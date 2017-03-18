Самедов: «Спартак» был ближе к победе в матче с «Локомотивом»

В субботу «Локомотив» дома сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 1:1 в 20-м туре чемпионата России.

«Жалко, что не получилось победить. Считаю, что мы были ближе к победе, чем соперник. У нас были отличные моменты, у меня был хороший момент, но, к сожалению, не смог подобрать ногу и хорошо пробить. Очень расстроен тем, что забить не получилось. После матча скорее присутствует неудовлетворенность результатом», — сказал Самедов.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Уфой» 1 апреля, «Спартак» на два дня позже на домашнем стадионе примет «Оренбург».