Федун: Игра «Спартака» и «Локомотива» в матче чемпионата России была хорошей
МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Игра «Спартака» и «Локомотива» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу была хорошей. Такое мнение журналистам высказал владелец
красно-белых Леонид Федун.
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В субботу «Локомотив» на домашнем стадионе сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 1:1.
«К сожалению, мы потеряли очки, но игра была хорошая», — сказал Федун.
«Локомотив» делит девятую строчку в турнирной таблице с казанским «Рубином». «Спартак» остался на первом месте с 45-ю баллами.
|18.03.2017 16:30
|основной раунд: 20-й тур
|Локомотив
|Локомотив М
|1:1
|Спартак М
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Юрий Семин
|Массимо Каррера
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|4
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|5
|7
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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