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18 марта 2017, 19:41 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Мещеряков: Заявление о стимуляции игроков «Локомотива» со стороны «Зенита» удивляет

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков считает «удивительными» заявления о финансовой стимуляции игроков команды со стороны санкт- петербургского «Зенита». Об этом он сообщил журналистам.

В субботу интернет-издание Life сообщило о том, что руководство «Зенита» заплатит по €50 тыс. игрокам «Локомотива» за победу над московским «Спартаком» в матче 20-го тура чемпионата России. Встреча между командами в итоге завершилась со счетом 1:1.

«С удивлением прочел это. Футбол — такая игра, в которой это не требуется. История, что кто-то стимулирует игроков “Локомотива”, для меня смешна», — сказал Мещеряков.

Также он отметил, что ему понравилась самоотдача игроков его клуба. «Прежде всего, понравилась самоотдача игроков, видно, что формируется тот состав, который будет постоянно играть. Сказался уход во втором тайме Ведрана Чорлуки, без него не так просто пришлось. В целом, вопросов к игрокам не осталось», — сказал Мещеряков.

«Локомотив» догнал по набранным очкам казанский «Рубин» (по 20 баллов у каждой и 9−10 место в таблице). В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Уфой» 1 апреля.

18.03.2017 16:30 основной раунд: 20-й тур Локомотив
Локомотив М 1:1 Спартак М
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Массимо Каррера
Голы
41′ Арикленес да Силва Ари (В. Игнатьев) 90
10 Квинси Промес (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 52′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
34′ Владислав Игнатьев 20
Виталий Денисов 29
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
84′ Арикленес да Силва Ари 90
Игорь Денисов 27
46′ Ведран Чорлука (к) 14
Неманья Пейчинович 5
73′ 76′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Маркес Битанкур Майкон 7
63′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
32 Артем Ребров (к)
38 Андрей Ещенко 79′
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Лукас Мартинс Фернанду 29′
47 Роман Зобнин
7 Джано Ананидзе 70′
71 Ивелин Попов
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 5
7 Угловые 4
15 Фолы 16
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
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Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
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Новости Премьер-лиги

Футболист «Локомотива» Ари сообщил, что предчувствовал забитый гол в ворота «Спартака»

Футболист «Локомотива» Ари сообщил, что предчувствовал забитый гол в ворота «Спартака»

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бразильский нападающий футбольного клуба «Локомотив» Ари предчувствовал, что забьет мяч в ворота столичного «Спартака» в матче 20-го тура чемпионата России. Об этом он сообщил журналистам.
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