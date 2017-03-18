Прядкин: Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» был совершенно бескомпромиссным

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В субботу на стадионе «Локомотив» команды сыграли вничью со счетом 1:1.

«Над “Спартаком” довлел результат, не хочет команда уступать ни одного очка. Это “Локомотив”, представляете, какой тут настрой, была прекрасная игра, и никаких вопросов по судейству, о котором сейчас часто говорят, тут не было. Были мнения, что “Локомотив” может поставить точку в чемпионской гонке “Спартака”, и вопросов о бескомпромиссности игры не было», — сказал Прядкин.