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18 марта 2017, 19:40 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Прядкин: Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» был совершенно бескомпромиссным

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матч 20-го тура чемпионата России по футболу между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» получился совершенно бескомпромиссным. Такое мнение журналистам высказал президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

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В субботу на стадионе «Локомотив» команды сыграли вничью со счетом 1:1.

«Над “Спартаком” довлел результат, не хочет команда уступать ни одного очка. Это “Локомотив”, представляете, какой тут настрой, была прекрасная игра, и никаких вопросов по судейству, о котором сейчас часто говорят, тут не было. Были мнения, что “Локомотив” может поставить точку в чемпионской гонке “Спартака”, и вопросов о бескомпромиссности игры не было», — сказал Прядкин.

После 20-го тура «Спартак» остался на первой строчке в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. На девять баллов отстают столичный ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит», причем обе команды имеют матч в запасе. «Локомотив» догнал по набранным очкам казанский «Рубин» (по 20 баллов у каждой и 9−10 место в таблице).

18.03.2017 16:30 основной раунд: 20-й тур Локомотив
Локомотив М 1:1 Спартак М
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Массимо Каррера
Голы
41′ Арикленес да Силва Ари (В. Игнатьев) 90
10 Квинси Промес (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 52′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
34′ Владислав Игнатьев 20
Виталий Денисов 29
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
84′ Арикленес да Силва Ари 90
Игорь Денисов 27
46′ Ведран Чорлука (к) 14
Неманья Пейчинович 5
73′ 76′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Маркес Битанкур Майкон 7
63′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
32 Артем Ребров (к)
38 Андрей Ещенко 79′
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Лукас Мартинс Фернанду 29′
47 Роман Зобнин
7 Джано Ананидзе 70′
71 Ивелин Попов
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 5
7 Угловые 4
15 Фолы 16
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Премьер-лиги

Футболист «Локомотива» Ари сообщил, что предчувствовал забитый гол в ворота «Спартака»

Футболист «Локомотива» Ари сообщил, что предчувствовал забитый гол в ворота «Спартака»

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бразильский нападающий футбольного клуба «Локомотив» Ари предчувствовал, что забьет мяч в ворота столичного «Спартака» в матче 20-го тура чемпионата России. Об этом он сообщил журналистам.
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