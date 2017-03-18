Федун: Игра «Спартака» и «Локомотива» в матче чемпионата России была хорошей

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В субботу «Локомотив» на домашнем стадионе сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 1:1.

«К сожалению, мы потеряли очки, но игра была хорошая», — сказал Федун.

«Локомотив» делит девятую строчку в турнирной таблице с казанским «Рубином». «Спартак» остался на первом месте с 45-ю баллами.