматуллин считает, что
красно-белые лучше выглядели на поле в субботнем дерби, но в пользу «железнодорожников» сыграло высокое личное мастерство бразильца Ари. По мнению эксперта «Газеты.Ru», голкиперы команд — Маринато Гильерме и Артем Ребров — провели матч на высоком уровне, пусть и без особого блеска.
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Московские «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в Черкизово в центральном матче 20-го тура Российской футбольной
Перевес в этом противостоянии в рамках чемпионата России остается за «Спартаком»: 23 победы, 17 поражений и 12 ничьих при сумме мячей 81:57.
«Газета.Ru» попросила прокомментировать перипетии игры бывшего стража ворот сборной России Руслана Нигматуллина, который поиграл за оба столичных клуба.
— Игра в Черкизово выдалась бойкой, зрелищной, дерзкой. Показанный футбол пришелся вам по вкусу?
— Знаете, а я ведь предполагал результативную ничью. Это наиболее логичный исход поединка. Особенно учитывая желание победить у «Локомотива» и «Спартака».
Обычно как бывает: когда соперники хотят добиться максимального показателя изо всех сил, коса находит на камень и дело завершается дележкой очков. Цена матча была предельно высока.
— Обе команды вам не чужие, мягко говоря. Так за кого же болели?
— За хорошую игру. Не поймите превратно, но я с детства болел за «Спартак», а после своей игроцкой карьеры — за «Локомотив». К сожалению, субботняя ничья получилась в пользу ЦСКА и «Зенита». В воскресенье эти команды получат возможность сократить отставание от лидера чемпионата до шести очков.
— «Железнодорожники» выглядели симпатичнее до перерыва, в то время как вторая половина явно осталась за
— Нет.
На самом деле «Спартак» больше владел мячом и в первом тайме. Просто «Локомотив» оказался более плодовитым в атаке благодаря индивидуальным действиям Ари.
— Гол Ари — целиком заслуга самого бразильца, вступившего в контакт с мячом в «мертвой зоне», или все же ошибка центральных защитников «Спартака»?
— Не хочу искать оплошности у игроков спартаковской обороны. Считаю, гол состоялся исключительно за счет высокого мастерства нападающего.
— Маринато Гильерме мог помешать Квинси Промесу забить ответный мяч?
— У вратаря всегда существует шанс отразить удар. Уверен, каждый из них в первую очередь спрашивает самого себя: а способен ли я был выручить в данном эпизоде?
— Какую оценку выставите обоим голкиперам — Гильерме и Артему Реброву?
— В целом они выглядели достойно, хотя без
С другой стороны, хочу отметить самоотверженный бросок Реброва в ноги Ари, когда бразилец в первом тайме — еще до гола — удачно обработал мяч грудью и выдвинулся на ударную позицию.
При всем при том нельзя сказать, что этот матч был лучшим в карьере Гильерме или Реброва. У них были прекрасные встречи до. Убежден, будут и после. Также нельзя сказать, что в Черкизово Маринато и Артем были прямо загружены работой.
— Сложилось впечатление, что без травмированного Дениса Глушакова у «Спартака» наметились сложности с изобретательностью в центре поля…
— Безусловно, Глушаков — лидер команды, тащил ее в первой половине сезона. Сейчас его очень не хватает. Желаю Денису скорейшего выздоровления. С ним в обойме «Спартак» будет гораздо сильнее.
— Кстати, «Спартак» привез Ари в Россию, но впоследствии плохо с ним расстался. И вот от матча к матчу бразилец мстит красно-белым: сперва в майке «Краснодара», теперь и за «Локо». Неужто до сих пор обижен на клубное руководство?
— Мне сложно судить о реваншистских чувствах этого форварда, однако я не сомневался, что именно Ари станет самым острым, опасным среди хозяев поля. Собственно, так и вышло: бразилец поразил цель и имел еще несколько моментов.
Думал, правда, что у «Спартака» тоже забьет бывший игрок соперника — Самедов. И Александр — вы видели — мог это сделать. Не повезло. Улыбнись ему удача в том эпизоде, сюжет матча получился бы еще более драматичным. Хотя и без того встреча бесспорно стала заметным украшением весенней части чемпионата.
Не важно, что «Локо» намного ниже в турнирной таблице. При Юрии Семине эта команда традиционно славится железным характером и умением собраться в самый нужный момент.
— Показанную «Спартаком» игру можно назвать достойной чемпионского титула?
— Неправильно делать выводы лишь по первым матчам в 2017 году. Впереди еще треть дистанции, а пока хвалить
|18.03.2017 16:30
|Зрители 27402
|основной раунд: 20-й тур
|Локомотив
|Локомотив М
|1:1
|Спартак М
|Первый тайм: 1:0
|Юрий Семин
|Массимо Каррера
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|4
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|5
|7
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
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