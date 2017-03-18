ЧЕМПИОНСКАЯ ЛИХОРАДКА

Концентрацию ажиотажа вокруг этого матча я почувствовал, едва проснувшись. Тут же, часов в 11 утра, раздался звонок давнего знакомого, хоккейного агента из Америки. Его рейс часом ранее приземлился из Нью-Йорка, а сам он подгадал приезд к походу на важный матч любимого с детства футбольного «Спартака». Но никто из старых друзей не мог помочь — ни с билетами, ни с аккредитациями. Как быть?

Звоню пресс-атташе «Локомотива» Андрею Бодрову — что посоветует? Он рассказывает, что последний шанс — ехать к кассам Черкизова прямо сейчас. С 10 утра в продажу — и только оффлайн — поступила последняя, двухтысячная партия дорогих билетов на центральную трибуну. Очереди пока нет, тем более что доступны они далеко не всем — номинал 2500 — 2700 рублей. Для американца с нашим нынешним курсом валюты это чуть больше 40 долларов. Вполне реалистичные деньги. И агент, плюнув на запланированный в отеле сон, тут же взял такси и рванул на стадион….

«Такого журналистского ажиотажа я за годы своей работы в “Локомотиве” еще не видел, — поражался Бодров. — Поступило больше трехсот заявок на аккредитации. Отказывать приходится даже хорошим знакомым, кое-кто из которых обижается. Но у меня уже все эмоции атрофировались — такое творится. Помню, когда в 2014 году был первый мой матч в этой роли — пресс-центр был полупустым и на трибунах дыры зияли. Я подумал, что если уж на “Локо” — “Спартак” такое — значит, умирает российский футбол. Но сейчас…».

То, что происходит сейчас, можно охарактеризовать словосочетанием «чемпионская лихорадка». Ясно, что, когда еще добрая треть чемпионата впереди, говорить о титуле крайне рано. Но уж слишком давно «Спартак» не брал золото. За эти 16 лет выросло новое поколение болельщиков, которые не видели чемпионства никогда. Впрочем, история «Динамо» показывает, что все может быть еще намного хуже….

Разговоры о дерби «Локомотив» — «Спартак» начались задолго до игры. И на каком уровне! В понедельник вечером мы с коллегами по «СЭ» отправились в гостиницу «Пекин» на презентацию книги Александра Львова. На входе — как сначала показалось, в роли секьюрити — стояли не кто иные, как Михаил Ефремов и Никита Высоцкий. Болельщики «Спартака» и «Локомотива» соответственно. И обсуждали, естественно, предстоящую игру в Черкизове — сойдясь на том, что легкой она точно не получится. Даже когда спустя время стало известно, что проходивший в то же время матч «Локо» с «Краснодаром», так перспективно для хозяев начинавшийся, завершился их поражением.

КАРРЕРА НЕ ПОШЕЛ ПО ПУТИ ЛЕВА И МОУРИНЬЮ

Проигрыш этот отдалил «Локомотив» от уже заманчиво приближавшейся еврозоны. После предыдущего тура отставание от четвертого места, каковое и занимал «Краснодар», составляло всего три очка — и победа над «быками» тут же включала красно-зеленых в гонку за Европу. Но теперешние шесть очков отставания и лишь 10-е место (какая плотность, а?) — это уже намного хуже. И куда реалистичнее кубковый путь в Лигу Европы. До него осталось всего две победы, причем полуфинал с «Уфой» — дома….

«Злые будут, — расстраивался такому исходу матча “Локо” с “Краснодаром” Ефремов. — По мне так лучше, чтобы у “быков” они выиграли. Вышли бы на “Спартак” более благодушными».

На это красно-белым можно было не рассчитывать. Как и на ту затупленность острия, что была у железнодорожников в понедельник. Там не было Ари, за участие которого в матче против своего клуба «быки» в договоре аренды выдвинули ценник в 500 тысяч евро. Если «Локо» зимой не покупал игроков (кроме недорогого Маргасова) за деньги, то ясно было, что за участие футболиста в одном матче такую сумму Илья Геркус не выложит. Но к «Спартаку» отдохнувший Ари, сделавший дубль в своем предыдущем матче за «Локо» в Самаре, подошел в полной боеготовности. И с известной всем любовью к игре против своего первого российского клуба. Это не могло красно-белых не настораживать.

Кто-то надеялся на то, что шесть очков отставания станут демотивирующим фактором. Впрочем, «Спартаку» с его нынешними амбициями негоже рассчитывать на слабину соперника. Кандидату в чемпионы надо выходить и брать все самому, не ожидая «милостей от природы».

Размышляя о том, как это может произойти, я подумал — а не пойдет ли Массимо Каррера по пути Йоахима Лева и Жозе Моуринью? В том смысле, чтобы против схемы в три центральных защитника, внедренной Юрием Семиным с весны, выпустить такую же, зеркальную. Есть тренерское поверье, что это помогает нейтрализовать плюсы такой модели.

Лев впервые в своей карьере главного тренера сборной Германии выставил такую конфигурацию против Италии Антонио Конте на Euro-2016. Моуринью — в обоих матчах против «Ростова». Потому ли и немец, и португалец своего добились, или просто из-за более высокого класса игроков — знать нам не дано. Но добились же — пусть оба и с огромным трудом. Так, может, и Каррера — пусть и не игравший в три центральных с первых туров сезона, когда перешел на схему с двумя, объяснив это неудобством для Квинси Промеса?

Ан нет. Все было, как обычно — с двумя изменениями по сравнению с матчем против «Анжи». Маурисиу справа в обороне заменил Ещенко — перестановка с явным акцентом на фланговые атаки. Вместо Попова вышел Ананидзе, что безоговорочно диктовалось логикой предыдущего матча, который болгарин провел неудачно, а грузин, вышедший вместо него, — украсил. Глушакова и Луиза Адриану, которые пропустили игру с махачкалинцами из-за травм, не было и теперь. Причем даже в заявке.

Намерения же Семина были весьма красноречиво выражены в стартовом составе. Пять защитников (правую бровку на сей раз занял не Янбаев, а Игнатьев, а набедокурившего с «Краснодаром» Пейчиновича заменил Михалик) плюс две «собаки» в центре поля — Игорь Денисов с Тарасовым! Да-да, воспитанник спартаковской школы, получивший очередной разрыв «крестов» 31 августа в матче сборных Турции и России, вернулся в строй аккурат к дерби. И к тому же в собственный день рождения!

С момента травмы прошло шесть с половиной месяцев — для возвращения в стартовый состав срок достаточно оперативный. Особенно с учетом того, что у Тарасова был рецидив. За атаки у «Локо», как виделось, будут отвечать всего трое — Фернандеш, Миранчук и Ари. Ну и фланговые защитники при подключениях, конечно.

САМЕДОВ СВОЙ ШАНС УПУСТИЛ. АРИ — ИСПОЛЬЗОВАЛ

Первый символический удар по мячу сделал посол ЧМ-2018, болельщик «Локомотива» Сергей Светлаков. Одного из ведущих «Прожекторперисхилтон» фанатская Южная трибуна «Локо» встретила одобрительным ревом. В отличие, естественно, от Александра Самедова, объявление фамилии которого было встречено на «Юге» ожидаемым свистом. Впрочем, ситуация смягчилась тем, что диктор анонсировал состав минут за 20 до стартового свистка, и футболистов на поле еще в помине не было.

Разобраться, как фанаты «Локо» будут реагировать на Самедова по ходу матча, удалось не сразу. Потому что в первые десять минут он ни разу не коснулся мяча. Красно-белые постоянно избирали другие пути развития атак — в основном через Промеса, у которого, правда, мало что на старте получалось. При том что он имел отличный шанс забить уже на 22-й секунде! Быстрая атака, хороший пас Зе Луиша, неплохая позиция внутри штрафной — но то ли угол оказался островат, то ли силы удару голландца не хватило, но Гильерме выловил мяч в ближнем углу намертво.

«Локомотив» ответил серией из четырех угловых и попытками высокого прессинга — но следующий момент вновь создали красно-белые. На 11-й минуте Фернанду очень коварно пробил со штрафного по планирующей траектории, Гильерме неловко принял — и Самедов с Зе Луишем рванули на добивание. Чорлука помешал африканцу ценой микротравмы, а Южная трибуна, вспомнив о своем бывшем футболисте, заскандировала: «Самедов — пес!» Эмоции, видимо, были выплеснуты, поскольку ни на 13-й минуте, когда полузащитник впервые оказался с мячом, ни в нескольких последующих эпизодах фаны «Локо» не обратили на этот факт никакого внимания.

Впечатление от стартового отрезка было таким: «Локомотив» чуть-чуть боевитее, «Спартак» чуть-чуть острее. Красно-зеленые предпочитали играть флангами и усилиями В. Денисова и Игнатьева простреливать, что выразилось в нескольких корнерах — правда, неэффективных. Зато в дуэли мастеров тонкой, «ручной» работы — Миранчук против Джано — интереснее смотрелся спартаковец. Один раз, на 26-й минуте, с его классного разрезающего паса Зе Луиш даже вышел один на один и забил. Вот только — из офсайда.

Это не вызвало сомнений, в отличие от эпизода с толчком Кверквелии в своей штрафной в спину Зе Луиша. Вилков первый для «Спартака» в сезоне пенальти назначать не стал, хотя очень похоже, что серьезные основания для этого у рефери имелись.

Впрочем, вскоре «Спартак» обязан был забивать сам и с игры. На 31-й минуте снова сработала связка самых активных в этот день игроков красно-белых — Джано и Зе Луиша. Теперь уже игрок из Кабо-Верде отправил грузина в штрафную, тот искусно ложным замахом усадил на газон Кверквелию и катнул мяч под удар Самедову. Бей в одно касание — и мячу, скорее всего, деваться было бы некуда, иначе как в ворота.

Но хавбек, похоже, решил для верности обработать — и неудачно. Получился неловкий тычок, а последующая попытка Ещенко пробить вторым темпом напоминала гонку за уходящим поездом. Триумфального возвращения в Черкизово не получилось. По крайней мере, в этот момент. А ведь интересно было бы посмотреть, стал бы отмечать Самедов забитый в ворота «Локо» гол или нет. В январе он сказал мне на эту тему: «Забью — увидите».

А в последние десять минут тайма включилась команда Семина. И без того хорошо настроенная и много бегавшая, она наконец-то стала создавать моменты. Причем делать это так же, как вела игру изначально — через фланги.

На 37-й минуте навесил Виталий Денисов, мяч перелетел через Кутепова. Ари грудью скинул мяч себе под удар — но Ребров метнулся к мячу и с громадным трудом успел к нему первым. А вот четыре минуты спустя уже Игнатьев подал с другого фланга, снова не угадал с моментом прыжка Кутепов — только теперь Ари пробил головой и попал в самую «девятку». Это седьмой (!) гол бразильца в спартаковские ворота — сначала в составе «Краснодара», теперь — «Локомотива».

Игра в первом тайме была настолько «на тоненького», без видимого преимущества любой из команд, что трудно было сказать — заслужил «Локо» промежуточного выигрыша тайма или не вполне. Раз хозяева одним из двух своих шансов воспользовались, а «Спартак» — нет, значит, заслужил. А Станиславу Черчесову, накануне вернувшемуся из Англии с матча «МЮ» — «Ростов» и приехавшему в Черкизово, едва ли понравилось увиденное со своей точки зрения: в частности, Кутепову и Самедову игра явно не удавалась, да и Комбаров позволял Игнатьеву на своем фланге слишком многое. В частности, голевой навес.

«СПАРТАКУ» ПОДСОБИЛА ТРАВМА ЧОРЛУКИ

Травма Чорлуки заставила Семина выпустить на второй тайм Пейчиновича. Уход с поля капитана и стержневой фигуры в такой рубке выглядел событием для железнодорожников крайне прискорбным. И очень скоро это воплотилось в ответный гол. Не случайно он пришел как раз из зоны, которая без хорвата осиротела.

На 52-й минуте Зе Луиш головой проткнул мяч между центральными защитниками, а ворвавшийся в штрафную Промес транжирить момент не захотел, пробив под дальнюю штангу без шансов для Гильерме. Мяч тут же был отправлен под футболку голландца, символизируя скорое рождение сына у голландца. О котором, кстати, Квинси впервые в прессе сообщил в январе спецкору «СЭ» на сборе в Абу-Даби.

Тут-то «Спартак» и полетел вперед, а «Локомотив» выглядел ошеломленным. Все это очень напоминало матч «Локо» — «Краснодар», первый тайм которого хозяева выиграли, а потом стали жертвой десятиминутного затмения. Красно-белым только оставалось повторить то, что сделали «быки». То есть забить еще раз.

Однако, не получилось, и запал довольно быстро иссяк. Напротив, Ари и Игнатьев совершили опасные подходы к воротам Реброва. Осознав, что все вновь стало клониться в нежелательную для «Спартака» сторону, Каррера поменял подуставшего Джано на Попова. Может, в этот раз конкуренция вдоховит болгарина?

ВЗАИМНОЕ НЕСОГЛАСИЕ НА НИЧЬЮ

Не особо помогло. Перед последней четвертью игры Ари и Миранчук дважды имели шикарные моменты, а когда в упор бил россиянин, так вообще казалось, что гол неминуем. Но Кутепов его удар все-таки успел частично сблокировать, и мяч со створом ворот разминулся.

С каждой минутой преимущество «Локо» становилось все более безоговорочным, и если бы красно-белым не удалось отодвинуть игру от своих ворот, второго гола было бы не миновать. Такого плохого «Спартака», как в этом отрезке матча, давно видеть не доводилось — его игроки не успевали, фолили, делали все, казалось, из последних сил. А у железнодорожников этих самых сил, казалось, наоборот, только прибавляется. То, как здорово Семин работал зимой над функциональной подготовкой, все более очевидно.

Чувство самосохранения, однако, погнало «Спартак» вперед, и вот уже Самедов дважды опасно прострелил — то на Попова, то на Квинси. А контратака, в которой Ребров в последний момент опередил Майкона, обозначила супероткрытый характер концовки. Обе команды до конца хотели выиграть!

И уже в добавленное время к этому очень близко подошел «Спартак». Комбаров прострелил, Самедов пробил, Гильерме еле дотянулся — и Квинси был в мгновении от победного добивания. Но его на это самое мгновение опередил Пейчинович.