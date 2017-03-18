Футболист «Локомотива» Ари сообщил, что предчувствовал забитый гол в ворота «Спартака»

Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 года, откуда он перебрался в «Краснодар». В прошедшее зимнее трансферное окно нападающий перешел в «Локомотив». В ворота красно-белых игрок смог забить уже семь мячей в семи матчах.

«Я счастлив такому результату, тем более я забил гол, я предчувствовал это событие. Я не хотел его праздновать, так как очень уважаю болельщиков “Спартака”, они очень хорошо ко мне относятся. Но мы много на базе общались с новыми партнерами, и очень хотелось поделиться с ними своими эмоциями», — сказал Ари.

«Почему я всегда забиваю «Спартаку? Всегда очень приятно забивать большим командам, а «Спартак» как раз такая. Знаю, что у красно белых самая большая торсида болельщиков, но у нас не хуже. Я уже чувствую взаимную симпатию с болельщиками «Локомотива», и если нас так будут поддерживать и дальше, то мы сможем забить много голов», — добавил он.

Нападающий получил в матче четвертую желтую карточку, и пропустит следующий матч с «Уфой», который состоится 1 апреля. «Перед игрой я не знал, что у меня три желтые карточки. Я не заслужил предупреждение, но судья почему-то обратил внимание на этот эпизод, хотя злого умысла не было. Кстати, в одном моменте меня держали за майку, и я считаю, что это был пенальти», — отметил игрок.

После 20-го тура чемпионата России «Локомотив» делит девятую строчку в турнирной таблице с казанским «Рубином. «Спартак» остался на первом месте с 45-ю баллами.