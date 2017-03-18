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ЛОКОМОТИВ

ГИЛЬЕРМЕ — 6,5. Не сплоховал на первой же минуте, когда на его ворота вырвался под углом Промес. Несколько неряшливо отбил чуть позже удар со штрафного Фернанду, что едва не закончилось неприятностями. Кое-как до перерыва помешал ногами забить Самедову, который находился в убойной позиции. Второй тайм провел очень здорово: в голе Промеса не виноват, несколько раз в дальнейшем отлично действовал на перехватах. А в концовке и вовсе дважды по-настоящему спас команду.

ИГНАТЬЕВ — 6,5. Вышел на не самой привычной для себя позиции правого защитника, действовал по всей бровке и в некоторых моментах в обороне не успевал. Уже на первых секундах пропустил за спину Промеса, затем сбил Комбарова в опасной близости от ворот. Однако при этом очень качественно подключался к атакам — и даже выполнил голевую подачу на Ари. Сил хватило до самого конца.

КВЕРКВЕЛИЯ — 5,0. Старался плотно и жестко действовать против Зе Луиша, однажды даже чересчур усердно подтолкнул форварда в своей штрафной. Дважды грубо ошибся в моменте, где до перерыва обязан был забивать Самедов, — не перекрыл передачу и далее позволил себя обыграть. В эпизоде с пропущенным голом также оказался не на высоте.

ЧОРЛУКА — 6,0. Более чем достойно провел первый тайм, множество раз помогал партнерам при навесах на высоченного Зе Луиша, снимал верх, подстраховывал, но после перерыва на поле уже выйти не смог — вмешалась травма.

МИХАЛИК — 5,5. В первом тайме обошелся без видимых ошибок, а вот при пропущенном мяче в начале второй половины мог опекать Промеса и внимательнее.

В. ДЕНИСОВ — 6,5. Почти не уступал Самедову в скорости и резкости, труднее приходилось лишь в тех эпизодах, когда к спартаковским атакам на этом фланге подключался еще и Ещенко. Тем не менее, на противоположной бровке в обороне у «Локо» было куда меньше спокойствия. А сам Денисов еще и традиционно активно подключался вперед и даже выполнил одну очень опасную подачу, когда Ари перехитрил Комбарова, принял мяч на грудь и едва не забил.

И. ДЕНИСОВ — 6,5. Помощь опорного хавбека особенно прослеживалась около своей штрафной и внутри нее — несколько раз Денисов здорово оттягивался назад и подстраховывал центральных защитников, отнимая мяч у Зе Луиша и прерывая опасные прострелы.

ТАРАСОВ — 5,5. Впервые вышел на поле после тяжелой травмы, играл старательно и самоотверженно, правда, много времени проводил без мяча и иногда ошибался в передачах. Тем не менее, помог до перерыва партнерам в разрушении, заработал на себе желтую карточку для Фернанду, а вскоре после того, как счет стал 1:1, отправился на замену.

ФЕРНАНДЕШ — 6,0. Если до перерыва проявлял себя в атаке и пытался раздавать обостряющие передачи, то во втором тайме стал менее продуктивным, и Семин его заменил.

МИРАНЧУК — 6,0. По сравнению с предыдущими матчами не смог проявить себя во всей красе, оно и не удивительно — спартаковские защитники обратили на хавбека особое внимание. Самый запоминающийся с участием Миранчука эпизод состоялся на 75-й минуте, когда он вывалился на ворота после грубой ошибки Комбарова и едва не забил — помешал рикошет от Кутепова.

АРИ — 7,0. Играл настырно, с большим желанием и агрессией, был замечен и в подыгрыше, и в завершении. Свое дело в результате сделал — забил бывшей команде, перевисев в воздухе Кутепова после фланговой подачи и не оставив шансов Реброву. После перерыва также имел полумоменты, чтобы отличиться.

ПЕЙЧИНОВИЧ — 6,0. Появился на поле после перерыва. Из трех центральных защитников меньше всего причастен к пропущенному голу. В подкате прервал опасный прострел Комбарова при ничейном счете, разрядил ситуацию и самой концовке, не позволив добить мяч в пустые уже ворота с нескольких метров.

БАРИНОВ — 6,0. Помог партнерам отодвинуть игру от своих ворот, совершил несколько хороших отборов, однажды даже чуть не вывел один на один Майкона.

МАЙКОН — 5,0. Пытался создать остроту за счет скорости, но отличиться так и не смог. Или не успел, ведь провел на поле всего 15 минут.

СПАРТАК

РЕБРОВ — 6,5. В первом тайме дважды самоотверженно выходил из ворот и бросался в ноги Ари, мешая тому пробить из убойной позиции. В эпизоде с голом не виноват — удар бразильца наносился в упор и был очень хорош и по силе, и по точности. Не совершил ошибок и во втором тайме.

ЕЩЕНКО — 6,0. Многое дал команде в плане фланговой активности, постоянно лез вперед, но вот точности его многочисленным прострелам и навесам постоянно не хватало. Допускал ошибки в передачах, пару раз «обрезался», зато в позиционной обороне сыграл относительно качественно. Настырно бегал к чужим воротам вплоть до последних минут.

ТАСКИ — 6,0. К пропущенному голу не причастен. Смотрелся надежнее, чем Кутепов, несколько раз здорово играл вверху. Но очень грубо ошибся ближе к концу второго тайма, когда не прерывал не самый сложный длинный заброс на Ари, и едва не возник опасный момент.

КУТЕПОВ — 5,0. Опять допустил пару ошибок в передачах при выходе из обороны, а еще напрямую виноват в голе Ари — проиграл бразильцу позицию и не дотянулся до мяча в прыжке. Отчасти исправился в концовке, когда подставил ногу под удар Миранчука — и спас команду от поражения.

КОМБАРОВ — 6,0. До середины первого тайма отсиживался в обороне, зато потом проснулся и помог команде создать пару опасных моментов. Заработал штрафной у чужих ворот, начал самую острую атаку красно-белых до перерыва, отдав проникающую передачу на Зе Луиша. Во втором тайме также часто получал мяч на фланге, но его активность невольно сказывалась на качестве оборонительных действий. Очень грубо потерял мяч на 75-й минуте, что привело к быстрой ответной атаке «Локо» и удару Миранчука — почти голевому. Далее выполнил два очередных опасных прострела слева, которые могли заканчиваться голом, если бы не Гильерме.

ЗОБНИН — 5,5. Как и всегда, был вездесущ, но допускал больше брака в передачах, чем обычно. К тому же, позволил с фланга навесить Игнатьеву на гол — можно было сыграть и агрессивнее.

ФЕРНАНДУ — 6,0. Начал матч с удара со штрафного, когда чуть не ошибся Гильерме, и с желтой карточки за фол против Тарасова. В начале второго тайма помог команде завладеть преимуществом в центре поля, активно действовал вплоть до финального свистка, но из двух попыток вывести партнера один на один ни одна не завершилась успешно, и резюме таково: видели мы в исполнении бразильца матчи и сильнее.

САМЕДОВ — 5,5. Излишнее желание, кажется, только помешало полузащитнику в матче с бывшей командой. В первом тайме обязан был открывать счет после паса Джано, но забыл ударить в убойной позиции по почти пустым воротам. Однако исправился при голе — сделал предголевую скидку в одно касание на Зе Луиша, а в концовке все-таки выполнил два очень опасных прострела с правого фланга, когда Попову и Зе Луишу не хватало сантиметров, чтобы их замкнуть.

АНАНИДЗЕ — 6,5. Вел атакующую игру команды, постоянно был нацелен на обостряющие действия. Вывел один на один Зе Луиша — и тот забил, но из офсайда. Далее классно, используя гроссмейстерскую паузу, разобрался на «пятачке» — и вывел почти на пустые ворота Самедова. Поучаствовал и в голевой атаке команды. Но во втором тайме очевидно устал: удары выходили совсем неточными, точность проникающих передач снизилась. И грузин отправился на замену, уступив место Джано.

ПРОМЕС — 6,5. Получил полумомент на первой же минуте, нырнув за спину защитникам и пробив в руки Гильерме. Испортил несколько перспективных контратак до перерыва, зато во втором тайме стал одним из героев, сравняв счет. До самых последних минут был активен, но еще один мяч забить не смог.

ЗЕ ЛУИШ — 7,0. Был нацелен на обостряющие действия на протяжении всей игры — сразу вывел на ворота под углом Промеса, далее забил из положения «вне игры», а следом классным пасом в одно касание запустил в штрафную Джано — и возник самый опасный момент красно-белых в первом тайме. Много боролся и пытался откликнуться на навесы, но так и не смог обыграть в воздухе Чорлуку и компанию. Зато во втором тайме выполнил голевой пас на Промеса — и также стал одним из героев.

ПОПОВ — 5,5. Добавил напора и агрессии атакам «Спартака», но к победному результату его активность не привела.