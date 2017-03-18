Прядкин: Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» был совершенно бескомпромиссным
МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матч 20-го тура чемпионата России по футболу между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» получился совершенно бескомпромиссным. Такое мнение журналистам высказал президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
В субботу на стадионе «Локомотив» команды сыграли вничью со счетом 1:1.
«Над “Спартаком” довлел результат, не хочет команда уступать ни одного очка. Это “Локомотив”, представляете, какой тут настрой, была прекрасная игра, и никаких вопросов по судейству, о котором сейчас часто говорят, тут не было. Были мнения, что “Локомотив” может поставить точку в чемпионской гонке “Спартака”, и вопросов о бескомпромиссности игры не было», — сказал Прядкин.
После 20-го тура «Спартак» остался на первой строчке в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. На девять баллов отстают столичный ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит», причем обе команды имеют матч в запасе. «Локомотив» догнал по набранным очкам казанский «Рубин» (по 20 баллов у каждой и 9−10 место в таблице).
МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бразильский нападающий футбольного клуба «Локомотив» Ари предчувствовал, что забьет мяч в ворота столичного «Спартака» в матче 20-го тура чемпионата России. Об этом он сообщил журналистам.