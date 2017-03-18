Самедов: «Спартак» был ближе к победе в матче с «Локомотивом»
МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты «Спартака» были ближе к победе в матче чемпионата России с «Локомотивом». Об этом ТАСС рассказал полузащитник красно-белых Александр Самедов.
В субботу «Локомотив» дома сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 1:1 в 20-м туре чемпионата России.
«Жалко, что не получилось победить. Считаю, что мы были ближе к победе, чем соперник. У нас были отличные моменты, у меня был хороший момент, но, к сожалению, не смог подобрать ногу и хорошо пробить. Очень расстроен тем, что забить не получилось. После матча скорее присутствует неудовлетворенность результатом», — сказал Самедов.
В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Уфой» 1 апреля, «Спартак» на два дня позже на домашнем стадионе примет «Оренбург».
МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бразильский нападающий футбольного клуба «Локомотив» Ари предчувствовал, что забьет мяч в ворота столичного «Спартака» в матче 20-го тура чемпионата России. Об этом он сообщил журналистам.