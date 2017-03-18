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18 марта 2017, 19:55 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Локомотива» Ари сообщил, что предчувствовал забитый гол в ворота «Спартака»

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бразильский нападающий футбольного клуба «Локомотив» Ари предчувствовал, что забьет мяч в ворота столичного «Спартака» в матче 20-го тура чемпионата России. Об этом он сообщил журналистам.

Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 года, откуда он перебрался в «Краснодар». В прошедшее зимнее трансферное окно нападающий перешел в «Локомотив». В ворота красно-белых игрок смог забить уже семь мячей в семи матчах.

«Я счастлив такому результату, тем более я забил гол, я предчувствовал это событие. Я не хотел его праздновать, так как очень уважаю болельщиков “Спартака”, они очень хорошо ко мне относятся. Но мы много на базе общались с новыми партнерами, и очень хотелось поделиться с ними своими эмоциями», — сказал Ари.

«Почему я всегда забиваю «Спартаку? Всегда очень приятно забивать большим командам, а «Спартак» как раз такая. Знаю, что у красно белых самая большая торсида болельщиков, но у нас не хуже. Я уже чувствую взаимную симпатию с болельщиками «Локомотива», и если нас так будут поддерживать и дальше, то мы сможем забить много голов», — добавил он.

Нападающий получил в матче четвертую желтую карточку, и пропустит следующий матч с «Уфой», который состоится 1 апреля. «Перед игрой я не знал, что у меня три желтые карточки. Я не заслужил предупреждение, но судья почему-то обратил внимание на этот эпизод, хотя злого умысла не было. Кстати, в одном моменте меня держали за майку, и я считаю, что это был пенальти», — отметил игрок.

После 20-го тура чемпионата России «Локомотив» делит девятую строчку в турнирной таблице с казанским «Рубином. «Спартак» остался на первом месте с 45-ю баллами.

18.03.2017 16:30 основной раунд: 20-й тур Локомотив
Локомотив М 1:1 Спартак М
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Массимо Каррера
Голы
41′ Арикленес да Силва Ари (В. Игнатьев) 90
10 Квинси Промес (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 52′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
34′ Владислав Игнатьев 20
Виталий Денисов 29
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
84′ Арикленес да Силва Ари 90
Игорь Денисов 27
46′ Ведран Чорлука (к) 14
Неманья Пейчинович 5
73′ 76′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Маркес Битанкур Майкон 7
63′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
32 Артем Ребров (к)
38 Андрей Ещенко 79′
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Лукас Мартинс Фернанду 29′
47 Роман Зобнин
7 Джано Ананидзе 70′
71 Ивелин Попов
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 5
7 Угловые 4
15 Фолы 16
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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