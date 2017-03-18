Мещеряков: Заявление о стимуляции игроков «Локомотива» со стороны «Зенита» удивляет
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков считает «удивительными» заявления о финансовой стимуляции игроков команды со стороны санкт- петербургского «Зенита». Об этом он сообщил журналистам.
В субботу интернет-издание Life сообщило о том, что руководство «Зенита» заплатит по €50 тыс. игрокам «Локомотива» за победу над московским «Спартаком» в матче 20-го тура чемпионата России. Встреча между командами в итоге завершилась со счетом 1:1.
«С удивлением прочел это. Футбол — такая игра, в которой это не требуется. История, что кто-то стимулирует игроков “Локомотива”, для меня смешна», — сказал Мещеряков.
Также он отметил, что ему понравилась самоотдача игроков его клуба. «Прежде всего, понравилась самоотдача игроков, видно, что формируется тот состав, который будет постоянно играть. Сказался уход во втором тайме Ведрана Чорлуки, без него не так просто пришлось. В целом, вопросов к игрокам не осталось», — сказал Мещеряков.
«Локомотив» догнал по набранным очкам казанский «Рубин» (по 20 баллов у каждой и 9−10 место в таблице). В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Уфой» 1 апреля.
МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бразильский нападающий футбольного клуба «Локомотив» Ари предчувствовал, что забьет мяч в ворота столичного «Спартака» в матче 20-го тура чемпионата России. Об этом он сообщил журналистам.